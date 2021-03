Nezaplatil 130 aut. Divadelníci chystají hru o podnikateli z divokých 90. let

V nových prostorách Divadla Koráb, které sídlí v brněnské Jánské ulici, nazkoušeli členové Divadla 3+KK inscenaci nazvanou Král kovodžínoviny aneb Vzestup a pád brněnského Gatsbyho. Zabývá se kulturou i politikou 90. let minulého století a jejich vlivem na současný stav společnosti, říká dramaturg Libor Brzobohatý.

"Hlavním hrdinou inscenace je kontroverzní brněnský podnikatel Rudolf Hošna, jehož životním příběhem je autorský scénář režiséra Adama Steinbauera částečně inspirován. Hošna se v 90. letech stal jednou z nejvýraznějších osobností brněnského podnikání. Na jeho módní vynález, výrobky z kovodžínoviny neboli plísňáky, se před jeho obchodem na Pekařské stály fronty," popisuje Brzobohatý.

Poté, co zbohatl, se Rudolf Hošna začal angažovat na brněnské kulturní scéně. Založil kluby Babylon, který sídlil v bývalém kině Jalta a později v někdejším Jadranu na Králově Poli, či Edison Gardenu na Kolišti.

Související Bývalá ikona byznysu míří před ústavní soudce

Na jeho koncertech účinkovaly skupiny J.A.R., Support Lesbiens, Monkey Business nebo zpěvák Richard Müller. Byl filmovým a hudebním producentem, v letech 1994 až 1996 rovněž vlastnil agenturu Pragokoncert. Ve vile v Pisárkách pořádal večírky se známými osobnostmi. Financoval natáčení snímku Trhala fialky dynamitem s Helenou Růžičkovou z roku 1992.

"Jeho bouřlivé podnikání se ale postupně hroutilo a hudební kluby v čele s Babylonem v Paláci Jalta jeden po druhém krachovaly. Situaci se snažil zachránit podvodným obchodem s automobilkou Škoda a utekl na Slovensko, kde byl po dalších podnikatelských pokusech odsouzen k osmi letům vězení. Od pádu brněnského Gatsbyho vila v Pisárkách chátrala a v roce 2017 vyhořela," dovypravuje dramaturg.

Soud Hošnu usvědčil, že v roce 1993 odebral od mladoboleslavské Škody 130 vozů, které následně prodal dál, aniž by automobilce zaplatil. Způsobil tím škodu přes 25 milionů korun.

Hošna měl od roku 2001 slovenské občanství, v zemi se ukrýval poté, co byla vyhlášena exekuce na jeho firmu Brnokoncert. Několik let nato Interpol na Hošnu vydal mezinárodní zatykač. V září 2006 podnikatele zatkla slovenská policie, v prosinci téhož roku byl vydán do Česka.

Z osmiletého verdiktu si odseděl zhruba polovinu, dnes žije znovu na Slovensku, doplňuje server Idnes.cz, podle nějž se autoři inscenace pokusili s Hošnou spojit. Dlouho nereagoval, pak se ale ozval a proti představení se vymezil. Tvůrci proto změní jméno protagonisty hry, aby předešli případné žalobě.

"Nemá to být ani dokument, ale spíše budeme používat především autorskou licenci. V ději se například Hošna setká s Berdychem, což je samozřejmě reálně nesmysl," doplnil pro web Brněnská drbna režisér Adam Steinbauer v narážce na někdejšího vyhazovače z pražského Discolandu Sylvia Davida Berdycha, jehož gang v policejních uniformách a s profesionální výzbrojí přepadával, loupil, vydíral a vraždil.

Protože jej za úpatky kryli členové tehdejšího Odboru boje s organizovaným zločinem Policie České republiky, Berdych se svým gangem dlouho unikal spravedlnosti.

Odsouzen byl v roce 2006, roku 2015 byl podmíněně propuštěn na svobodu se sedmiletou zkušební dobou.

V inscenaci se jako herci představí Matěj Beneš, Johnny Horák, Andrea Szopová či Naďa Kovářová. Přístupná bude divákům starším 15 let, s premiérou autoři zatím počítají na březen. Datum upřesní podle epidemické situace. Než divadla otevřou, bude inscenace k vidění ve videotéce Dramox.

"Hledali jsme námět, jenž by vystihoval příčiny toho, v jaké politicko-ekonomické situaci se tato země nachází, a stále nás to vracelo do 90. let," vysvětlil výběr tématu režisér a autor scénáře Steinbauer pro Idnes.cz. Podle něj napsat hru o Radovanu Krejčířovi či Františku Mrázkovi přišlo autorům prvoplánové, proto si vybrali Hošnu.

Divadlo 3+KK vzniklo před rokem v Brně, tvoří jej převážně absolventi Janáčkovy akademie múzických umění. Jeho ambice zbrzdila pandemie, a tak uskupení hraje on-line. Po inscenaci Orten! a Planu!: Protest na stadionu desetiletí je Král kovodžínoviny třetím kusem na repertoáru.