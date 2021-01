Nevíme, jak bychom kontrolovali diváky, varuje šéf Národního divadla

Hrát pro pětinu hlediště a za podmínky povinného testování diváků je za hranicí udržitelnosti, míní ředitel pražského Národního divadla Jan Burian. Podle něj se na tom shodnou ředitelé většiny českých divadel a kulturních organizací.

Zatím neoficiální nová tabulka opatření navázaných na protiepidemický systém počítá s tím, že ve čtvrtém stupni by se divadla mohla zaplnit z 20 procent kapacity, maximálně však 300 sedícími lidmi s negativním antigenním či PCR testem.

Test by nesměl být starší než 48 hodin, návštěvníci by se museli evidovat a vstupenky by se objednávaly pouze předem. Povinné by byly také respirátory kvality FFP2 a rozestupy mezi lidmi. V systému, který platí nyní, jsou ve čtvrtém i ve třetím stupni rizika divadla zavřená.

Konečná verze aktualizované tabulky opatření by měla být brzy hotová. Pokles počtu hospitalizací lidí s covidem na zhruba tři tisícovky, čímž ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO podmiňuje přechod do čtvrtého protiepidemického systému PES, však podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bude trvat ještě nejméně tři týdny.

"Existuje shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací, že hrát za podmínky povinného testování pro 20 procent hlediště je za hranici udržitelnosti," říká k tomu šéf Národního divadla Burian.

"Nevíme, jak bychom kontrolovali diváky, jak by si diváci byli schopni s předstihem zajistit testy, když stále ještě nejsou úplně běžně dostupné, jak bychom se chovali k divákům, kteří již onemocněním prošli, k divákům, kteří přijeli ze zahraničí. Jaká potvrzení a jak bychom archivovali," vypočítává možné nedostatky návrhu ředitel první české scény .

Podle něj provozovatelé divadel navrhují otevřít pro polovinu diváků s respirátory bez povinných testů, s příslušnými rozestupy, větráním a dezinfekcí. "V hledišti historické budovy umíme vyměnit vzduch například až dvanáctkrát za hodinu," ilustruje.

Provoz Národního divadla začíná mít ekonomicky smysl ve chvíli, kdy je možné zaplnit alespoň polovinu hlediště. "Jsme ale připraveni vybrané inscenace hrát pro třetinu kapacity hlediště, protože se diváků nemůžeme dočkat," avizuje.

Národní divadlo při loňské první vlně koronaviru od března do 2. července zrušilo 400 představení, vracet muselo přes 80 tisíc vstupenek. Na začátku současné sezony Burian řekl, že za březen až červen divadlu chyběly výnosy 121,3 milionu korun, odhad propadu do konce roku tehdy na počátku září byl 251,8 milionu korun. V červenci už ministerstvo kultury pokrylo ztrátu částkou 117,6 milionu korun.

"Nevěřím tomu, že by se lidé kvůli návštěvě divadla nechali testovat. Evidence diváků naopak není problém, probíhá už v podstatě přes software při nákupu lístků," řekla ekonomicko-provozní ředitelka pražského Divadla na Vinohradech Věra Slawinská pro server Seznam Zprávy. Podle něj by vinohradská scéna s kapacitou 624 míst mohla ve čtvrtém stupni protiepidemického systému vpustit jen 124 diváků.