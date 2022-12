Nekorektní stand-up. Britský komik Gervais bude v Praze říkat, co se nemá

S novou stand-up show nazvanou Armageddon, ve které se ptá, na co lidstvo doplatí, do Česka přijede britský herec a komik Ricky Gervais. Po čtyřleté pauze se představí opět v pražském Kongresovém centru, a to 4. března příštího roku.

Vstupenky za cenu od 1390 korun budou v prodeji od tohoto pátku v síti Ticketmaster, oznámila česká pobočka agentury Live Nation, která akci pořádá.

Jedenašedesátiletý Gervais začínal jako zpěvák, proslul začátkem tisíciletí rolí nevyzpytatelného a trapného manažera Davida Brenta v televizním seriálu BBC nazvaném The Office. V Česku byl známý pod názvem Kancl, který pak Česká televize využila také pro lokalizovanou verzi s Václavem Koptou v hlavní roli.

K postavě manažera firmy Wernham Hogg se Gervais před několika roky vrátil v samostatném filmu David Brent: Life on the Road, kromě toho účinkoval v seriálech Derek z prostředí domova pro seniory nebo After Life o regionálním novináři, který se snaží přerovnat život poté, co mu manželka zemřela na rakovinu. Ve snímku Special Correspondent pak jako rozhlasový technik pomáhal kolegovi falšovat reportáže z údajné války v Ekvádoru, které ve skutečnosti natáčeli v místní kavárně.

Stand-up komedii se Gervais věnuje od konce 90. let, získal za ni několik britských cen Bafta, americké televizní Emmy i filmové Zlaté glóby. Před třemi roky v Praze představil stand-up show nazvanou Supernature, již později uvedla videotéka Netflix. Ta již koupila práva také na záznam nejnovějšího Armageddonu, který komik v uplynulých týdnech představil britskému publiku.

"Show je nejsilnější v okamžicích, kdy je Gervais odhodlaný říkat to, co se říkat nemá," napsal britský deník The Times, podle nějž se komik záměrně strefuje do aktivistů označujících se pojmem woke. "Nechodí kolem horké kaše. Je tu vtip o doktorovi a genderové sebeidentifikaci, sebestředných handicapovaných klucích nebo dětských svatbách v Pákistánu," vyjmenovávají Timesy, které představení daly čtyři z pěti hvězdiček.

O hodně kritičtější je britský deník Guardian, podle nějž se Gervaisův dnešní humor založený na zesměšňování slabších či handicapovaných hodí spíš na dětské hřiště. "Gervais je přitom chytrý a dovede být empatický, alespoň ke zvířatům. Bohužel přesvědčil sám sebe, že největší rebelií je dnes vystupovat proti woke, a tak musíme poslouchat vtipy o afrických dětech s AIDS nebo čínských dětských dělnících ve fabrice, kterým někdo znásilňuje matky. A pokud nám to nepřijde vtipné, tak jsme podle něj až moc křehcí a bojíme se slov," zhodnotil Guardian.