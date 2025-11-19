Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Štědroň

Magistrát o tom informoval v tiskové zprávě. Glaser povede od srpna 2028 Národní divadlo v Praze.
Štědroň vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU). V letech 2004 až 2007 působil v NdB jako dramaturg činohry, poté do roku 2013 ve stejné instituci jako umělecký šéf Reduty. Od roku 2013 je ředitelem Divadla Na zábradlí v Praze. Mezitím se podílel také na Pražském divadelním festivalu německého jazyka, jehož je od roku 2021 ředitelem.
O pozici ředitele NdB se kromě něj ucházeli také ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš, finanční ředitel a statutární zástupce ředitele NdB Martin Gerych a rektor JAMU Petr Michálek.