Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Štědroň

před 44 minutami
Novým ředitelem Národního divadla Brno (NdB) bude od 1. srpna 2028 Petr Štědroň. Nynější šéf pražského Divadla Na zábradlí uspěl ve výběrovém řízení a ve středu ho jmenovali radní města na základě doporučení výběrové komise. V Brně vystřídá Martina Glasera, který se svého postu vzdá k 31. červenci 2028.
Současný ředitel pražského Divadla Na zábradlí Petr Štědroň od srpna 2028 povede Národní divadlo Brno.
Současný ředitel pražského Divadla Na zábradlí Petr Štědroň od srpna 2028 povede Národní divadlo Brno.

Magistrát o tom informoval v tiskové zprávě. Glaser povede od srpna 2028 Národní divadlo v Praze.

Štědroň vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU). V letech 2004 až 2007 působil v NdB jako dramaturg činohry, poté do roku 2013 ve stejné instituci jako umělecký šéf Reduty. Od roku 2013 je ředitelem Divadla Na zábradlí v Praze. Mezitím se podílel také na Pražském divadelním festivalu německého jazyka, jehož je od roku 2021 ředitelem.

O pozici ředitele NdB se kromě něj ucházeli také ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš, finanční ředitel a statutární zástupce ředitele NdB Martin Gerych a rektor JAMU Petr Michálek.

 
Raději shořet než vyhasnout. Pravidla Nirvány propojují divadlo a rockový koncert

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku
Výsměch lidským zrůdám. Polívkovo divadlo uvede frašku Ztratili jsme Stalina

Révai, Hybnerová a diváci jako součást děje. Madisonské mosty bodují v Nové Spirále
Tepláky a holá břicha do lavic mohou. Inspekce smetla zákaz brněnské školy

Trval vytočil sparťanského majitele Macha doběla. Při povodních ho málem smetla vlna

Česko se zlepšuje ve znalosti angličtiny. Brňané předstihli Prahu, Brusel i Oslo

Nesplnitelná podmínka z Hradu uvrhla Babiše do pasti. Advokát popisuje možné scénáře
Demolicí osady Bedřiška a nuceným vystěhováním obyvatel se bude zabývat ombudsman

Slovenský prezident přijal demisi vicepremiéra Kmece, rezignoval kvůli dotacím

Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Štědroň

