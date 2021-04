V brněnském Národním divadle budou režírovat Lang, Dočekal nebo Lipus

Umělci z Národního divadla Brno pro příští sezonu 2021/2022 připravili 18 premiér. Několik dalších mají nastudovaných z poslední doby, kdy kvůli pandemii koronaviru nesměli hrát. Divadlo rovněž upraví systém předplatného, kdy si diváci budou moci zvolit oblíbený žánr i to, zda chtějí chodit raději ve všední dny, nebo o víkendech.

Prodej předplatného začne 3. května. Divadlo může otevřít hned, jak to dovolí protiepidemická opatření, bude hrát i pro 20 procent publika, řekl ve čtvrtek jeho ředitel Martin Glaser.

Podle něj je už samotné plánování symbolem naděje a víry, že se umělci v dohledné době opět představí divákům. "To, co je před námi, už nemůže být tak dlouhé jako to, co zažíváme od loňského roku. Každý měsíc, kdy nehrajeme, ztrácíme na tržbách sedm milionů korun. Museli jsme proto snížit počet premiér. Diváci si toho však nevšimnou, protože máme nazkoušené tituly z letošní sezony a Řecké pašije jsme dokonce měli hrát loni na Velikonoce," uvedl Glaser s poukazem na operu Bohuslava Martinů, která by v režii Jiřího Heřmana nakonec měla být uvedena až 5. listopadu.

První premiérou sezony Národního divadla Brno bude balet Stabat Mater na počest před pěti lety zesnulého choreografa Pavla Šmoka. Zatím je plánován na 3. září v Mahenově divadle. Tanečníci se vrátí také k nastudovanému Beethovenovi, kterého připravili ke skladatelově 250. výročí ve spolupráci se sborem, sólisty a orchestrem Janáčkovy opery.

Beethoven je podle uměleckého šéfa Mária Radačovského největším projektem, do něhož se soubor za poslední roky pustil. "Společ­ně jsme prošli sezonou, správně řečeno spíše jejími střípky, která byla tou dosud nejtěžší. Kariéra tanečníků je velmi krátká a každý výpadek sezony nebo dokon­ce i měsíce zanechává na tanečních interpretech, ale i na nás všech, kterým je tento nádherný kulturní žánr povoláním, velké následky," poznamenává Radačovský.

Tanečníci dále představí Popelku od Sergeje Prokofjeva a plánují projekty, jako je festival Dance Brno, kde se představí baletní soubory z Prahy, Ostravy, Olomouce, Plzně a Českých Budějovic, oslavy Mezinárodního dne tance či představení pod širým nebem na Biskupském dvoře.

V činohře diváci zhlédnou například Amfitryon od francouzského klasika Molièra, Večer tříkrálový od Williama Shakespeara nebo Matku od Karla Čapka. "Prožitek posledního roku nemohl neobnovit naši citlivost pro drama a náš nový dramaturgický plán z toho bezezbytku vychází. Sami až zpětně zjišťujeme, v kolika námi chystaných titulech zuří nebo zuřila válka," říká umělecký šéf Milan Šotek.

Činoherní sezonu v Brně zahájí jevištní zpracování psychologického dramatu Kočár do Vídně od Jana Procházky, které roku 1966 slavně zfilmoval Karel Kachyňa. Následovat bude v režii Ivana Krejčího veselohra Ohnivá země. Václav Štech ji napsal v roce 1895, dle autorů se ale stále přesně trefuje do české politiky a společnosti.

Dále činohra uvede drama současné mladé britské autorky Lucy Kirkwoodové nazvané Nebesa, které mělo loni premiéru v londýnském Národním divadle. Pro brněnskou činohru ho přeložil Pavel Dominik, režie se ujme Michal Lang, ředitel pražského Divadla pod Palmovkou. "Anglický venkov uprostřed osmnáctého století, v malém městě se staví šibenice pro vražedkyni malé dívky. Ona vražedkyně tvrdí, že čeká dítě, což by znemožňovalo její popravu. Proto soud povolá dvanáct žen, dvanáct matek, aby rozhodly, zda je obviněná Sally skutečně v požehnaném stavu," stojí v anotaci.

Činohení sezona bude dále pokračovat Ztíženou možností soustředění, což je komedie Václava Havla z roku 1968, Brechtovým titulem Kavkazský křídový kruh, americkou klasikou Smutek sluší Elektře od Eugena O'Neilla v režii Michala Dočekala či světovou premiérou současné dramatičky Lenky Lagronové. Na objednávku Národního divadla Brno napsala hru Chytání Vídně, kterou připraví režisér Radovan Lipus.

První operní premiéru chystá divadlo na 9. října, bude to představení Peter Grimes od Benjamina Brittena, které v Janáčkově divadle debutovalo roku 1947. Operu nastuduje Marko Ivanović, režíruje David Radok.

V únoru příštího roku bude následovat Händelova Alcina z roku 1735. Inscenace vzniká ve spolupráci s francouzskými divadly, hrát ji bude orchestr Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. "Diváci se tak mohou těšit nejen na skvělé pěvecké výkony, ale i na hudbu v provedení na barokní nástroje," avizují pořadatelé. Na brněnském jevišti zazní Alcina poprvé.

Brněnskou operní sezonu završí v dubnu 2022 Mozartova Kouzelná flétna v režii Miroslava Krobota a Verdiho Otello, kterého se ujme sám ředitel divadla Martin Glaser s dirigentem Robertem Kružíkem.