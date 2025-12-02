Divadlo

Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Letní scéna Musea Kampa uvede v červnu poprvé muzikál. Bude jím inscenace Klan Baťa od scenáristky a producentky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové Stodolové. Vystoupí v něm například Oskar Hes, Marek Lambora nebo Tomáš Klus. Premiéry se plánují na 16. a 17. června. Zkoušení začne na jaře, řekli v úterý novinářům protagonisté.
Herci Marek Lambora a Oskar Hes na setkání s tvůrčím týmem Letní scény Musea Kampa k novému představení Klan Baťa. Oba mají alternovat v roli Tomáše Bati.
Herci Marek Lambora a Oskar Hes na setkání s tvůrčím týmem Letní scény Musea Kampa k novému představení Klan Baťa. Oba mají alternovat v roli Tomáše Bati. | Foto: ČTK

Muzikál představuje určité vybočení z tradice Letní scény Kampa. Podle Sodomové je hlavním smyslem přispět ke 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. "Ovšem náš muzikál Klan Baťa není o jedné osobnosti, ale o několika generacích rodiny Baťa," řekla Sodomová. Překvapilo ji sedm generací ševců před Tomášem Baťou, které představení také připomene.

Podle ní různé osobnosti spojuje střet tradice s modernou. Téma se prolne příběhem, scénografií, kostýmy i hudbou. Vzorem pro chystanou inscenaci byly podle scenáristky Sodomové muzikály hollywoodské, nikoli české. Zazní melodie ze 40. a 50. let 20. století. V plánu je rovněž rap a beatbox.

Do hlavních rolí tvůrčí duo Sodomová - Stodolová obsadilo Hese a Lamboru, budou alternovat v roli Tomáše Bati. Klus má podle svých slov ztvárnit přehlíženého Jana Antonína Baťu, bratra Tomáše Bati. Dále vystoupí Daniel Krejčík, Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Petra Kosková a Radka Pavlovčinová. Autorem hudby je Petr Zeman, autorkou kostýmů Alexandra Gnidiak.

Související

Takto vypadá nový Masaryk, jak ho neznáte. "Chtěl jsem to dynamické," říká režisér

Režisér Dodo Gombár v rozhovoru pro Aktuálně.cz krátce před premiérou svého muzikálu Masaryk ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
4:22

"Největší výzvou pro mě je step, na který se zároveň nejvíc těším, protože jsem si ho oblíbil ve škole. Stepky jsem ale už dlouhá léta neměl na nohou," řekl Lambora. Choreografii stepu s ním nastuduje Vojtěch Havelka. Hes kvůli muzikálu raději začal chodit na lekce zpěvu, ač muzikál vystudoval.

Klan Baťa bude na Letní scéně k vidění během celého července a pokračovat budou také inscenace Forman a Marta. Pro letní sezonu scéna rovněž chystá koncerty. 21. června vystoupí například operní pěvec, basbarytonista Adam Plachetka. O den později se odehraje Souboj klavírů v podání skladatelů a pianistů Ondřeje Brouska a Ondřeje Brzobohatého. Následovat má koncert Dana Bárty s kapelou Illustratosphere, v červenci pak zazpívá Ondřej Havelka s Melody Makers. V září se diváci mohou těšit na koncert Tomáše Kluse.

 
Mohlo by vás zajímat

Zemřel oceňovaný divadelní scénograf Jan Dušek. Bylo mu třiaosmdesát let

Zemřel oceňovaný divadelní scénograf Jan Dušek. Bylo mu třiaosmdesát let

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard, autor oscarového scénáře

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard, autor oscarového scénáře

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem
Přehled

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni
16 fotografií
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Museum Kampa Daniela Sodomová Tomáš Baťa Adéla Stodolová Laštovková Oskar Hes Marek Lambora Tomáš Klus muzikál hudba

Právě se děje

před 22 minutami
Vůči Venezuele dejte přednost dialogu či ekonomickému nátlaku, vyzval papež USA

Vůči Venezuele dejte přednost dialogu či ekonomickému nátlaku, vyzval papež USA

Papež Lev XIV. v úterý varoval před rizikem vojenské intervence Spojených států ve Venezuele.
Aktualizováno před 1 hodinou
Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

ŽIVĚ
Filip Turek chce prezidentovi vysvětlit své kauzy, jsou prý spíš mediální

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

Když za Vanessou Marquettovou přišel soused s tvrzením, že Nola bez potíží přelezla jejich vysoký drátěný plot, nechtěla tomu věřit.
před 1 hodinou
Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Obávám se, že místo, které se snaží Martin Kuba zaujmout, je do určité míry obsazené, míní analytička Sarah Komasová.
před 1 hodinou
Výběr kouče fotbalové reprezentace se zúžil na dvě jména

Výběr kouče fotbalové reprezentace se zúžil na dvě jména

Jasno o obsazení klíčového postu před březnovým play off o mistrovství světa chce mít nejpozději do vánočních svátků.
Aktualizováno před 2 hodinami
Muž, který si pokazil život rasistickým vtipem na Tigera. Často kvůli tomu plakal

Muž, který si pokazil život rasistickým vtipem na Tigera. Často kvůli tomu plakal

Jedna neuvážená věta, jeden nevhodný vtip. A život už nikdy nebyl jako předtím.
Aktualizováno před 2 hodinami
Witkoff jedná v Kremlu s Putinem. Následovat má schůzka s Ukrajinci

ŽIVĚ
Witkoff jedná v Kremlu s Putinem. Následovat má schůzka s Ukrajinci

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy