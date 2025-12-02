Na Kampě se v červnu objeví muzikál Klan Baťa. V hlavní roli Hes a Lambora

Muzikál představuje určité vybočení z tradice Letní scény Kampa. Podle Sodomové je hlavním smyslem přispět ke 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. "Ovšem náš muzikál Klan Baťa není o jedné osobnosti, ale o několika generacích rodiny Baťa," řekla Sodomová. Překvapilo ji sedm generací ševců před Tomášem Baťou, které představení také připomene.
Podle ní různé osobnosti spojuje střet tradice s modernou. Téma se prolne příběhem, scénografií, kostýmy i hudbou. Vzorem pro chystanou inscenaci byly podle scenáristky Sodomové muzikály hollywoodské, nikoli české. Zazní melodie ze 40. a 50. let 20. století. V plánu je rovněž rap a beatbox.
Do hlavních rolí tvůrčí duo Sodomová - Stodolová obsadilo Hese a Lamboru, budou alternovat v roli Tomáše Bati. Klus má podle svých slov ztvárnit přehlíženého Jana Antonína Baťu, bratra Tomáše Bati. Dále vystoupí Daniel Krejčík, Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Petra Kosková a Radka Pavlovčinová. Autorem hudby je Petr Zeman, autorkou kostýmů Alexandra Gnidiak.
"Největší výzvou pro mě je step, na který se zároveň nejvíc těším, protože jsem si ho oblíbil ve škole. Stepky jsem ale už dlouhá léta neměl na nohou," řekl Lambora. Choreografii stepu s ním nastuduje Vojtěch Havelka. Hes kvůli muzikálu raději začal chodit na lekce zpěvu, ač muzikál vystudoval.
Klan Baťa bude na Letní scéně k vidění během celého července a pokračovat budou také inscenace Forman a Marta. Pro letní sezonu scéna rovněž chystá koncerty. 21. června vystoupí například operní pěvec, basbarytonista Adam Plachetka. O den později se odehraje Souboj klavírů v podání skladatelů a pianistů Ondřeje Brouska a Ondřeje Brzobohatého. Následovat má koncert Dana Bárty s kapelou Illustratosphere, v červenci pak zazpívá Ondřej Havelka s Melody Makers. V září se diváci mohou těšit na koncert Tomáše Kluse.