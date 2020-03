Zlínské divadlo využije krejčovských dílen, chce šít až stovky roušek denně

Městské divadlo Zlín chce využít svých krejčovských dílen a začít šít roušky pro zdravotníky. Na sociálních sítích zveřejnilo výzvu k dodání co nejhustší stoprocentní bavlny, ze kterých by se roušky šily.

Reakce lidí a firem je podle ředitele divadla Petra Michálka za necelý den obrovská.

Materiálu bude k dispozici hodně, nabízejí ho lidé i firmy. "Hlásí se mnoho žen, které chtějí do divadla přijít šít," říká Petr Michálek, který dostal stovky zpráv a nabídek.

Nyní se podle něj s odborníky řeší klíčový problém, jak minimalizovat riziko, aby roušku například nešil infikovaný člověk. O dalším postupu se rozhodne v pondělí.

Městské divadlo Zlín od počátku šíření nového typu koronaviru vymýšlelo, jak pomoci. Nápad šít roušky vzešel od bratra uměleckého ředitele divadla Patrika Lančariče, Dušana Lančariče, který žije na Slovensku. Syn jedné z hereček se pokoušel také něco vyrobit z plátna na malování.

Zlínské divadlo rovněž reagovalo na výzvu Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, který žádal o šité roušky a přidal návod na jejich ušití. Divadlo poté kontaktovalo ústav i zlínskou krajskou nemocnici, zda by o roušky měly zájem.

Ředitel rovněž konzultoval s odborníky, zda mají takové roušky smysl. "Shodují se v tom, že lepší něco než nic," říká Michálek. Divadlo následně vyhlásilo výzvu k veřejnosti s prosbou o materiál, kontakty i nápady.

Podle ředitele zatím není jisté, kolik roušek by divadlo zvládlo vyrobit, mohlo by však jít o stovky kusů denně. Roušky by měl využívat personál v nemocnicích.

Skutečnost, že divadlo nabídlo zlínské nemocnici ušití skládaných látkových roušek, potvrzuje i mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

"Jsme za takovou pomoc vděční. Bavlněné roušky je možné prát, a dají se tak použít opakovaně. V případě ochrany před koronavirem sice neochrání zdravého člověka, ale při použití u nemocného se alespoň snižuje případné rozšiřování viru kapénkami do okolí," říká mluvčí.

"Můžeme je tak využít například v ošetřovatelství u našich pacientů. Určitě je podle našich odborníků v této době dobré, když se i pacienti přicházející do nemocnice takovou rouškou vybaví, a snižují tak riziko přenosu případné infekce na zdravotníky," doplňuje Egon Havrlant.