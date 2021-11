Menstruace, měsíčky, nebo jen krámy? Novocirkusová inscenace se zabývá ženským cyklem

Pamatuji si na moment, kdy jsem se doslova stala menstruací a osmimetrová šála, na které jsem visela, byla jako má krev, popisuje vzdušná akrobatka Ivana Kolcunová chvilkový stav možná až na hranici transu.

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Michal Hančovský

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Michal Hančovský

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Miloš Šálek

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Miloš Šálek

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Vít Štaif

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Michal Hančovský

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Vít Štaif

Snímek z inscenace The Same Self. | Foto: Vít Štaif

Čtyřiatřicetiletá Kolcunová je autorkou netradiční novocirkusové show nazvané The Same Self, která prostřednictvím čtyř uměleckých forem ukazuje, jak se žena v reprodukčním věku každý měsíc mění a s ní její chování, emoce, životní energie či prožitky. Představení s prvky vzdušné akrobacie, tance, živé hudby i herectví má tento čtvrtek a pátek obnovenou premiéru v pražském Divadle Bravo.

„Mám radost, když diváci posílají ohlasy, že to byl pro ně silný, až transformační zážitek. Přeji si, aby naše představení pomáhalo k uvědomění, že ženský cyklus a nálady s ním spojené jsou přirozené. A že menstruace není civilizační choroba, jak ji nazval můj naštěstí už bývalý gynekolog,“ říká Kolcunová, která jinak pracuje jako psycholožka v oblasti inovací služeb týkajících se hledání práce a vzdělávání.

Vzdušné akrobacii se věnuje už deset let a dvakrát vyhrála britskou soutěž UK Aerial Performance Championship. Ve Velké Británii předvedla i dvě choreografie z The Same Self.

Projektem, který má osvětovou rovinu, chce také prolomit tabu stále přítomné ve společnosti. Šedesátiminutové představení poskládala ze čtyř fází odpovídajících ženskému cyklu.

Tanec na akrobatické šále

Jako první inscenace zprostředkovává období ovulace. „Začaly jsme možná netradičně, uprostřed cyklu. Ale nechtěly jsme začít a skončit jen depkou,“ vysvětluje s nadsázkou Kolcunová. „V ovulační fázi si žena často užívá komunikaci s lidmi, je přirozeně empatická, pečující. Což rozhodně neznamená, že jindy není nebo být nemůže. Ale během ovulace to jde tak nějak samo.“

Všechny čtyři umělkyně se v doprovodu písně Dej mi objeví na jevišti v lodičkách. Kolcunová v nich tančí i ve vzduchu na akrobatické šále.

Ve druhé fázi, jež odpovídá předmenstruačnímu období, už je ve vzduchu cítit neklid a konflikt. „Napětí vygraduje až do momentu, kdy na sebe herečka a tanečnice křičí, já mezi ně vletím a pořádný cirkus teprve začne. Cítím obrovský adrenalin, který mi napomáhá k velkému akrobatickému výkonu,“ popisuje.

Inscenace The Same Self má premiéry tento čtvrtek a pátek v pražském Divadle Bravo. Foto: Miloš Šálek | Video: The Same Self

Tyto momenty má v představení nejraději. Podle ní může být pro ženu až zběsilá energie v předmenstruační fázi prospěšná k tvůrčím i běžným pracím, může pomoct pročistit fyzický i emoční prostor.

„Vede svým způsobem až k vyčerpání a únavě. S menstruací pak přichází úlevný pocit, žena se ocitá v klidu, smíření a chce odpočívat,“ uvažuje Kolcunová. Tyto momenty se snaží ztvárnit jemností a zklidněním, kdy na jevišti nastane ticho. Akrobatka se až deset minut pomalými pohyby pohupuje na akrobatické šále. „Jde o to, aby si divačky a diváci odnesli zprávu, že k jedné a té samé věci můžeme přistupovat různě. A hlavně s respektem k tomu, jak se zrovna cítíme. Opakuji stejné umělecké prvky, ale s jinou dynamikou.“

Inscenace vrcholí dynamickou fází ženského cyklu evokující radost a nový začátek. Choreografie ve vzduchu je opět fyzicky a koordinačně náročná, kombinuje balanční a rotační prvky. Právě ty vyžadují provádět akrobacii ve velké výšce, jelikož některé kontrolované pády začínají až osm metrů nad zemí.

Závěrečná píseň Křehká dává publiku prostor pro srovnání zážitku, pomyslný kruh se uzavírá.

Dostat se do škol i věznic

Premiéru mělo The Same Self v říjnu 2019, plánované turné po českých scénách však zastavila pandemie. Ani kvůli těžkým akrobatickým prvkům pro Kolcunovou nebylo snadné najít prostor, který by byl vhodný a zároveň finančně přijatelný. Na čtyři podzimní představení si proto pronajala divadlo v pražském Braníku, které od loňska provozuje známá akrobatická Losers Cirque Company.

Kolcunová do projektu investovala skoro čtvrt milionu korun z životních úspor. „To téma a umělecké ztvárnění jsou pro mě tak důležité, že mi to stojí za to. Dělám to pro lidi a přišlo by mi škoda, kdyby to zase kvůli covidu neviděli,“ říká.

Letošní uvedení částečně podpořily ministerstvo kultury nebo městská část Praha 7. Časem chce autorka prosadit představení i do škol a ženských věznic, kde je téma ženské intimity v pozadí.

Na konci každého ze čtyř pražských uvedení se diváci budou moci zapojit do krátkých moderovaných diskusí. Zavítá na ně Ilona Bittnerová, která do Česka přivezla první menstruační kalíšky, slovenská antropoložka Katarína Bagniari Baniariová nebo certifikovaná lektorka projektu Cyklická žena Kateřina Marešová.

S Ivanou Kolcunovou se na jevišti představí slovenská herečka a průvodkyně mateřstvím Katarína Zatovičová, tanečnice Tereza Holubová nebo zpěvačka Michaela Jonczy. Ta je autorkou všech písní, které uvádí s klávesistkou Janou Otáhalovou. Na hudbě spolupracoval ještě skladatel Viktor Kracik-Bartha.

Představení režírovala a choreografie vytvořila francouzská tanečnice Fanny Barrouquère, která mimo jiné získala nominaci na Cenu Thálie za inscenaci Amazonky.