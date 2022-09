Menšiny a překážky ve vztazích. Brněnský balet uvádí současné choreografie

Městský soud v Praze zastavil insolvenční řízení se slovenským podnikatelem Pavolem Krúpou, které vyhlásil na popud miliardáře Zdeňka Bakaly. Důvodem je nedostatečná mezinárodní příslušnost, vyplývá z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Bakala požadoval zaplacení 777 milionů korun, které měl Krúpa uhradit na základě rozsudku amerického soudu, protože podle soudu vedl proti Bakalovi vyděračskou kampaň.

Federální soudce v Jižní Karolíně loni v září rozhodl, že Krúpa musí zaplatit více než 32,4 milionu dolarů (podle aktuálního kurzu asi 780 milionů korun) Bakalovi za to, že proti němu vedl vyděračskou kampaň. Podle soudu se Krúpa několik let systematicky snažil Bakalu očernit a následně po něm požadoval zaplacení 23 milionů dolarů výměnou za to, že přestane. Krúpa loni v září uvedl, že mu rozsudek amerického soudu nebyl doručen a že se v USA žádného řízení neúčastnil. Uvedl také, že Bakalu nevydíral.