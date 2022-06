Mauglí uspěl. Kniha džunglí s Českou filharmonií a tanečníky je takřka vyprodaná

V šapitó Azyl78, které se nachází u parku Stromovka v zadní části pražského Výstaviště, měla premiéru výpravná adaptace Knihy džunglí. Dobrodružný příběh anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga dostal hudební, taneční a scénickou podobu v režii Matěje Formana. Projekt připravilo Divadlo bratří Formanů s Českou filharmonií a souborem Dekkadancers.

Kniha džunglí je na programu Azylu78 do konce června, vstupenky v cenách 490 až 1090 korun zbývají už jen na 26. června. Zhruba osmdesátiminutová inscenace je určena dětem od šesti let i dospělým. Šapitó s dřevěnými lavicemi má kapacitu 520 míst, jako letní scéna prostoru Jatka78 funguje podruhé. V loňské první sezoně jej za čtyři měsíce navštívilo přes 29 tisíc lidí.

Hudbu k nové Knize džunglí zkomponoval skladatel a dirigent Marko Ivanović, na místě ji každý večer hraje 15 členů České filharmonie schovaných v kulisách. Ivanović se při dirigování střídá s Janem Kučerou. První český orchestr účinkuje v cirkusovém šapitó prvně.

Inscenace s prvky akrobacie a výtvarnou stylizací skládá poctu knižní předloze. "Pro mě jde hlavně o život džungle," říká režisér Matěj Forman. "O zachycení divokosti, svobody, krásy a řádu přírody. O objevování toho, co se děje a kdo žije v jednotlivých patrech pralesa, co se děje v období sucha a deště i toho, co se stane, když do toho vstoupí člověk," dodává.

Forman nechtěl připravit doslovnou adaptaci knihy, raději nechal působit představivost pod vlivem Kiplingova příběhu. "Já jsem třeba při psaní scénáře od Mauglího a konkrétních postav daleko, pak přijde Marko Ivanović a zase tam ty motivy vrátí v hudbě. Je to velmi tvůrčí spolupráce, nic takového jsem zatím nedělal," dodává Forman.

Masky vytvořila kostýmní výtvarnice Andrea Sodomková, která díky spolupráci s bratry Formanovými získala tři Ceny Alfréda Radoka za scénografii. Pohybovou část pro Dekkadancers vymyslel choreograf Štěpán Pechar.

"Pro obsazení Knihy džunglí proběhl mezinárodní konkurz. Uvidíte vynikající tanečníky z Řecka, Francie, Itálie a Nigérie. I stálá esa ze souboru," říká Pechar a jmenuje trojnásobného držitele Ceny Thálie za tanec Ondřeje Vinkláta nebo cirkusovou umělkyni Alžbětu Tichou. Celkem na jevišti stane 12 tanečníků.

Dekkadancers je otevřená projektová taneční skupina a produkční společnost. V roce 2009 ji založili tehdejší členové Baletu Národního divadla Viktor Konvalinka a Tomáš Rychetský s fotografem Pavlem Hejným.

Od roku 2015 ve vedení stojí druhá generace skupiny Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát a Marek Svobodník. Předloni se k souboru vrátil zakládající člen Konvalinka, který dlouhodobě působil ve Švédsku.

Dekkadancers propojují disciplíny jako tanec, hudební kompozici, zpěv, DJing, akrobacii či výtvarné umění. Na tomto představení nákladném co do výroby scény, kostýmů, dekorací i loutek se podílelo mnoho lidí z nejrůznějších profesí, zdůrazňují tvůrci. Speciální poděkování v programu věnují 12 ukrajinským přátelům, kteří pomáhali s "nekonečným kašírováním a výrobou reliéfu pralesa".

Týdeník Respekt tento týden napsal, že inscenace měla milionové náklady. Přestože je takřka vyprodaná, tvůrci doufají, že skončí na nule, nikoliv v zisku.