Révai, Hybnerová a diváci jako součást děje. Madisonské mosty bodují v Nové Spirále

Příběh o nečekaném setkání muže a ženy ve středních letech se stal v devadesátých letech minulého století bestsellerem nejprve v románové podobě Roberta Jamese Wallera. Obrovský úspěch poté slavil i ve filmovém zpracování režiséra Clinta Eastwooda, který se po boku Meryl Streepové zároveň ujal hlavní mužské role.
Robert Kinkaid, fotograf a dobrodruh, jedno horké odpoledne zabloudí k farmě na americkém zapadákově. Netuší, že se mu za pár vteřin jeho samotářský bohémský život obrátí vzhůru nohama. Ve dveřích ho totiž přivítá Francesca Johnsonová, žena místního farmáře a vzorná matka dvou dospívajících dětí, jejíž rodina je právě na pár dní mimo domov.
Jejich vzájemná přitažlivost je tak mimořádná, že jí ani jeden není schopen odolat. Prožijí spolu čtyři dny tak silného fyzického i duševního propojení, jakého jen lze mezi mužem a ženou dosáhnout. Láska ústřední dvojice je krátká, ale natolik výjimečná, že dokáže změnit život a běh těchto dvou osudů navždy.
Činoherní zpracování v Nové Spirále však vyznění tohoto díla posouvá ještě dál. Na zdejším unikátním kruhovém jevišti totiž herecké výkony podtrhávají také videomapping, hra se světly a také celková koncepce prostoru. "Celé představení se odehrává uprostřed spirálovité haly, kde se opravdu nikam neschováte. Byla to velká výzva a popravdě mi chvíli trvalo si na to zvyknout," dodává Vanda Hybnerová, představitelka Francescy, kterou v hlavní ženské roli doplňuje její mužský protějšek Jan Révai.
"My jsme spolu nikdy předtím nehráli ani netočili. Napojili jsme se přes osobní linky - oba máme rádi cestování, Honza má koně, já žiju na farmě, jsme dobrodružné povahy. Takže obsazení do role fotografa je pro něj naprosto přesné," dodává herečka.
Divákům nezůstane nic skryto
Technologicky vybavená hala s kruhovým hledištěm pro 800 diváků umožňuje inscenaci originální a pro českého diváka neobvyklé pojetí. V Nové Spirále nezůstává divákům nic skryto. Umělci zde nastupují či vystupují na scénu přímo mezi diváky z hlediště, což zajišťuje dokonalou interakci.
"Všechny tyto přednosti se naplno projevují i v rámci scény Madisonských mostů, kde nejen že mají diváci pocit, jako by byli součástí samotného představení, ale někteří z nich skutečně jsou, a to přímo na hlavním jevišti. V nabídce máme totiž zážitkové vstupenky, díky kterým se někteří diváci stávají na několik minut aktéry děje po boku Vandy Hybnerové a Jana Révaie," popisuje Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.
Tvůrci se svým zpracováním s využitím technologických možností prostoru pokoušejí o moderní pojetí činohry. "Když se řekne činohra, většina z nás si představí herce v klasických kulisách a příběh, který na diváka udělá větší nebo menší dojem. V každém z nás zanechá větší či menší emoci a možná se zamyslíme nad určitými tématy. Unikátní prostor Nové Spirály přenáší diváka díky novým technologiím do příběhu více než jen pohledem a poslechem," dodává Lukáš Vilt, programový manažer Nové Spirály.
Přimět lidi věřit v lásku
Pro producentku Petru Horváthovou bylo zpracování Madisonských mostů logickou volbou. "Inscenovat hluboký příběh lásky, který se dotkl po celém světě milionů srdcí, pro mne není odvážný krok. Odvážně zní v Nové Spirále, ale mně to vždy dávalo smysl. Od samého začátku, kdy jsem do ještě odhalených útrob Nové Spirály vstoupila. Dopřát díky moderním technologiím tomuto příběhu takovou péči, jakou si zaslouží. A můj sen? Přimět lidi věřit v lásku. Touto inscenací jim tu víru dopřát a ukázat, že i když se jedná jen o čtyři dny, mihotavý okamžik, který kolikrát i zabolí, stojí za to," říká k výběru tématu.
Příprava představení pod režijním vedením Viktorie Čermákové zabrala dva roky. Její pojetí vytváří romantické drama o velké lásce a velké zodpovědnosti. Vyzdvihuje sílu herců a dialogů a zároveň s pomocí technologií kreslí silné obrazy "mezi a nad slovy", tedy v prostoru, kde se odehrává skutečný osudový vztah. Aktivně využívá scénografii, kostýmy, projekci i hudbu. Svými postupy kombinuje rozhlasové hry či melodramata s činohrou a místy až novocirkusovými prvky.
"Režijní koncept se odvíjí od kontrastu velké arény a čistě komorního příběhu se dvěma postavami, jejichž drama probíhá spíš tlumeně a pod povrchem. Chtěli bychom tu promluvit o vášni, lásce, o naději, zodpovědnosti a pevných lidských charakterech, a hlavně o ženách, na kterých stojí svět. A také o svobodě, posledních kovbojích, kteří nemají rádi krev, a taky trochu o poezii," vysvětluje Viktorie Čermáková.
Návrat slavné Spirály
Unikátní prostor Nové Spirály v pražských Holešovicích byl znovu otevřen v roce 2024 po dvaadvaceti letech od chvíle, kdy velká povodeň v roce 2002 zdevastovala původní slavné Divadlo Spirála.
To vzniklo na začátku devadesátých let místo bývalého panoramatického Kruhového kina pro tehdejší novou divadelní scénu. Od začátku bylo divadlo tvořeno dvěma hlavními částmi: mohutným černým válcem a zvenku neviditelným obslužným prostorem. Přístup do hlediště vedl po rampě pod okolním povrchem.
Specifické prostředí se stalo domovskou scénou slavných představení, k nim patřil v devadesátých letech například legendární muzikál Jesus Christ Superstar, v němž zářila trojice Kamil Střihavka, Bára Basiková a Dan Bárta. K vidění zde byly také inscenace Faust, Romeo a Julie nebo Evita.
Po zmíněných povodních, které v létě 2002 zasáhly celý prostor Výstaviště Praha, byla Spirála uzavřena a pomalu chátrala. Rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 2021 a první diváci se do tohoto výjimečného prostoru, tentokrát pod názvem Nová Spirála, vrátili v minulém roce.
Nyní až 800 diváků v sále
Ve zrekonstruované scéně zůstaly zachovány unikátní konstrukce včetně spirálové rampy a kopule z kovových trubek. Dominantou prostorného velkého sálu s kruhovým půdorysem je otáčivé a vertikálně pohyblivé jeviště o velikosti až 230 m² a průměru 17 m. V kruhovém hledišti, složeném z parteru a pěti balkonů, se usadí až 800 diváků, minimálně o sto více než před rekonstrukcí.
Představení Madisonské mosty, které patří k pilířům současného programu, mělo premiéru 7. listopadu 2024 a dosud se odehrálo dvaatřicetkrát, a to před zraky 14 400 diváků. Poslední příležitost vidět tuto jedinečnou inscenaci budou mít zájemci ještě ve dvou vlnách - na přelomu října a listopadu a pak na začátku prosince.
Činohra, která trvá i s přestávkou 130 minut, je vhodná pro návštěvníky od třinácti let. Cena vstupenek začíná na částce 390 Kč, zážitkové vstupenky stojí 1990 Kč.