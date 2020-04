Zaorálek couvá, místo 1,5 miliardy pro kulturu si řekne o 1,16 miliardy

Ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek požádá vládu o 1,16 miliardy korun, které by měly přispět ke zmírnění dopadů koronavirové krize na kulturu. Tanec, divadlo, hudba, umění či knihy si v grantovém řízení rozdělí 440 milionů korun.

Ministr přitom uplynulé týdny v rozhovorech opakovaně hovořil o záchranném balíčku ve výši 1,5 miliardy korun, naposledy to zopakoval v pondělí pro týdeník Respekt.

Teď kromě 440 milionů korun pro živé umění Lubomír Zaorálek navrhuje zřídit program na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií s 30 miliony korun. Regionální kultuře chce poslat 390 milionů, pro příspěvkové organizace ministerstva letošní příspěvek navýší o 300 milionů korun.

Vyplývá to z materiálu připraveného pro jednání vlády, který má agentura ČTK k dispozici. Zaorálkův záchranný balíček pro kulturu byl pod názvem Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru covid-19 na sektor kultury předložen v pondělí na vládě, ta však jeho projednávání přerušila do středy.

Největší podíl ze sumy, kterou chce ministerstvo kultury získat, je 440 milionů korun na podporu živého umění. Mělo by se o ni navýšit letošní grantové řízení v programu Kulturní aktivity pro projekty těch pořadatelů, které nemají vlastního zřizovatele a jejichž projekt se minimálně do 30. června nebude moci uskutečnit. Opatření se týká tance, divadla, hudby či výtvarného umění, včetně malých nakladatelů.

Jen velcí nakladatelé a knihkupci ministra přitom požádali o miliardu korun jako "minimum, které zásadně zvýší šanci na záchranu knihkupecké i nakladatelské části knižního trhu". Zaorálka v úterý obvinili, že s nimi nekomunikuje, a vyjádřili "vážné obavy, zda vzal naše argumenty dostatečně vážně".

Ministr kultury ve středu po poledni reagoval, že se zástupci knihkupců a nakladatelů mluvil opakovaně a jako milovník knih si přeje udržení trhu. Žádost o miliardu korun a "tento způsob vymáhání mimořádných dotací silnými hráči na státu" mu ale připadá "přes čáru", řekl.

"Na vládu předkládám balíček pro záchranu kultury, jehož součástí je i podpora malých nakladatelů, jak jsem uvedl již několikrát. Vládní prioritou je pomoci především těm, za kterými nestojí velcí, silní vlastníci," říká ministr kultury, podle nějž na "velké a ziskové" nakladatele už myslí vládou přijatá opatření ministerstva průmyslu a obchodu jako podnikatelské úvěry Covid a odklad nájmů pro firmy, případně opatření ministerstva práce a sociálních věcí jako kurzarbeit.

"Usiluji o to, aby knihkupectví byla otevřena co nejdříve, ideálně po Velikonocích. Mrzí mě, že mi po jednání velcí knihkupci sdělili, že o brzké otevření svých knihkupectví nestojí, protože by to pro ně byl danajský dar," doplňuje Zaorálek.

Ten chce podle předloženého vládního návrhu o 300 milionů korun navýšit rozpočet pro své příspěvkové organizace, kterých je 29 a mezi nimiž jsou instituce jako Národní divadlo, Národní muzeum či Národní galerie. Sumou by rád zmírnil první dopady vládních opatření proti šíření koronaviru, protože všechny tyto instituce jsou pro veřejnost tři týdny uzavřené, a mají tedy propad v tržbách.

Peníze mají kompenzovat výpadek výnosů za březen, duben a část května. Měsíční výpadek výnosů podle ministerstva kultury činí 168 milionů korun.

"Výpadek výnosů z hlavní činnosti činí u 29 organizací v ročním průměru 34 až 36 milionů korun týdně, při zohlednění sezonnosti druhého kvartálu se jedná bezmála o 42 milionů korun týdně, ve třetím čtvrtletí o 50,9 milionu korun," stojí v materiálu pro vládu.

Navýšení příspěvku o 300 milionů pro příspěvkové organizace má podle ministerstva odvrátit hrozící platební neschopnost, která by bez tohoto zásahu nastala ve třetím čtvrtletí i za předpokladu postupného zpřístupňování po polovině června 2020.

"Nelze očekávat okamžité zvýšení výnosů na původně plánované úrovni, mnohem pravděpodobnější je scénář přetrvávajících restrikcí v počtu návštěvníků na plochu či v prováděných skupinách a dlouhodobé vyloučení hromadných akcí, což bude mít v konečném důsledku negativní vliv na výnosovou i nákladovou stránku hospodaření organizací," upozorňuje ministerstvo.

Snížení dopadů krize na kulturu v regionech má pomoci navýšení Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů o 250 milionů korun, z něhož čerpají soubory, které mají jiného zřizovatele než stát. Nově by se měl zřídit program pro muzea a galerie taktéž nezřizované státem, kam by mělo jít 140 milionů korun.