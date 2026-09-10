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Divadlo

Literou oceněný román Miroslava Hlauča Letnice dostane v Brně divadelní podobu

ČTK
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Městské divadlo Brno převede na jeviště román Miroslava Hlauča Letnice, který v soutěži Magnesia Litera 2025 získal ocenění Kniha roku. Odehrává se na začátku 20. století v zapomenuté vesničce kdesi v rakousko-uherské monarchii, kde ještě fungují kouzla a zázraky, zatímco okolní svět už ovládá racionalita, věda a technika. Světová premiéra bude 19. září na Činoherní scéně Městského divadla.

Divadelní inscenace Letnice vznikla v Městském divadle Brno podle stejnojmenného románu Miroslava Hlauča. Premiéru bude mít v sobotu 19. září 2026.
Divadelní inscenace Letnice vznikla v Městském divadle Brno podle stejnojmenného románu Miroslava Hlauča. Premiéru bude mít v sobotu 19. září 2026.Foto: Městské divadlo Brno
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"Dlouhodobě se snažíme uvádět dramatizace děl současných českých autorů," řekl dnes novinářům režisér Stanislav Slovák. Na Letnicích, Hlaučově pozdním literárním debutu, divadelníky zaujal motiv střetu starého a nového světa, ale také témata smíření a přijetí, doplnil dramaturg Miroslav Ondra.

Dramatizaci připravil Ondra s Janem Šotkovským a režisérem Slovákem. Snažili se maximálně zachovat příběh a atmosféru předlohy, ačkoliv museli pro divadelní účely redukovat počet postav. Vesnice je v románu zalidněná mnoha zajímavými a krásně lidskými postavami, podotkl Ondra. Scénu, sochy a loutky navrhl Jaroslav Milfajt, scénické projekce doplnil Petr Hloušek.

V románové vesnici Svatý Jiří si lidé krátí cestu po hladině rybníka, myslivci loví zvěř bez pušky, sochy andělů mluví k lidem a v neděli nikdy nefouká vítr. Kdo odejde na léto z vesnice, zapálí na návsi svou svíci. Pokud svíce zhasne, zapíše farář jeho jméno do matriky jako zesnulého a nikdy se nezmýlí.

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Když se proto o Velikonocích v roce 1903 do vesnice nečekaně vrátí Odysseus Pastýř, jehož svíce už dávno zhasla, stane se zvěstovatelem nových časů. Jako zkušený světoběžník pomáhá sousedům připravit se na nastávající převratné změny. Současně soupeří s mladším bratrem Tomášem o přízeň krásné a dočasně němé Julie. Vzrušení přinese také kontrola z hlavního města, před níž je potřeba některé věci, včetně dosud fungujících zázraků, utajit.

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V hlavních rolích se představí Dušan Vitázek jako Odysseus Pastýř, Igor Ondříček jako kněz Metoděj, Alžběta Janíčková jako Julie Pastýřová a Martin Mihál v úloze Tomáše Pastýře.

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