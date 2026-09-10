Literou oceněný román Miroslava Hlauča Letnice dostane v Brně divadelní podobu

Městské divadlo Brno převede na jeviště román Miroslava Hlauča Letnice, který v soutěži Magnesia Litera 2025 získal ocenění Kniha roku. Odehrává se na začátku 20. století v zapomenuté vesničce kdesi v rakousko-uherské monarchii, kde ještě fungují kouzla a zázraky, zatímco okolní svět už ovládá racionalita, věda a technika. Světová premiéra bude 19. září na Činoherní scéně Městského divadla.
"Dlouhodobě se snažíme uvádět dramatizace děl současných českých autorů," řekl dnes novinářům režisér Stanislav Slovák. Na Letnicích, Hlaučově pozdním literárním debutu, divadelníky zaujal motiv střetu starého a nového světa, ale také témata smíření a přijetí, doplnil dramaturg Miroslav Ondra.
Dramatizaci připravil Ondra s Janem Šotkovským a režisérem Slovákem. Snažili se maximálně zachovat příběh a atmosféru předlohy, ačkoliv museli pro divadelní účely redukovat počet postav. Vesnice je v románu zalidněná mnoha zajímavými a krásně lidskými postavami, podotkl Ondra. Scénu, sochy a loutky navrhl Jaroslav Milfajt, scénické projekce doplnil Petr Hloušek.
V románové vesnici Svatý Jiří si lidé krátí cestu po hladině rybníka, myslivci loví zvěř bez pušky, sochy andělů mluví k lidem a v neděli nikdy nefouká vítr. Kdo odejde na léto z vesnice, zapálí na návsi svou svíci. Pokud svíce zhasne, zapíše farář jeho jméno do matriky jako zesnulého a nikdy se nezmýlí.
Když se proto o Velikonocích v roce 1903 do vesnice nečekaně vrátí Odysseus Pastýř, jehož svíce už dávno zhasla, stane se zvěstovatelem nových časů. Jako zkušený světoběžník pomáhá sousedům připravit se na nastávající převratné změny. Současně soupeří s mladším bratrem Tomášem o přízeň krásné a dočasně němé Julie. Vzrušení přinese také kontrola z hlavního města, před níž je potřeba některé věci, včetně dosud fungujících zázraků, utajit.
V hlavních rolích se představí Dušan Vitázek jako Odysseus Pastýř, Igor Ondříček jako kněz Metoděj, Alžběta Janíčková jako Julie Pastýřová a Martin Mihál v úloze Tomáše Pastýře.
Nejstrašnější vlakové neštěstí první republiky. Na tragédii v Zaječí se skoro zapomnělo
Dnes na nádraží v Zaječí vystupují hlavně místní nebo turisté mířící do vyhlášených vinných sklepů, právě tady ale před 98 lety zemřelo 24 lidí kvůli obyčejné chybě z nepozornosti. Nehoda je dodnes mementem tehdejšího překotného rozvoje dopravy, který narážel na své kapacity i lidský faktor.
Minář si je jistý. „Na Ztraceného bylo méně lidí,“ tvrdí. Chystá další akce proti Babišovi
Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který dostal letos v březnu na Letnou kolem 200 tisíc lidí, ve čtvrtek oznámil, jaké další akce chystá proti vládě Andreje Babiše. Zároveň se vyjádřil pro Aktuálně.cz k tomu, zda tehdy počty lidí nepřehnal, jestliže zpěvák Marek Ztracený „zaplnil“ Letnou 70 tisíci lidmi.
Česko nemůže zastavit dotace pro Agrofert, vysvětloval "grilovaný" ministr
Státní zemědělský intervenční fond nemohl po sdělení Evropské komise (EK) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) pozastavit podpory holdingu Agrofert. Na dotaz pirátského poslance Ivana Bartoše to ve čtvrtek ve Sněmovně uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Jeho otec zemřel přímo na umpiru. Kuerten pak bavil svět, Štěpánek mu vyrazil dech
Parádní jednoruční bekhend, bohaté kadeře a úsměv od ucha k uchu. To je obrázek Gustava Kuertena, který zanechal světovému tenisu. Za vzestupem antukového šikuly z Brazílie, který dnes slaví 50. narozeniny, je ale i silný příběh.
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.