Léto v Plzni oživí kultura, konají se festivaly Divadelní léto a Náplavka k světu

Letní kulturní nabídku v Plzni obohatí festivaly Divadelní léto a Náplavka k světu. Obě tradiční akce museli pořadatelé kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru upravit a zmenšit. Spojili se proto s dalšími organizátory a nabízejí program na jednom místě, v parku U Ježíška na břehu řeky Radbuzy. Připojí se cyklus přednášek Pecha Kucha nebo umělci ze spolku Žongléros Ansámbl.

Od této středy do 27. července prostor patří Divadelnímu létu, které s návštěvností 9000 diváků patří k největším open air divadelním festivalům v zemi. Organizátoři museli odložit plánovanou premiéru Shakespeara v Hollywoodu.

"Když jsme festival připravovali, nebylo ještě jasné, jaká budou kvůli koronaviru omezení, a hrozilo, že budeme nad diváky v přesilovce," vysvětluje ředitelka Marcela Mašínová.

Festival nabídne reprízu loňského úspěšného Švandy dudáka s Ondřejem Rychlým v hlavní roli. Premiéru letos obstarají čerství absolventi pražské DAMU. Jejich inscenace nazvaná Poslední zrnko písku teprve vzniká na společném workshopu. Uvedena bude 26. a 27. července, účinkují v ní Jessica Bechyňová, Zuzana Černá, Kryštof Dvořáček, Michael Goldschmid, Jakub Svojanovský a Eliška Zbranková, režie se ujala Aminata Keita.

Autorská inscenace zkoumá touhu po změně a strach ze změny. "Proč tolik toužíme změnit své životy a zároveň se toho bojíme jako ničeho jiného? Co jsme vlastně ochotni udělat pro to, aby to s naším světem dopadlo dobře?" stojí v anotaci.

Divadelní léto doplní také večer se slam poetry, soupeření v improvizaci nazvané Improzápas a Pecha Kucha. Ta se bude věnovat tomu, co zajímaví lidé dělali v době nouzového stavu.

Multižánrová Náplavka k světu zaplní tentýž prostor od 12. do 29. srpna. Pod širým nebem nabídne tančírny, koncerty lokálních kapel, slam poetry, workshopy jógy a žonglování či filmové projekce. Na náplavce nebudou chybět ani aktivity jako pétanque, frisbie či půjčovna lodiček.

Festival, který už několik let pořádá spolek "k světu.", postupně oživuje náplavky plzeňských řek. Začal u Radbuzy v centru města, později radnice náplavku upravila. Loni se akce konala ve čtvrti Roudná u řeky Mže.

"Na další úsek Radbuzy jsme se plánovali časem také vrátit a oživit ho našimi aktivitami, letošní nejistá situace koronaviru to uspíšila. Spojili jsme se s dalšími partnery a podpoříme se společně v prostoru U Ježíška," říká koordinátorka festivalu Hana Boříková.



Na vysoké, travou obrostlé zavážce zeminy ze stavby nedalekých domů letos vznikla kavárna v bývalém přepravním kontejneru. V provozu bude přes léto při kulturních akcích, provozovatelé plánují i vlastní program.