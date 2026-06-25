Letní shakespearovské slavnosti zahájila premiéra Komedie omylů

Vyprodaná premiéra Komedie omylů ve středu večer zahájila v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu letošní 29. Letní shakespearovské slavnosti. Diváci nastudování v tuzemsku nepříliš často uváděné komedie Williama Shakespeara odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Představení vzniklo v režii Vojtěcha Štěpánka.
Komedii podle režiséra spoluvytváří také publikum, soubor se proto připravoval, jak mohl. „Zkoušeli jsme do prázdných židlí, a to se rovná terapii. Takže jsme se těšili na lidi,“ řekl Štěpánek.
Komedie omylů z roku 1593 patří k nejrozpustilejším textům Shakespeara a je jeho vůbec první. Autor volně čerpal z klasické komedie Menéchémové římského dramatika Plauta.
Vypravuje příběh dvou dvojic dvojčat, které rozdělí námořní neštěstí. Záměna dvou párů identických dvojčat rozehrává ve starobylých Syrakusách řetězec nedorozumění, komických situací v rychlém tempu. Vše se stane za jediný den na jednom místě.
„Potvrdili jsme si, že to není komedie se salvami smíchu. Spíš než vtipy je stále přítomen humor. Snažíme se držet řemeslný divadelní vkus,“ poznamenal Štěpánek.
V hlavní roli Adamczyk
V hlavní roli Antifola Efezského se představil Marek Adamczyk. Šlo pro o něj o premiéru na slavnostech i v shakespearovské hře. Druhé z identického páru dvojčat, Antifola Syrakuského, představoval Vojtěch Vondráček. Další pár ztracených dvojčat, která o sobě nevědí, ale otec je hledá, ztvárnili Šimon Krupa a Petr Buchta.
Poprvé si na slavnostech zahrál v menší roli zlatníka Jakub Kohák. Účinkovali také Marek Taclík, Marek Holý, Kamil Halbich, Dana Batulková a Bořivoj Čermák. Svou živou hudbu přednesl Nikos Engonidis.
Děj je plný nedorozumění, v němž už nikdo neví, kým vlastně je a kdo co udělal. Leckterým postavám hrozí smrt. Překladatel kompletního díla Williama Shakespeara Martin Hilský také dnes upozornil, že slovem smrt komedie začíná. Slavnosti využívají jeho překlad, který dodržuje Shakespearův verš – jamb.
Letní shakespearovské slavnosti letos nabídnou kolem 150 představení. Potrvají do 5. září. Komedie omylů je v Praze na programu do 15. července. Následovat zde budou inscenace z předchozích ročníků, mezi nimi Marná lásky snaha, Othello a Večer tříkrálový.
Program v Bratislavě začíná 4. července premiérou komedie Veľa kriku pre nič (Mnoho povyku pro nic), Brno od 14. července začne uvádět Zimní pohádku, Ostrava od 20. července komedii Marná lásky snaha.
Shakespearovské slavnosti letos dále zavítají na zámky Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hrad Loket a do hospitálu Kuks. Loni je navštívilo téměř 88 tisíc diváků, což bylo kvůli deštivému počasí asi o 12 tisíc méně než předloni.
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