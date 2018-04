Let the sunshine in! Do Prahy se po dvaceti letech vrací muzikál Vlasy. Hrát ho bude Divadlo Kalich

před 28 minutami

Do Prahy se po dvaceti letech vrátí americký muzikál Hair (Vlasy), nové nastudování v režii Šimona Cabana uvede Divadlo Kalich. Předpremiéra se uskuteční 8. a 9. září, premiéra kvůli napěchovanému programu divadla až 18. ledna 2019. Poslední dvě české verze muzikálu uvedlo Divadlo Pyramida na holešovickém Výstavišti v Praze na konci ledna 1998. Jinou verzi slavného muzikálu proslaveného také filmem Miloše Formana uvedlo v roce 2005 Městské divadlo Brno.

Nová verze muzikálu Vlasy stojí na překladu anglisty Jiřího Joska. V roli Bergera se objeví Přemysl Pálek v alternaci s Romanem Tomešem, Clauda ztvární Jan Fanta a Richard Pekárek, jako Sheilu diváci uvidí Charlotte Doubravovou nebo Petru Vraspírovou. O místa v hereckém obsazení nových pražských Vlasů byl na konkurzech obrovský zájem, zúčastnily se jich tři stovky herců a tanečníků.

"Vlasy jsou pro mě generační výpověď. Výpověď lidí, kteří naplno otevírali témata, o nichž jiní nemluvili. Hippies to sice se sexem a drogami možná občas přeháněli, ale byl to jejich útěk před realitou, s níž nesouhlasili, do jejich reality, kde cítili všechno štěstí světa," prohlásil představitel Bergera Tomeš.

Zatímco předchozí pražské nastudování Vlasů se blíží broadwayskému originálu, brněnské nastudování se více přibližuje filmu. Také Divadlo Kalich chce spíše zviditelnit příběh lásky, který je dominantní ve filmu. "Chceme děj posunout do současnosti. Udržíme klasiku, ale dáme jí nový obal," podotkl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Muzikál Hair měl v New Yorku premiéru 17. října 1967. Jen na Broadwayi, kde se začal hrát o rok později, měl na dvě tisícovky repríz. Hra se postupně rozšířila v podstatě do celého světa.

Dílo autorské dvojice Gerome Ragni a James Rado s hudbou Galta MacDermota bylo poselstvím o volné lásce a odporu proti válce ve Vietnamu "květinové" generace 60. let. Z muzikálu jsou známé například písně Let the Sunshine In, Aquarius či I Got Life.