Emancipace za cenu vraždy. Švandovo divadlo uvede Jařabovu Lady Macbeth z Újezdu

Vlastní adaptaci známého příběhu o Lady Macbeth Mcenského újezdu připravil pro pražské Švandovo divadlo David Jařab. Premiéru bude mít 29. února.

Původně tragikomickou povídku Rusa Nikolaje Leskova z roku 1865 na jevištích proslavila stejnojmenná opera Dmitrije Šostakoviče, která měla premiéru roku 1934. Látku volně inspirovanou Shakespearovou Lady Macbeth nyní devětačtyřicetiletý David Jařab proměnil v obžalobu doby, kdy podle něj ženy byly silně v područí mužů.

V 19. století, časech prvních pokusů o ženskou emancipaci, autor inscenace spatřuje kořeny současného, mnohdy podle něj stále problematického postavení žen. "Ženy z té doby byly v podstatě majetkem manžela a otrokyněmi konvencí," konstatuje autor, režisér a scénograf hry Jařab.

Podle tvůrců na jevišti Švandova divadla vznikne kriminální drama o vášni a touze po svobodě. Doprovodí ho živá hudba smyčcového tria, výrazná scénografie a výpravné kostýmy. Jařab navíc příběh přesunul na pražský Újezd, vzdálený jen několik kroků od divadla. Ukotvení místa událostí propojuje hru se současností a otevírá prostor imaginaci.

"Každý, kdo bude po odchodu z divadla ještě chvíli žít tím, co tam viděl, se ocitne v blízkosti míst, kde se tento příběh mohl před 120 lety odehrát a sváže si ho s nimi. Málokdy si uvědomujeme, že každá ulice, dům nebo byt stále nesou stopy lidí, kteří tam žili před námi. Otisky jejich minulých skutků a tužeb tak zůstávají kolem nás a v nás," vysvětluje David Jařab.

Titulní roli Kateřiny Hildebrantové, jež se za cenu hrdelního zločinu vydává za štěstím a svobodou, ztvární herečka Natálie Řehořová. "Kateřina má mnoho poloh: od děvčete, co ke štěstí přišlo trošku náhodou, po dospělou ženu, co miluje, až to bolí, až po chladnou vraždící bestii na hranici schizofrenie," vypočítává herečka.

Milence Johanna hraje Matěj Nechvátal, tchána Luboš Veselý, manžela Tomáš Petřík. Služebné ztvárňují Marie Štípková a Denisa Barešová. V roli Adama, jehož postava spojuje dávné události s dneškem, alternují hostující Oskar Hes s Markem Frňkou.

Předlohou inscenace je Leskovovo dílo plné otevřeného sexu, násilí, strachu, extrémních poloh i grotesk. Činoherní adaptace divákům nabízí příběh s milostnou a kriminální zápletkou.

"Kateřina je žena pocházející z jiné sociální vrstvy, v novém postavení nemá žádné původní přátele a její partnerský vztah je zcela disfunkční. Touha po naplnění a lásce je u ní proto naprosto přirozená a pochopitelná. To, že se rozhodne svou klec prorazit i za cenu vraždy, je možné vnímat také jako projev odstraňování nespravedlivého systému, který ji utiskuje," představuje režisér Jařab hrdinku.

Jejím příběh může připomenout hořké dopisy Boženy Němcové nebo Magdaleny Dobromily Rettigové. Po svatbě také uvízly v nešťastném manželství, které pro ně vedle citové a duševní prázdnoty představovalo společenskou a ekonomickou past.

Lady Macbeth Mcenského Újezdu bude mít ve Švandově divadle premiéru 29. února, nejbližší reprízy následují 2. a 16. března.