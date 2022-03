Kyjevský městský balet našel azyl v Olomouci, už zkouší na galavečer

V průběhu turné po Francii zastihl ruský útok na Ukrajinu zhruba tři desítky členů Kyjevského městského baletu. Ti nyní našli bezpečné zázemí v Olomouci. Umělecký azyl jim poskytlo zdejší Moravské divadlo, které příští středu uspořádá česko-ukrajinský galavečer. Na něm se vedle domácího souboru poprvé představí právě tanečníci z Kyjeva.

Přidají se k nim hosté z divadel v Brně, Ostravě a Plzni. Výtěžek z akce poputuje kyjevskému souboru, oznámil David Gerneš, ředitel Moravského divadla Olomouc.

Když Rusko napadlo Ukrajinu, kyjevský balet byl na turné ve Francii. Série jeho vystoupení skončila v neděli 13. března uvedením Čajkovského Louskáčka, tanečníci však neměli, jak se vrátit domů. Pařížská starostka Anne Hidalgová oznámila, že mohou zůstat v tamním divadle Théâtre du Châtelet, jak dlouho si budou přát. Jejich přesun do Olomouce zorganizoval Nadační fond pro taneční kariéru ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Do Česka minulý týden přijelo prvních 15 kyjevských tanečníků, další včetně zakladatele a uměleckého šéfa Ivana Kozlova dorazí v závěru týdne. Ubytovaní jsou ve Velké Bystřici nedaleko Olomouce. "Mají možnost využívat náš baletní sál k tréninkům a zkouškám," popisuje ředitel Gerneš.

Do Olomouce přicestovala i tanečnice Chrystyna Dejnegová, za kterou poté z Kyjeva dorazily matka a čtyřletá dcera. "Děkuji Čechům za velmi vřelé přijetí a možnost pokračovat v práci, připravovat program a vyjít na jeviště před české diváky," říká. Doufá, že ruská agrese brzy skončí, aby se mohla vrátit do rodného domu. "Domov je domov. Budeme ale navždy velmi vděční všem zemím, které nám pomohly a poskytly bezpečí našim rodinám," dodává Dejnegová.

Hned poté, co tanečníci včetně baletní mistryně Teťjany Borovykové přijeli, začalo vedení divadla jednat o vystoupení před olomouckým publikem. "Pan Kozlov byl myšlenkou nadšen. Pak už jen bylo potřeba dohodnout se na podobě programu a najít v nabitém repertoáru našeho divadla vhodný termín," popisuje David Gerneš.

Bude se jednat o první vystoupení kyjevského baletu v Česku. Dojde na ukázky z baletů Labutí jezero, Don Quijote, Bajadéra, Coppélia, Paquita i ochutnávky z připravované inscenace Obraz Doriana Graye, která bude mít v Olomouci premiéru 8. dubna.

"Děkujeme Moravskému divadlu za to, že nám v této těžké době nabídlo možnost zde trénovat a zkoušet. Jsme opravdu pyšní na to, že se v Olomouci můžeme prezentovat. Bude to historicky první vystoupení Kyjevského městského baletu v České republice a my už se na něj moc těšíme," vzkazuje šéf souboru Ivan Kozlov.

Moravské divadlo Olomouc pomohlo Ukrajině již začátkem března, kdy uspořádalo charitativní koncert. Vystoupení písničkářů Karla Plíhala a Xindla X nebo kapely Mňága a Žďorp vynesla 625 tisíc korun, které putovaly organizaci Post Bellum na nákup zdravotnického materiálu a ochranného vybavení zvyšujícího bezpečnost obránců Ukrajiny.