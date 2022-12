Krvavý boj o moc v Čechách. Brněnské divadlo vytvořilo ze Zeyerovy staré báje show

O bájném knížeti a jeho rivalech bojujících o vládu, moc i budoucí charakter českého státu vypráví drama Neklan. Dlouho opomíjená hra Julia Zeyera z roku 1893 se po desítkách let vrátila na jeviště brněnského Národního divadla, které v ní objevilo tragédii shakespearovských rozměrů.

Publikum se nemusí obávat příliš zatěžkaného či nesrozumitelného jazyka, hra je přebásněná do moderní češtiny, vzkazují pořadatelé. Po páteční a sobotní premiéře v Mahenově divadle bude Neklan znovu na programu 20. prosince a dále 7. a 22. ledna.

Režisér Štěpán Pácl s výtvarníky Antonínem Šilarem a Matějem Sýkorou vytvořili ze staré báje show, v níž z nebe prší krev, zatímco kulisy hoří vysokým plamenem. Titulní roli ztvárnil Martin Sláma, jeho soky Vlastislava a Krasníka hrají Tomáš Šulaj a Ivan Dejmal.

Každý z trojice opírá svůj nárok na trůn o něco jiného. Vlastislav je vynikající vojevůdce, jenž se nebojí použít sílu, diplomatickému Krasníkovi by nevadilo vládnout v područí velké sousední říše. Neklan je právoplatný vládce, ve jménu humanismu se ale štítí krve i kluzkého vyjednávání. V lucké válce, k níž údajně došlo v letech 805 až 849, se rozhoduje o osudu Čech v dobách před příchodem křesťanství.

Julius Zeyer při psaní hry koncem 19. století vycházel z pověsti zaznamenané kronikářem Kosmasem. Česká divadla Neklana od 30. let minulého století nehrají. Adaptaci a přebásnění teď pro brněnské Národní divadlo vytvořil jedenadevadesátiletý Jaroslav Vostrý, zakladatel a někdejší ředitel pražského Činoherního klubu.

"Původní text Neklana je nehratelný, nánosy zastaralých básnických postupů zatemňují jeho politickou rovinu. Vostrý v adaptaci z textu vysochal průzračně čistou politickou tragédii, které porozumí úplně každý - je to totiž mimo jiné o vládci ovládaném touhou po moci a o vládci ovládaném strachem z války," tvrdí dramaturg inscenace Jaroslav Jurečka.

Podle režiséra Pácla v Neklanovi nejde jen o to, co se říká, ale také jak se to říká, podobně jako v dramatech Williama Shakespeara nebo Molièra. Znění slov v tomto případě ovlivňuje jejich vyznění. "To, co se tam děje, jako divák nejenže vidím, nejenže to vnímám sluchově, ale taky to zažívám emotivně, v okamžiku toho slova," tvrdí Pácl.

V dalších rolích se představí Bedřich Výtisk, Petra Lorencová, Roman Nevěčný nebo Isabela Smečková Bencová. Hudbu složil šéfdirigent Janáčkovy opery Marko Ivanović.