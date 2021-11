Krobot slaví jubileum režií v Olomouci. Na inscenaci spolupracoval s psychologem

Moravské divadlo v Olomouci tento pátek uvede inscenaci Zánik samoty Berhof. Dílo prostějovského rodáka, prozaika a scenáristy Vladimíra Körnera, se ve zdejším repertoáru objevuje poprvé.

Dramatický příběh mladičké Ulriky režíruje Miroslav Krobot. Na scénáři příběhu odehrávajícího se nedaleko dnešní Branné s Krobotem již tradičně spolupracuje olomoucký psycholog Lubomír Smékal.

"Inscenaci jsme původně chtěli dát divadlu k loňským 100. narozeninám, to byl i důvod, proč jsme oslovili Miroslava Krobota, aby ji zrežíroval. Jde o hru, jejíž autor pochází z regionu, řeší česko-německou otázku, původně se i v našem divadle hrálo německy," vysvětluje ředitel scény David Gerneš.

"Inscenaci jsme nakonec dali k narozeninám panu režisérovi, neboť mezitím oslavil své jubileum," dodává. Krobot se tento měsíc dožil 70 let.

Režisér přiznává, že nad nabídkou váhal, nakonec rozhodl jeho osobní vztah k letos dvaaosmdesátiletému spisovateli Körnerovi a obdiv k jeho dílu. Chtěl také zkusit pracovat s lidmi mimo scénu svého domovského pražského Dejvického divadla.

"Körner je naprosto upřímný a nekompromisní. On na ty věci nahlíží bez myšlení na diváka, bez toho, aby to mělo úspěch, a tím je samozřejmě těžko stravitelný, že si nedělá žádné servítky," popisuje Krobot. "Pro mě je to hrozně zajímavé, cítím to malinko jinak, ale velmi to respektuji a velmi se mi to líbí," dodává.

Körnerovo dílo Zánik samoty Berhof z roku 1973 se divadelní podoby dočkalo teprve podruhé, poprvé jej roku 2009 uvedlo šumperské divadlo.

Olomoucká inscenace se podle režiséra bude lišit od filmového zpracování z roku 1983. "Film je hodně realistický, vyžaduje reálnost prostředí. Co se týče divadla, je to daleko svobodnější. Jsem sám zvědavý, jak na to diváci budou reagovat, už na samotný fakt, že je to barevné," dodává Miroslav Krobot.

V hlavní mužské roli sedláka Habigera se představí Miroslav Etzler v alternaci se zlínským Zdeňkem Julinou. "Role Habigera je těžká, protože takovou svini aby člověk pohledal. Je to ale rozhodně zajímavá role," říká Julina.

Ulriku ztvární Kristína Jurková v alternaci s Danielou Klevetovou, dále se na jevišti objeví Marek Pešl, Jan Ťoupalík, šéf souboru Roman Vencl či Jana Posníková.

Premiéra je naplánována na tento pátek 26. listopadu, dva týdny po oslavě režisérových sedmdesátin. "Klidně můžu dostat temný dárek, nevadí mně to," řekl při začátku zkoušení Krobot. Reprízy jsou na programu 29. listopadu a znovu 14. prosince.