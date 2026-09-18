Kdo letos získá Thálii? Šanci mají Miloslav König, Stanislav Majer či Pavla Beretová

Nominace za mužský herecký výkon na letošní ceny Thálie získali Filip Kaňkovský, Miloslav König a Stanislav Majer. Mezi herečkami je mají Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámili pořadatelé z Herecké asociace. Při slavnostním večeru 33. ročníku 3. října v pražském Národním divadle (ND) předají ocenění 20 laureátům za rok 2026.
Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů, tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června 2026.
Kaňkovského porota vybrala za roli Jörgena Tesmana v inscenaci Heda Gablerová pražského ND. König má nominaci za roli Karla Oveho v inscenaci Divadla na zábradlí Můj boj. Zamilovaný muž, za kterou už v roce 2025 dostal Cenu divadelní kritiky. Majer si nominaci vysloužil výkonem v inscenaci Amadoka pražského Divadla X10.
Cenu Thálie za ženský výkon v činohře může získat Pavla Beretová za Hedu v Ibsenově Hedě Galberové pražského ND, Markéta Holcmanová za titulní roli v Ibsenově Noře Městského divadla Zlín a Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna pražského Činoherního klubu. Herečka Magdaléna Borová podle prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky převezme na festivalu Prix Bohemia rozhlasovou Thálii.
Nominaci za balet, tanec a pohybové divadlo získaly mezi ženami italská členka souboru 420People Francesca Amy Amanteová za sólovou roli v inscenaci Smoke and Mirror. Japonská sólistka baletu ND Aja Watanabeová porotu zaujala sólovým výkonem v choreografii 27'52" Jiřího Kyliána při večeru s názvem Avant-Garde. Anna Yehová, narozená v Los Angeles, získala finálovou nominaci za titulní roli v inscenaci Giselle ND Brno.
Mezi muži jsou ve finále francouzský tanečník Arthur Abram za titulní roli inscenace Kafka ND Brno, jeho francouzský kolega Tom Bellec za roli Vyvoleného v Mozartově Requiem ND moravskoslezského a první sólista pražského ND, italský tanečník Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom.
V opeře může mezi ženami Thálii získat Kateřina Kněžíková za Janáčkovu Káťu Kabanovou v ND Brno. Soupeřkami jsou jí Magdalena Kožená, nominovaná za titulní roli inscenace Alcina v ND Brno, a Ester Pavlů za roli Amneris ve Verdiho Aidě, opět v ND Brno.
Všichni finalisté za operu mezi muži zase ztvárnili role v pražském ND. Porotu zaujaly výkony Jiřího Brücklera v roli Midaka v Ostrčilově Legendě z Erinu, německého pěvce Joachima Goltze za roli Albericha ve Wagnerově Zlatu Rýna a Štefana Margity v roli Logeho v téže inscenaci.
V muzikálu, operetě a podobných žánrech je ve finále Marie Křížová za roli Audrey v inscenaci Malý krámek hrůz Městského divadla Kladno. Nominaci mají rovněž Charlotte Režná za roli Deloris Van Cartier v inscenaci Sestra v akci Divadla J. K. Tyla v Plzni a Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita Moravského divadla Olomouc.
Mezi muži za muzikál, operetu a hudební dramata může Thálii získat Radim Bierski za roli Che v olomoucké inscenaci Evita, Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton Městského divadla Brno a Lukáš Vlček za roli Javerta v inscenaci Les Misérables (Bídníci) tamtéž.
Počet pěti finálových nominací mají kategorie alternativní a loutkové divadlo, v nichž mohou cenu získat také kolektivy. Ve finále takzvané alterny jsou Miřenka Čechová ze Spitfire Company, kolektiv Nebojsy (Tereza Holubová a Kristýna Štarhová), Natalia Tina Jeleva z Venuše ve Švehlovce, Daniela Špinar ze stejné pražské scény a Alžběta Tichá z Feel the Universe Circus Company.
V loutkovém divadle jsou ve finálové pětici dva zástupci Jihočeského divadla, Ondřej Běhan a Jiří Brnula za inscenaci Herkules. Nominaci za Větroplachy Naivního divadla Liberec má Diana Čičmanová, za Koninu Divadla Na zábradlí David Petrželka a Sára Vosobová za výkon v inscenaci Maceška pražského Divadla Minor.
Cenu Thálie tvoří skleněná plastika od sklárny Ajeto Lindava, provedená v různých barvách. Vedle toho herec a výtvarník Viktor Preiss pro každého vítěze 33. ročníku připravil originální číslovanou kopii své grafiky Derniéra. Ceny Herecká asociace uděluje od roku 1993.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.