Každé představení bude jiné. Divadlo pojalo Čechova jako čirou improvizaci

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti tento pátek uvede novou inscenaci Tří sester od ruského klasika Antona Pavloviče Čechova. Tragikomický příběh Olgy, Máši a Iriny režíruje bývalý ředitel této scény Michal Zetel.

Inscenaci pojal netradičně. Herci se nemuseli učit text, Čechovovo dílo se snaží převyprávět vlastním jazykem. Znají tedy pouze výchozí situace, témata a vztahy mezi postavami. Vše ostatní už závisí na jejich improvizaci.

Režisér tím reaguje na situaci posledních měsíců. "Já si kladu otázku, co to znamená v dnešní době, po tom, co máme za sebou, dělat divadlo. A jestli to ještě dává smysl a pro koho," říká Zetel. "Přišlo mi nepatřičné vzít známý text a zase ho přenést jiným způsobem na jeviště. A přijde mi, že tak, jako improvizuje celá společnost, tak improvizujeme i my. Sázím trošku na notorickou známost Tří sester nebo minimálně toho tématu. Uvidíme, co to udělá," uvažuje.

Tři sestry měly premiéru roku 1901 v Moskvě. Jedno z nejhranějších moderních dramat sleduje osudy sourozenců Prozorovových, kteří po otcově smrti žijí v rodinném sídle na maloměstě.

Nejstarší Olga je staropanenská učitelka, Máša se nešťastně vdala i zamilovala současně, Irina touží po opravdové lásce. Jediný bratr Andrej se zamiluje a posléze ožení s dívkou, která rozloží jeho samotného, ovládne dům a izolací likviduje i Andrejovy sestry. Všichni sourozenci touží po návratu do Moskvy, odkud pocházejí a která je pro ně symbolem nového, lepšího života.

Nejstarší sestru Olgu hraje Jitka Hlaváčová, prostřední Mášu ztvárnila Pavlína Hejcmanová. "Myslela jsem si, že je to hodně smutná osoba, ale pak jsem zjistila, že je spíš hodně protivná. Pro mě je zajímavá, protože může ukázat smutek, naštvání, může být taková trošku odrzlá, ale zároveň prožívá velkou lásku a potom velké zklamání, takže je co hrát," shrnuje Hejcmanová.



Zkoušení bez nutnosti učit se text pro ni bylo něčím novým. "Myslím, že nikdo z nás se s tím nesetkal. Ale je to samozřejmě dobrodružné. Je to super v tom, že si můžeme hledat různé věci. Michal Zetel po nás chce, abychom nehledali nějaké škatulky, ale abychom hledali v nás. A mohlo by to být osvěžující i pro diváky," doplňuje Hejcmanová, podle níž bude každé představení do jisté míry jiné.

Roli nejmladší Iriny režisér svěřil Mímě Krajčové, Andreje hraje Josef Kubáník. Dále účinkují Petra Staňková, Zdeněk Trčálek, Jiří Hejcman nebo František Maňák. Po páteční premiéře se první repríza koná hned v sobotu 22. ledna.