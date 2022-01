Bude to plíživé. Suchý mění Semafor zpět na divadlo sedmi malých forem

Pražský Semafor pozvolně mění způsob fungování. Vrací se k původní podobě divadla sedmi malých forem. Těmi budou hudební komedie, písně, jejich historie, jazz, film a takzvané otevřené dveře pro projekty vymykající se všem těmto škatulkám.

Návrat k původnímu pojetí divadla oznámil jeden z jeho zakladatelů, skladatel, zpěvák a ředitel Jiří Suchý. Podle něj změna nastane postupně. Suchý divadlo založil roku 1959 s dnes již nežijícím Jiřím Šlitrem.

"Postupně se stane tím, čím bylo na svém začátku, tedy divadlem sedmi malých forem. Není to úplný převrat, ale návrat k našim začátkům, jak jsme to zamýšleli s Jiřím Šlitrem," popisuje ředitel. "Já si od toho slibuju, že nebudu muset hrát úplně ve všem. S Jitkou Molavcovou budeme pokračovat v tom, co děláme dosud, to nevymizí," dodává.

První formou mají být hudební komedie. "Ta se osvědčila, a tak jsme u ní zůstali a provozujeme ji 63 let," podotýká Suchý. 25. února má mít premiéru muzikál Nižní Novgorod, následovat budou další. Semafor hodlá čerpat i ze starších her, neboť v nich podle Suchého nachází nové impulzy. V repertoáru například zůstane Kytice. "Nyní se blíží k 900. repríze, takže ta asi patří k Semaforu," poznamenává.

Druhou kategorií je původně zamýšlené divadlo poezie, které se změní v divadlo věnované písničkám. Dvě vystoupení v Semaforu chystají písničkář Karel Plíhal či Pavel Žalman Lohonka.

Další forma se má věnovat historii písní. Prostor dostane například Přemysl Rut, který představí kuplety starých kabaretů, a také skupina Šlapeto. Čtvrtou formou je jazz. "Ten patří k Semaforu od jeho počátku. Býval reprezentován koncerty Ferdinanda Havlíka, dnes ho u nás úspěšně propaguje pianista Jakub Šafr. Pracujeme také na koncertu Big Bandu Semafor," doplňuje Jiří Suchý.

Nezvyklou formou bude výtvarné umění spojené s "show". V někdejším sídle Semaforu na Václavském náměstí šlo pořádat výstavy, což nynější prostor v pražských Dejvicích neumožňuje.

"Inspirovalo nás to k experimentu, kdy výstava se bude konat přímo v sále. Na scéně ji uvede kurátor a po krátkém koncertě budou defilovat na projekčním plátně obrazy. Budou to výstavy, které budou vlastně zdivadelněny," líčí Suchý. Jako první se svým programem vystoupí výtvarník Jiří Slíva doprovázený svou kapelou.

Předposlední formou je film, který se Semafor snažil zapojit do programu již dříve. Promítány budou hlavně filmy společnosti Perplex, jako první amatérský snímek Pochodem v chod aneb zastavit stát!, který se Suchým natočila Irena Zlámalová.

Poslední forma je novinka, takzvané otevřené dveře. "Pod tento titul se vejde cokoliv, co se nevejde do jiné z forem," glosuje Suchý. Budou se tedy pořádat one-man show nebo improvizované večery. Vystoupení musí vždy korespondovat s poetikou divadla. "Budeme účinkující oslovovat, ale necháme dveře otevřené i pro ty, kteří by si u nás chtěli něco vyzkoušet. Pokud to nebude jasný propadák již od začátku, tak tomu dáme prostor," uvažuje ředitel.

Změna nenastane ze dne na den. "Už k ní dochází, bude to plíživé. Teď již Karel Plíhal bude mít dva koncerty, Pavel Žalman Lohonka jej chystá, Jiří Slíva bude chystat koncert s obrázky. Naše muzikály fungují pořád. Ono to nezačne, ale bude se to obohacovat," dodává Suchý. Ten pro každý žánr vytvoří logo, kterým divadlo označí propagační materiály.