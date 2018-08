Jan Burian povede dál Národní divadlo. Zajistí stabilitu i pozitivní změny, tvrdí ministr

před 1 hodinou

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) jmenuje dosavadního ředitele Národního divadla Jana Buriana do funkce i na druhé období, a to od 2. srpna 2019 do 1. srpna 2025.

Ministr Staněk oznámil jmenování Buriana v pondělí u příležitosti zahájení nové divadelní sezony první scény. Ztotožnil se tak se stanoviskem Garanční rady pro Národní divadlo. Od staronového ředitele očekává stabilitu i pozitivní změny. "Národní divadlo v uplynulých pěti letech prošlo pozitivním vývojem, a to jak v umělecké oblasti, tak ve smyslu realizace významných strategických projektů," uvedl ministr. Pokračování stávajícího vedení Národního divadla podle Staňka zajistí této kulturní instituci potřebnou stabilitu a zároveň předpoklady pro pozitivní změny. Ministr kultury současně zvažuje vytvoření jednotného metodického systému pro posouzení kvality a jmenování ředitelů státních kulturních institucí. První jmenování Jana Buriana do čela Národního divadla provázely před pěti lety bouřlivé události. První srpnový den roku 2013, kdy se měl Burian oficiálně ujmout funkce, jej odvolal ministr kultury Jiří Balvín. Pod nátlakem odborné veřejnosti i politiků včetně intervence tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka ale vzal své rozhodnutí zpět. Na protest proti způsobu odvolání ředitele dala téměř polovina souboru včetně uměleckých vedoucích výpověď. Burian se s většinou umělců později dohodl na pokračování spolupráce.