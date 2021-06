Jako fénix povstávající z popela. Národní divadlo uvádí první balet po pandemii

Balet pražského Národního divadla v úterý večer uvede světovou premiéru inscenace Phoenix, kterou tvoří tři původní choreografie Puppet, Dos soles solos a Prelude und Liebestod. Stojí za nimi respektovaní tvůrci Douglas Lee, Alejandro Cerrudo a Cayetano Soto. Po premiéře následují ještě reprízy ve středu 23., pátek 25. a sobotu 26. června.

Nová díla mají být pomyslnými fénixy zítřka. Fénix je metaforou obnovení života a zmrtvýchvstání, kterou chce první česká scéna nakročit do další sezony, již nadějně vyhlíží jako už prostou všech omezení patřících k pandemii koronaviru.

Triptych měl být uveden již v minulé sezoně, což se právě kvůli pandemii nepodařilo. Dvě části již diváci mohli sledovat on-line v březnu. Všechny tři choreografie vznikly pro soubor Baletu Národního divadla.

První z autorů Douglas Lee je nezávislý britský choreograf. Jeho díla uvedly v premiéře Stuttgartský balet, Norský národní balet, New York City Ballet či Nizozemské taneční divadlo. Jeho tvorba není neznámá ani v Praze, Mask Duet byl uveden ve Stavovském divadle na listopadovém Sametovém gala 2019, které připomínalo 30 let od sametové revoluce, a také na gala Protančíme tím, živě přenášeném z Národního divadla.

Leeho balet se jmenuje Puppet, tedy Loutka. "Velmi rád využívám pružnosti lidského těla, abych vytvořil krásu, nicméně myšlenka loutkohry naznačuje použití vnější síly, která tanečníkem pohybuje a ohýbá jej mnohdy až do nepřirozených úhlů. To vše na sále zkoumám," říká Lee. "Symbolické postavy jako loutka probouzejí v lidech tvořivost a fantazii. Je to stejná energie, která diváky táhne do divadla na balet," dodává.

Druhý autor Alejandro Cerrudo působil v souboru Victor Ullate Ballet, Stuttgartském baletu a Nizozemském tanečním divadle 2. Je stálým choreografem chicagského Hubbard Street Dance a také jeho krátké dílo Paco Pepe Pluto mohli diváci zhlédnout na Sametovém gala 2019.

Poslední z trojice autorů Cayetano Soto pracoval pro kanadský Ballet BC. Představuje originální hlas, jenž hovoří odvážným a nevšedním jazykem. Na zakázku tvoří pro různé soubory, například Opera Ballet van Vlaanderen, Ballet du Capitole, Compañía Nacional de Danza, Stuttgartský balet nebo pro Nizozemské taneční divadlo.