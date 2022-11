Jako by divák byl na bálu. Ostravské divadlo uvádí Formanovo Hoří, má panenko

Postavy ze známého filmu Hoří, má panenko od Miloše Formana se objeví na prknech Národního divadla moravskoslezského v divadelní adaptaci Tomáše Svobody. Ten ostravskou inscenaci také režíruje. Premiéra se koná tuto sobotu 26. listopadu v Divadle Jiřího Myrona, následují reprízy 29. listopadu a znovu 3., 7., 16. a 29. prosince.

Snímek Hoří, má panenko v roce 1967 přinesl Formanovi mezinárodní úspěch a otevřel mu cestu k oscarové dráze v Hollywoodu. Mnohým utkví scéna s rozkradenou tombolou, svérázná volba královny krásy nebo hlášky sboru dobrovolných hasičů a jejich příbuzných.

Původní scénář Ivana Passera, Jaroslava Papouška a Miloše Formana teď do divadelní podoby převedl Tomáš Svoboda. Ten již pro ostravskou scénu vytvořil verzi Sluhy dvou pánů od Carla Goldoniho. Jeho inscenace nazvaná Goldoni po ostravsku je od loňské premiéry stále vyprodaná.

Ve filmovém scénáři Hoří, má panenko provedl jen lehké úpravy a posuny do současnosti. Zdůraznil hasičský bál. V inscenaci tak pomyslně vystupuje celé Divadlo Jiřího Myrona s interiérem z konce 80. let minulého století. "Svoboda připsal některé postavy, například konferenciérů nebo Miloše Formana. Účinkující vystupují až na výjimky pod svými vlastními jmény," popisuje mluvčí divadla Šárka Swiderová. Podle ní režisér zachovává laskavou poetiku formanovského pohledu na lidi. "Forman se umí s lidmi zasmát, ale nevysmívá se jim. Na jevišti se stejně jako ve filmu mísí herci s neherci," dodává mluvčí.

Tomáš Svoboda tvrdí, že Miloš Forman se nebál nudy ani trapnosti a toužil po autenticitě. "Tomu jsem zůstal věrný. Obsadil jsem nejen členy činohry a souboru muzikálu Národního divadla moravskoslezského, ale také spoustu neherců a rodinných příslušníků herců, kterým zůstala jejich vlastní jména. Divák by navíc měl mít pocit, že on sám je na plese a že by si mohl i zatančit," říká režisér.

Součástí inscenace mají být velkolepé obrazy plné desítek plesajících účastníků lidové zábavy, tanec i živá dechovka, která hraje také současné hity. "Přímo na scéně se točí pivo, které si dají i diváci, stojí se tu fronty na záchod," popisuje Svoboda.

Scénografii připravil Nikola Tempír. Atmosféru venkovského hasičského bálu kromě scény podtrhnou kostýmy Anny Forstové a hudba, kterou měl na starost Jiří Hájek. Dechovku Myroňanka bude na jevišti řídit David Schreiber.

V hlavních rolích diváci kromě Izabely Vydrové a Jiřího Sedláčka uvidí Jana Fišara v roli předsedy sboru dobrovolných hasičů, jeho členy pak hrají Petr Panzenberger, Petr Houska, Vladimír Čapka nebo František Strnad. Mezi návštěvníky plesu se objeví Robert Finta, Martin Dědoch, Sára Erlebachová nebo Lukáš Adam.