Jak je důležité míti… Oscara. Komedie v Grébovce odhalí skrytou tvář dekadenta Wildea

Typicky anglický humor, dialog minulosti se současností a nová generace divadelních tvůrců. To vše dle autorů charakterizuje inscenaci Jak je důležité míti… Oscara, která otevře open-air festival Letní Grébovka s Divadlem MA. Jeho 7. ročník se koná od 3. a 28. srpna. Novorenesanční Grotta v pražských Havlíčkových sadech se díky němu promění v komorní divadelní scénu pod širým nebem.
Divadlo MA po loňském divácky úspěšném titulu Být Marlene Dietrich sází na další silný příběh velké osobnosti. Klasická konverzační komedie, v originále známá pod tradičním českým překladem Jak je důležité míti Filipa, získala pro letošní festival zcela nové znění z pera Hany Novákové, překladatelky a dramaturgyně souboru muzikálu Národního divadla moravskoslezského.
Ta se vrátila k anglickému titulu The Importance of Being Earnest, protože klíčové slovo earnest v sobě skrývá hned několik významových rovin, které se v dosavadních překladech vytrácely. První rovina souvisí s obecným významem tohoto slova, což je „upřímnost a opravdovost“. Druhá je slovní hříčka, kdy slovo earnest zní v angličtině stejně jako mužské jméno Ernest, přičemž v nynější úpravě Divadla MA se tato hříčka přenesla přímo do nového názvu Jak je důležité míti… Oscara. Třetí význam slova earnest je pak historickým kódovaným označením, které tehdejší undergroundová komunita ve viktoriánské Anglii používala pro homosexuální identitu.
Jakou cenu člověk platí za právo být sám sebou?
„Na slavném Wildově textu mě nejvíce zaujal podtext, který jsem dříve nevnímala a kterému jsem nerozuměla,“ vysvětluje ředitelka a režisérka Divadla MA Marianna Arzumanova. „Když jsem se podrobněji ponořila do životopisu Oscara Wilda – do jeho zatčení, soudního procesu a dvouletého věznění – začala jsem tuto hru chápat úplně jinak. Mám pocit, že teprve tehdy jsem skutečně porozuměla tomu, o čem Wilde psal. Vznikl tak stále velmi vtipný a svižný příběh, ale nahlížený jakoby očima samotného autora. Wilde za svou sexuální orientaci zaplatil obrovskou cenu, přišel o společenské postavení a po propuštění z vězení brzy zemřel. Když si člověk uvědomí jeho životní osud, nevyhnutelně si položí otázku: jakou cenu člověk platí za právo být sám sebou? Právě o tom naše inscenace je. Zároveň se nám však, jak doufám, podařilo zachovat vše, co je pro Wilda typické – lehkost, eleganci, hravost a jeho brilantní, jiskřivý humor.“
Hlavní z pěti inscenací letošního ročníku Letní Grébovky s Divadlem MA, Jak je důležité míti… Oscara, bude možné navštívit v prvním týdnu od 3. do 7. srpna, přičemž její produkce se shodou okolností kryje s termínem pražského festivalu Prague Pride. Tento kontext doplňuje i odvážná scéna, v níž si Oscar Wilde představuje budoucnost a v níž zazní slavná hymna LGBT I Will Survive.
Představení je protkané hudbou, tancem a řadou popkulturních odkazů. Každá z postav má svůj skrytý odkaz k nějakému konkrétnímu filmu – diváci tak v textu najdou narážky na současnou kinematografii, parodii na muzikál La La Land, odkaz na Freddieho Mercuryho nebo narážky na filmové ceny Oscar, které symbolizují touhu po společenském úspěchu.
Vizuální stránku tvoří kostýmy evokující starou Anglii, přičemž celá inscenace svými tématy i moderním zpracováním vytváří přirozený můstek z minulosti do naší současnosti.
Magická Marlene, Picasso i Buenos Aires
Vedle hlavní premiéry nabídne 7. ročník Letní Grébovky s Divadlem MA rovněž inscenaci Být Marlene Dietrich, která vznikla ve spolupráci s DAMU, a také dvě neverbální autorské inscenace, které jsou díky svému zpracování ideální i pro zahraniční publikum a expaty. První z nich je hudebně dramatická inscenace 13 ženských tváří, jež dává nahlédnout do vnitřního světa žen skrze ožívající díla světoznámých malířů, jako jsou Picasso, Manet či Munch. Druhou je pak inscenace Buenos Aires, vystupte!, která diváky bere na poučnou i emotivní cestu lodí napříč dějinami a kulturami za evropskými emigranty, kteří v první polovině 20. století hledali v Argentině nový začátek a dali základy podmanivému argentinskému tangu.
Program přehlídky pod širým nebem uzavírá odlehčená konverzační komedie Běh života na motivy tvorby Neila Simona a Pavla Libermana, jež s humorem rozkrývá krizi středního věku a věčnou lidskou snahu vyhovět všem okolo na úkor vlastního štěstí.
Začátky představení jsou vždy od 20 hodin, pouze Být Marlene Dietrich se hraje od 20.30. Více informací je k dispozici na www.divadloma.cz.
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