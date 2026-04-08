I pohřeb může být plný života. La Fabrika uvádí inscenaci Vandy Hybnerové Funerál

Koncem března měla ve Slévárně divadla La Fabrika premiéru autorská inscenace, která s černým humorem a poetickou nadsázkou nahlíží na pohřeb jako na přirozenou součást života. Kabaretní představení o posledním rozloučením mění obávanou tryznu v rituál plný vzpomínek, smíchu, přijetí a groteskních divadelních etud.
„Když mi před deseti lety umřel táta, rozhodla jsem se uspořádat mu pohřeb, který byl oslavou jeho života – toho, co měl rád, jak žil, co bylo pro něj podstatné. A od té doby mám myšlenku vyslovit se k tomu i na jevišti,” vysvětluje svůj autorský záměr Vanda Hybnerová, která k tvůrčímu dialogu přizvala herce Michala Kerna, Marka Zelinku a Martina Donutila.
Autorský tým nabízí scénickou mozaiku situací, které hledají hranice humoru tam, kde by ho člověk možná nečekal. Čtyři průvodci doprovodí nebožtíka na jeho poslední cestě a diváky vezmou na překvapivě hravou cestu posledním rozloučením, v němž se slzy smutku mohou proměnit ve smích a vzpomínky plné života.
„Na Funerálu mě nejvíc baví forma inscenace a že si můžu zase nalakovat nehty. Užil jsem si i zkoušení – bylo intenzivní, ale skvělé a v dobré partě. Jsem rád, že jsem po delší době mohl být součástí tak tvůrčího a uvolněného procesu,“ říká Marek Zelinka a dodává: „Na Funerál bych pozval každého, kdo má rád černý humor a zajímá ho, co všechno se děje s tělem po smrti.“
Nejbližší reprízy inscenace Funerál se v La Fabrice odehrají 26. dubna, 25. května a 1.června.
Svoboda volby rodičky není absolutní, rozhodl soud. Případ se týká domácího porodu
Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka.
Nepustili vás na olympiádu? Rusko svým sportovcům vyplatí odškodné
Ruský olympijský výbor vyplatí finanční odškodné 116 sportovcům, kteří se v únoru nemohli zúčastnit zimních her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Informovala o tom agentura Reuters.
Lidé pomáhají policii čím dál víc. Poslali tisíce míst, kde se bude měřit rychlost
Policie bude už příští týden na stovkách míst po celém Česku chytat neukázněné řidiče. Zapojí se do celoevropské akce Speed Marathon, která se zaměřuje na rychlost. A riziková místa opět pomáhali vytipovávat i lidé z celé republiky. Výsledek? Počet zapojených do hlasování rok od roku roste.
Šéf ODS Kupka má vážný problém. A netýká se jen sporů kolem České televize
Když Aktuálně.cz sledovalo minulý týden výjezdní zasedání stínové vlády ODS, působili její politici navenek jako jeden tým. Mluvili takřka jedním hlasem, a to včetně předsedy ODS Martina Kupky a jeho nedávného soupeře v boji o vedení strany Radima Ivana. Ve skutečnosti se ale v ODS odehrává boj o to, jakou politiku by ODS měla dělat. Příkladem je vztah ODS k ČT a Českému rozhlasu.
Mělo se na ni zapomenout. Nacisté ji mučili a týrali, když nic neprozradila, skončila pod gilotinou
Bylo jí sotva dvaadvacet let, když ji nacisté odsoudili k smrti. V cele ve Vratislavi pak při čekání na popravu psala dopisy, které dodnes působí klidně a soustředěně. „Neplačte, nepláču. Já umírám za dobrou věc – vy zemřete též. Bez záchvěvu strachu odcházím,“ vzkazovala. Příběh odbojářky Marie Kudeříkové se odehrál na pozadí okupace, mezi vírou, ideály a rozhodnutími, která už nešlo vzít zpět.