Přeskočit na obsah
Benative
8. 4.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Divadlo

I pohřeb může být plný života. La Fabrika uvádí inscenaci Vandy Hybnerové Funerál

Kultura

Koncem března měla ve Slévárně divadla La Fabrika premiéru autorská inscenace, která s černým humorem a poetickou nadsázkou nahlíží na pohřeb jako na přirozenou součást života. Kabaretní představení o posledním rozloučením mění obávanou tryznu v rituál plný vzpomínek, smíchu, přijetí a groteskních divadelních etud.

Martin Donutil, Marek Zelinka, Vanda Hybnerová a Michal Kern v inscenaci Funerál. Foto: La Fabrika - Jakub Hrab
„Když mi před deseti lety umřel táta, rozhodla jsem se uspořádat mu pohřeb, který byl oslavou jeho života – toho, co měl rád, jak žil, co bylo pro něj podstatné.  A od té doby mám myšlenku vyslovit se k tomu i na jevišti,” vysvětluje svůj autorský záměr Vanda Hybnerová, která k tvůrčímu dialogu přizvala herce Michala Kerna, Marka Zelinku a Martina Donutila.

Marek Zelinka, Michal Kern a Martin Donutil v inscenaci Funerál.
Martin Donutil v inscenaci Funerál.
Michal Kern a Martin Donutil v inscenaci Funerál.
Vanda Hybnerová, Michal Kern, Marek Zelinka a Martin Donutil v inscenaci Funerál.
Zobrazit
7 fotografií

Autorský tým nabízí scénickou mozaiku situací, které hledají hranice humoru tam, kde by ho člověk možná nečekal. Čtyři průvodci doprovodí nebožtíka na jeho poslední cestě a diváky vezmou na překvapivě hravou cestu posledním rozloučením, v němž se slzy smutku mohou proměnit ve smích a vzpomínky plné života.

„Na Funerálu mě nejvíc baví forma inscenace a že si můžu zase nalakovat nehty. Užil jsem si i zkoušení – bylo intenzivní, ale skvělé a v dobré partě. Jsem rád, že jsem po delší době mohl být součástí tak tvůrčího a uvolněného procesu,“ říká Marek Zelinka a dodává: „Na Funerál bych pozval každého, kdo má rád černý humor a zajímá ho, co všechno se děje s tělem po smrti.“

Související

Nejbližší reprízy inscenace Funerál se v La Fabrice odehrají 26. dubna, 25. května a 1.června.

Nejnovější
Martin Kupka, Praha, 17. ledna 2026.

Šéf ODS Kupka má vážný problém. A netýká se jen sporů kolem České televize

Když Aktuálně.cz sledovalo minulý týden výjezdní zasedání stínové vlády ODS, působili její politici navenek jako jeden tým. Mluvili takřka jedním hlasem, a to včetně předsedy ODS Martina Kupky a jeho nedávného soupeře v boji o vedení strany Radima Ivana. Ve skutečnosti se ale v ODS odehrává boj o to, jakou politiku by ODS měla dělat. Příkladem je vztah ODS k ČT a Českému rozhlasu.

Marie KUDEŘíKOVÁ ,

Mělo se na ni zapomenout. Nacisté ji mučili a týrali, když nic neprozradila, skončila pod gilotinou

Bylo jí sotva dvaadvacet let, když ji nacisté odsoudili k smrti. V cele ve Vratislavi pak při čekání na popravu psala dopisy, které dodnes působí klidně a soustředěně. „Neplačte, nepláču. Já umírám za dobrou věc – vy zemřete též. Bez záchvěvu strachu odcházím,“ vzkazovala. Příběh odbojářky Marie Kudeříkové se odehrál na pozadí okupace, mezi vírou, ideály a rozhodnutími, která už nešlo vzít zpět.

