Hra o trůny míří na Broadway. Divadelní hra vylíčí rytířský turnaj v Harrenově

Vznikne divadelní hra ze světa televizního seriálu Hra o trůny, který natočila stanice HBO. Premiéru má mít v roce 2023. Na přípravách se podílí autor literární předlohy George R. R. Martin, začaly už před pandemií.

Produkční tým by hru rád uvedl na renomovaných scén v Austrálii, londýnském West Endu a newyorské Broadwayi, píše agentura AFP.

Divadelní hru napíše Brit Duncan Macmillan, který stojí za jevištní adaptací knihy 1984 od George Orwella nebo nedávným televizním seriálem Trigonometrie. Režie se ujme Dominic Cooke.

Děj se bude odehrávat 16 let před začátkem seriálu. Zaměřit se má na desetidenní turnaj v pevnosti Harrenov, která se nachází v Říčních krajinách. Než hrad zničili draci, byl proslulý svou velikostí. Zmínku o turnaji v Harrenově, největším v celém fiktivním světě Západozemí, lze nalézt v seriálu i jeho knižní předloze Písně ledu a ohně.

"Jen málokdo v Západozemí tušil, jaké nastane krveprolití, když se během Roku falešného jara v Harrenově sejdou urození i obyčejní lidé, aby sledovali velké klání těch nejlepších rytířů z celého světa," avizuje autor předlohy George R. R. Martin. "Teď konečně budeme moci odvyprávět celý příběh," dodává.

V divadelní hře vystoupí i některé postavy známé ze seriálu, například Ned Stark nebo Jaime Lannister.

"Inscenace se pochlubí příběhem o lásce, pomstě, šílenství a nebezpečí zahrávání si s proroctvím. Odhalí tajemství a lži, které byly dosud jen naznačeny," avizují producenti.

Seriál Hra o trůny měl osm řad, stanice HBO jej vysílala v letech 2011 až 2019. Na příští rok připravuje tematicky související seriál House of the Dragon (Dům draka), který se odehrává o 300 let dříve a mají v něm účinkovat Olivia Cookeová nebo Matt Smith.

S autorem předlohy Martinem televize nedávno podepsala smlouvu o pětileté spolupráci. Spisovatel spolupracuje na přípravě jiného projektu také s internetovou stanicí Netflix, doplňuje agentura AFP.

Podobně jako Hra o trůny se na jeviště už před časem dostala sága o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové. Ta se ke svým postavám před pěti lety vrátila v divadelní hře nazvané Harry Potter a prokleté dítě, která se odehrávala 19 let po skončení posledního dílu filmové ságy.