Hra Bolka Polívky Anděl v lihu je poctou herci Pechovi. V pátek má premiéru v Praze

V pražském Divadle Bez zábradlí v pátek 13. února vystoupí brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se uskutečnila v Brně na konci ledna. Divadla Bez zábradlí a Bolka Polívky se od začátku letošního roku dohodla na účinkování na obou scénách, premiéry i reprízy budou uvádět v obou městech.
Polívka v autorské inscenaci ztvárnil svého jedinečného hereckého parťáka, divadelního a filmového herce Pechu, který zemřel v roce 2019. Polívku samotného v představení ztělesní syn Vladimír. V inscenaci vystupují také Polívkovi synové Jan a František, přičemž všichni čtyři na jevišti vystupují poprvé společně.
Zakladatelé pražské a brněnské scény, které uzavřely dohodu o partnerství, tedy zesnulý Karel Heřmánek a Polívka, byli spolužáci z Janáčkovy akademie múzických umění. Divadlo v pražském paláci Adria umělecky vede od manželovy smrti v roce 2024 Hana Heřmánková, principálem scény v brněnském Bílém domě na Žerotínově náměstí je Polívka.
Polívkovo divadlo uvedlo už v lednu v Praze komedii Fichtl s Michalem Isteníkem a Pavlem Liškou, kterou má na programu od roku 2023. Bolek a Anna Polívkovi se také představili v rolích otce s dcerou v inscenaci DNA.
Herci účinkující v Divadle Bez zábradlí, Jana Švandová a Zdeněk Žák, naopak v lednu v Brně předvedli komedii Kdes to byl(a) v noci? Následovat bude v Brně 18. února pražská inscenace Účet s Martinem Kubačákem, Jiřím Hánou a Adamem Vaculou. Po březnové pražské premiéře komedie Noela Cowarda Soukromé životy hru Divadlo Bez zábradlí vzápětí uvede v Brně.
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, Sněmovna schválila odklad
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení Sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.
ŽIVĚÚdery na obou stranách: Oděsa hlásí oběť, Volgograd zraněné po dronovém útoku
Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na Telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
Fantazie! Adamczyková vyhlásila útok na zlato, s přehledem ovládla kvalifikaci
Eva Adamczyková byla nejrychlejší v první části kvalifikace olympijského snowboardcrossu. Zajistila si tím nejlepší nasazení pro vyřazovací jízdy, které v Livignu začnou ve 13:30. Karolína Hrůšová obsadila v úvodním kole kvalifikace 21. příčku a musí absolvovat ještě druhou jízdu.
Objev na egyptském Sinaji. Naleziště skalního umění je staré 10 000 let
Archeologové objevili na egyptském poloostrově Sinaj naleziště skalního umění starého až 10 000 let. Podle agentury AFP to ve čtvrtek oznámilo egyptské ministerstvo turismu a památek.
KVÍZ: V těchto slovech chybuje většina lidí. Poradíte si s největšími chytáky z češtiny?
Od doby, kdy jste opustili školní lavice, už nejspíš uplynul nějaký čas. Diktáty má ale i přesto většina z nás stále v živé paměti. Patřili jste mezi ty, kteří si poradili se všemi chytáky, nebo jste věděli, že učitelka spotřebuje na vaši práci polovinu červené propisky? A jak jste na tom dnes? Pojďte zjistit, kolik si toho pamatujete, a vyzkoušejte následující kvíz!