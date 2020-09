Horácké divadlo v Jihlavě přišlo o čtyři miliony, sezonu začíná hrou o Martinů

Horácké divadlo Jihlava zahájí 81. sezonu tuto sobotu premiérou hry Martinů - Česká rapsodie Bohuslavova. Jedná se o autorský projekt režiséra Dodo Gombára, který vznikl přímo pro Jihlavu. Premiéru měl mít už na jaře, odložena byla kvůli pandemii koronaviru.

Ztrátu za přibližně tři měsíce, kdy nehrálo, Horácké divadlo Jihlava vyčíslilo na čtyři miliony korun. Výrazně umenšit by ji mohl příspěvek ministerstva kultury, říká ředitel Ondrej Remiáš.

Dílem věnovaným hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů navazuje režisér Dodo Gombár na předchozí inscenace Horáckého divadla, vycházející z reálných míst či postav se vztahem k Vysočině.

Skladatel Martinů se narodil před 130 lety v Poličce u Svitav a pobýval na Žďársku.

Text je rozdělen do pěti vět, čímž terminologicky navazuje na skladby hudební. Martinů hra zachycuje od narození po rok 1941, kdy emigroval do USA. Zbylých 18 let skladatelova života pomíjí. Podle dramaturga Jaroslava Čermáka byla tak intenzivní, že by vydala na samostatný kus.

Jakub Škrdla hraje Bohuslava Martinů, jeho ženu Charlottu ztvárnila Šárka Čermáková. Po sobotní premiéře je inscenace znovu na programu 7., 9., 15. a 26. září, další čtyři reprízy následují v říjnu.

Horácké divadlo je jedinou profesionální scénou na Vysočině, ročně ho navštíví asi 60 tisíc lidí. Letos zůstalo uzavřené od 10. března do poloviny června. Poprvé ale nabídlo letní scénu, ve kterou se proměnily jihlavská zoologická zahrada a hrady Kámen a Roštejn.

Podle ředitele Remiáše byla představení vyprodaná. Minimálně scénu v zoo s představením Kniha džunglí chce divadlo otevřít i příští rok.

Herecký soubor v Jihlavě má nyní 20 členů. Novými posilami se stali Slovák Marián Chalány a Češka Sára Venclovská. Chalány, který činoherní herectví absolvoval roku 2007 v Bratislavě na Vysoké škole múzických umění, už se jihlavskému publiku představil coby host v inscenaci Tak šel čas jihlavskou ulicí. Nyní začal zkoušet roli Scapina ve hře Scapinova šibalství.

Venclovská právě dokončila brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění. V Jihlavě jí zatím připadly role dřív ztvárňované Terezou Otavovou, která je na mateřské dovolené. "První větší představení jejich hereckých schopností bude v připravované inscenaci na malou scénu, která je zatím ve vývoji," upřesňuje umělecký šéf Michal Skočovský.

První premiéře nové sezony bude v Horáckém divadle tuto sobotu 5. září dopoledne předcházet den otevřených dveří. Koná se v rámci Dnů evropského dědictví od 9 do 13 hodin.