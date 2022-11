Herec v úloze Ježíše je pořád jen herec. Brněnské divadlo se vrátilo ke skandálu

Napětí vyvolané sporem o registrační značky aut způsobilo "největší a nejnebezpečnější krizi" ve vztazích mezi Srbskem a Kosovem za posledních deset let. Podle světových agentur to v pondělí na jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie řekl šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Bělehrad a Prištinu varoval před návratem do minulosti.

Kosovští Srbové začátkem listopadu opustili místa v kosovských státních institucích - včetně vlády, parlamentu, policie či soudů - na protest proti nařízení vlády v Prištině, aby používali výhradně kosovské registrační značky na svých automobilech. Od 21. listopadu chce kosovská vláda začít vydávat pokuty řidičům vozidel se značkami vydanými srbskými úřady pro kosovské okresy, po 21. dubnu 2023 má být jízda s těmito značkami nezákonná.

Borrell řekl, že odchod Srbů z kosovských institucí vytvořil vakuum, v němž "může dojít k nejhoršímu". Obě strany by podle něj měly "projevit více flexibility" a za pomoci jednání vyřešit své rozepře, uvedla agentura Reuters. Pokud Srbsko a Kosovo do 21. listopadu nedosáhnou dohody, "budeme na okraji nebezpečné situace", dodal podle agentury AP šéf unijní diplomacie.