Divadlo

„Ostraváci reagují poněkud upřímněji, což nemusí být výhoda,“ říká herec Albert Čuba

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 2 hodinami
Do širšího povědomí veřejnosti vstoupil Albert Čuba především jako jedna z tváří improvizační show Tři Tygři (společně se Štěpánem Kozubem, Robinem Ferrem a Vladimírem Polákem). Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě hostoval na několika divadelních scénách a poté v roce 2017 založil vlastní Divadlo Mír, které řídí a zároveň v něm hraje.
Herec Albert Čuba v divadle Odeon, které hodlá v blízké době nově otevřít.
Herec Albert Čuba v divadle Odeon, které hodlá v blízké době nově otevřít. | Foto: Jan Lipovský

V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví mimo jiné o tom, že víc než Ostrava ho definuje středoevropský prostor a proč se rozhodl založit další divadlo.

Přemýšlel jste někdy nad tím, jak moc vás definuje Ostrava, kde žijete a pracujete?

Přiznám se, že ani ne. Když už, tak jsem přemýšlel, jak mě definuje Česko, středoevropský prostor, potažmo to, že jsem dítě západního civilizačního okruhu a dědic židokřesťanského nazírání na svět, etiku a lidská práva. Myslím si, že nebude příliš velký rozdíl mezi člověkem, který žije v Ostravě a který žije třeba v Litomyšli.

Jaký je podle vás ostravský region? Často se o něm mluví jako o drsném, rázovitém…. Souhlasíte, nebo to cítíte jinak?

Na slovo "rázovitý" jsem už trochu alergický. Ale je pravda, že lidé reagují v Ostravě poněkud upřímněji, což nemusí být vždy výhoda. Ta naše huba občas něco plácne, aniž by si to předem probrala s mozkem. Bo není čas. A občas to může uškodit.

Ovlivňuje ostravský region i poetiku Divadla Mír a Tří Tygrů? Jak byste humor vašeho uskupení popsal?

Neovlivňuje. A humor se popisuje docela snadno. Buď se diváci v divadelním sále smějí, anebo ne. V Divadle Mír se naším komediím diváci smějí. A Tři Tygři? Tam je to podobné. Komik natočí videoskeč a umístí ho na YouTube. A buď to video zaznamená tisíc zhlédnutí, pak to svědčí o tom, že moc vtipné není, anebo má milion zhlédnutí, a pak to znamená, že vtipné je a líbí se. Videa Třech Tygrů mají těch zhlédnutí dohromady před 50 milionů.

Albert Čuba a Štěpán Kozub při natáčení skeče Třech Tygrů.
Albert Čuba a Štěpán Kozub při natáčení skeče Třech Tygrů. | Foto: Jan Lipovský

Co vás vedlo k tomu, založit si vlastní divadlo?

Touha měnit slova v činy. Jako divadelník jsem se velmi často účastnil různých debat o tom, jak má fungovat divadlo (ve smyslu organizačně-ekonomickém), a vždy jsem zastával postoj, že dobré divadlo si na sebe dokáže vydělat. V tomto postoji jsem ale byl často osamocen a spíše jsem vyvolával smích a nařčení z naivity. A tak jsem udělal to, co lidé dělají neradi: začal měnit slova v činy. V podstatě neustále dokazuji, že divadlo si na sebe dokáže vydělat.

V blízkých měsících se chystáte otevřít druhou scénu, divadlo Odeon, které vzniká v rekonstruovaném prostoru bývalého kina Vítek v Ostravě-Hrabůvce. Proč jste cítil potřebu založit další divadlo a jaký bude jeho repertoár?

Je to mimořádná příležitost, podobná, jako když jsem objevil budovu bývalého kina Mír, ze kterého je dnes Divadlo Mír. Velikost sálu je naprosto ideální, bezmála 700 míst, což je jednou tolik, než má Divadlo Mír. Navíc má větší a hlubší jeviště a také provaziště, což nám umožní uvádět odlišný repertoár, než jaký nabízíme v Divadle Mír. Můžeme inscenovat muzikál, anebo klasiku. V Divadle Mír jsou diváci zvyklí především na komedii a toho se chceme držet. V Odeonu se můžeme repertoárově rozkročit.

Aby toho nebylo málo, chystáte se otevřít ještě i novou scénu ve Vítkovicích. Jak to všechno chcete ufinancovat?

Z různých zdrojů. Investice, půjčky, a především z tržeb ze stávajících inscenací. Stále trvám na tom, že divadlo si na sebe může vydělat, a dokonce může vydělat i na rozvoj a další investice. Grantů se tím nezříkáme, ale vždy budou tvořit v podstatě marginální částku na straně zdrojů. A tuto filozofii se snažíme dostat i mezi veřejnost. Aktuálně třeba lidem nabízíme možnost investovat do našich dluhopisů, kdy finance získané touto formou použijeme právě na rekonstrukci Divadla Odeon.

Související

„Politické názory jsou nevyléčitelné, každý je máme v genech,“ říká Ivan Mládek

Ivan Mládek

Jako herec jste se naposledy objevil v komedii Srnky. Tenhle film kritici většinou označovali jako "divný", "určený jen divákům divadla Mír". Je plný bizarních postav, absurdních momentů i nekorektního humoru. Čekal jste tento typ reakcí?

Byl bych moc šťastný, kdyby diváci přistupovali k filmu Srnky zcela bez předsudků, ať už pozitivních, nebo negativních. Srnky jsou svébytné umělecké dílo, které je samonosné a mý být vnímáno a posuzováno bez jakékoliv vazby na cokoliv.

Vyjma hraní a vedení divadla také píšete. Po povídkách došlo v roce 2022 i na debutový noir román Ocelové srdce, který se odehrává v Ostravě. Proč jste si vybral zrovna krimi žánr, navíc specificky noir?

Děkuji za otázku. Ale tak, jak jsem připraven mluvit kdykoliv o divadle a divadelní produkci, tak o svém psaní vůbec. K literatuře mám ohromnou úctu a jsem dalek toho, abych jako autor vysvětloval, co jsem napsal. Jsem vděčný za každého čtenáře, který si mé příběhy přečte.

 
Mohlo by vás zajímat

Ředitelem Hudebního divadla v Karlíně zůstane Egon Kulhánek

Ředitelem Hudebního divadla v Karlíně zůstane Egon Kulhánek

Legendy humoru Šimek a Grossmann se vrací na vinylu. Znovu vychází Návštěvní dny

Legendy humoru Šimek a Grossmann se vrací na vinylu. Znovu vychází Návštěvní dny

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky
Přehled

Kdo letos získá Cenu Thálie? Nominováni jsou Barešová, Elsnerová nebo Rošetzký

Kdo letos získá Cenu Thálie? Nominováni jsou Barešová, Elsnerová nebo Rošetzký
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah rozhovor Albert Čuba

Právě se děje

před 1 minutou
Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Nezhasl ji ani gól od českého krajana

Český gólman Montrealu vyhrál i čtvrtý zápas v sezoně, byl vyhlášen největší hvězdou zápasu s Calgary a podle statistik patří k nejlepším v soutěži.
před 9 minutami

Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková

Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
32:47
Aktualizováno před 17 minutami
"Tak jsem to zrušil." Summit s Putinem v Budapešti je zatím u ledu, oznámil Trump

ŽIVĚ
"Tak jsem to zrušil." Summit s Putinem v Budapešti je zatím u ledu, oznámil Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 19 minutami
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

ŽIVĚ
"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 32 minutami
Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

Američané zaútočili v Tichém oceánu na další člun "narkoteroristů", tři z nich zabili

"Nyní již mrtví teroristé se opět zabývali pašováním drog ve východním Pacifiku," uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 1 hodinou
Hrdina Slavie měnil před zápasem rituál. Největší duel, o tomhle jsem snil, prohlásil

Hrdina Slavie měnil před zápasem rituál. Největší duel, o tomhle jsem snil, prohlásil

Jakub Markovič vychytal hvězdy Bergama, kredit ale posílal celému týmu.
před 1 hodinou
Před komáry už neutečete. Oteplování je přivedlo až k islandskému Reykjavíku

Před komáry už neutečete. Oteplování je přivedlo až k islandskému Reykjavíku

Spolu s Antarktidou byl jedním z posledních míst na světě, kde se komáři zatím nevyskytovali. To už ale neplatí. Otravný hmyz dorazil i na Island.
Další zprávy