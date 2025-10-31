Divadlo

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

ČTK ČTK
před 27 minutami
Světovou premiéru hry dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla Žebrácká opera vidělo před půl stoletím, 1. listopadu 1975, několik stovek lidí v hospodě U Čelikovských v Praze-Horních Počernicích. Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodě.
Dramatik a spisovatel Václav Havel napsal svou verzi Žebrácké opery, jejímž prvním autorem byl v 18. století anglický dramatik John Gay, v roce 1972.
Dramatik a spisovatel Václav Havel napsal svou verzi Žebrácké opery, jejímž prvním autorem byl v 18. století anglický dramatik John Gay, v roce 1972. | Foto: Profimedia.cz

Premiéra Žebrácké opery byla tehdy jediným veřejně odehraným představením hry tohoto disidenta v době normalizace. Václav Havel se ho osobně účastnil a později uvedl, že si této premiéry váží nejvíce ze všech, které měl. Režisér hry Andrej Krob, někteří účinkující, a dokonce i diváci po odehraném představení neunikli represím ze strany tehdejší Státní bezpečnosti.

Václav Havel napsal svou verzi Žebrácké opery, jejímž prvním autorem byl v 18. století anglický dramatik John Gay, v roce 1972, kdy mu bylo 36 let. Tento jediný nepůvodní text v Havlově tvorbě (pomineme-li hru Pokoušení, volnou parafrázi na faustovské téma J. W. Goetha) byl napsán na objednávku pražského Činoherního klubu. Z inscenace ale sešlo kvůli obavám z postihu za spolupráci se zakázaným autorem.

Související

Fotila vznik demokracie v Česku. Nyní je tvorba Dagmar Hochové k vidění v GHMP

Dagmar Hochová

Hráli údržbáři, učitelky i studenti

Hry se později ujal jevištní mistr Divadla Na zábradlí Krob, který se obrátil na své přátele kulisáky a šatnářky, kteří přivedli své známé: údržbáře, učitelky, úředníky a studenty. Společně pak založili Divadlo Na tahu. Soubor čítal téměř 20 lidí, profesionální herec mezi nimi ale nebyl ani jeden. Zkoušení hry začalo v létě 1974. Hornoměcholupskou hospodu U Čelikovských navrhl souboru k premiéře údržbář z Xaverova Viktor Spousta, který zde vystupoval se svým ochotnickým souborem.

Na premiéru byli pozváni, kromě autora, přátelé tvůrců, většinou z umělecké nebo politické oblasti. Sešlo se jich 250 až 300. Na závěr hry představil Krob autora publiku. Premiéru tehdy nafotil na pozvání Havla fotograf Bohdan Holomíček.

Bezprostředně po představení byl ze strany komunistické moci zpočátku klid, protože nikdo neočekával, že by "parta kulisáků" mohla uspořádat podvratné setkání tohoto typu. Vyšetřování spustila až zpráva na rádiu Svobodná Evropa odvysílaná druhý den s tím, že jediné svobodné divadlo v Československu hrálo text Václava Havla. K tomu se připojil o týden později článek v německém časopise Der Spiegel.

"Byla to první zkušenost s tím, že je režim opravdu pitomý. To, že se pak ze mě stal chartista, bylo následkem zpolitizování všeho, co následovalo," uvedl k tomu později Krob, jehož pak vyhazovali "od lopaty k lopatě". I další činnost Divadla Na tahu se až do roku 1989 odehrávala převážně v soukromí.

Související

„Samota je mým živlem.“ Příběh mystičky, která se přátelila s rodinou Václava Havla

Anna Pammrová

Porevoluční život Žebrácké opery byl rušný

Až do roku 1988 bylo toto představení jediným veřejným provedením Havla v době normalizace (v říjnu 1988 byla legálně uvedena hra Havlova Zítra to spustíme v Divadle na provázku v Brně, autor ovšem u hry uveden nebyl). Opravdové divadelní premiéry se tato Havlova hra dočkala v červnu 1990 na prknech Činoherního klubu v Praze. Jiří Menzel ji v roce 1991 zfilmoval. Krob režíroval Havlovu Žebráckou operu v letech 1975 až 2005 celkem čtyřikrát, třikrát s Divadlem Na tahu a jednou v Polsku.

V Horních Počernicích byla v listopadu 2014 odhalena pamětní deska připomínky premiéry hry v roce 1975. Navrhl ji architekt Bořek Šípek a je umístěna na novém rezidenčním bytovém domě, který stojí v místě již zbořeného hostince U Čelikovských.

Původní Žebrácká opera Johna Gaye měla premiéru v roce 1728 v Londýně. Po 200 letech tuto hru objevil německý dramatik Bertold Brecht, který ji se skladatelem Kurtem Weillem transformoval do satiry o ambivalenci morálky ve světě kapitálu. Ta se prvně hrála 31. srpna 1928 v Berlíně.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka

Nenechte si ujít: Komedie Bugonia od vizionářského režiséra nebo mexická písničkářka
Přehled

Eva Olmerová se vrací do Violy. Do nezkrotné šansoniérky se převtělí Barbora Hrzánová

Eva Olmerová se vrací do Violy. Do nezkrotné šansoniérky se převtělí Barbora Hrzánová

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích
Přehled
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah žebrácká opera StB Václav Havel Divadlo Na zábradlí Bohdan Holomíček Jiří Menzel

Právě se děje

teď
Zavraždili muže a pohřbili ho v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

Zavraždili muže a pohřbili ho v parku, soud jim udělil výjimečné tresty 25 a 28 let

Senát pražského městského soudu zcela vyhověl návrhu trestů, které žádala státní zástupkyně.
před 15 minutami
Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Příští volby může ODS vyhrát. Ministerstvo chci předat co nejdřív, říká Stanjura

Bezesporu jsme chybovali, málo jsme prosazovali pravicová témata, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Zbyněk Stanjura.
před 26 minutami
Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Český tenis zpozorněl, další teenagerka míří do špičky.
před 27 minutami
Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Havlova Žebrácká opera měla premiéru před 50 lety v hospodě. Pár dní poté StB zuřila

Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodě.
před 32 minutami
Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Jednadvacetiletá česká tenistka Dominika Šalková si na turnaji v Ťiou-ťiang zahraje poprvé na elitním okruhu WTA semifinále.
před 46 minutami

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV

Vyhraje konečně škodovka? Evropským autem roku může být Elroq i dostupné SUV
Prohlédnout si 9 fotografií
Kdo bude pro rok 2026 evropským autem roku? Takto vypadá sedmička finalistů.
Citroën C5 Aircross
před 50 minutami
Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

O přesných částkách se teprve jedná, uvádějí zdroje. Není ani jasné, zda vláda bude usilovat o náhlý, nebo jen o postupný přechod.
Další zprávy