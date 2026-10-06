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Divadlo

Filmový muzikál Dáma na kolejích se ocitá na jevišti. Vizuálně odkazuje k 60. letům

ČTK
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Divadlo Na Fidlovačce nabídne scénickou podobu hudební komedie Dáma na kolejích. Divadelní adaptace v režii Lukáše Pečenky a s choreografií Ivany Hannichové bude mít premiéru 15. října. Inscenace se opírá o původní stejnojmenný filmový muzikál Vratislava Blažka, přináší známé melodie i několik nových, které pro Divadlo Na Fidlovačce napsali Petr Malásek a Václav Kopta.

V divadelní inscenaci Dáma na kolejích hraje hlavní roli řidičky tramvaje Marie Kučerové Vendula Příhodová, jejího manžela Ivan Lupták a boxera a soka v lásce Lukáš Rous.
V divadelní inscenaci Dáma na kolejích hraje hlavní roli řidičky tramvaje Marie Kučerové Vendula Příhodová, jejího manžela Ivan Lupták a boxera a soka v lásce Lukáš Rous. Foto: Divadlo Na Fidlovačce
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"Nechceme vzít divákům, kteří znají film, jejich oblíbené melodie. Možná jim střihneme trochu novější kabát, ale pouze jemně. A navrch přihodíme několik autorských melodií, které by mezi ostatní měly krásně zapadnout," sdělil režisér Lukáš Pečenka.

Ve známém filmovém příběhu řidička tramvaje Marie Kučerová při jedné z rutinních cest Prahou natrefí na svého manžela v objetí s jinou ženou. Z cesty po vyježděných kolejích pražského centra se stává nepředvídatelné putování plné velkých gest i komických zvratů, smutku i humoru. Marie přemýšlí, jestli má plakat, nebo se naštvat se, dělat, že se to nestalo, či svést boj o muže, o rodinu a poslední zbytky důstojnosti.

O scénu a kostýmy vizuálně odkazující k 60. letům se v inscenaci Dáma na kolejích postaral Jozef Hugo Čačko.
O scénu a kostýmy vizuálně odkazující k 60. letům se v inscenaci Dáma na kolejích postaral Jozef Hugo Čačko. Foto: Divadlo Na Fidlovačce

Pečenka se rozhodl příběhu ponechat jeho typickou podobu a ke spolupráci přizval scénografa Jozefa Huga Čačka, který vytvořil scénu vizuálně odkazující k 60. letům. Hlavní roli řidičky tramvaje ztvární Vendula Příhodová, jejího manžela Ivan Lupták a boxera a soka v lásce Lukáš Rous. Dvojici našeptávačů řidičky si zahraje Milan Peroutka v alternaci s Petrem Kolmanem a Martin Überall.

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"Dámu na kolejích je poměrně jednoduché si zamilovat. Možná může na první pohled působit jako taková jednoduchá muzikálová legrácka, ale je mnohem přemýšlivější a je v ní skryta spousta vtipů, významů i krás. I proto jsme se nechtěli s režisérem Lukášem Pečenkou pouštět do nějakých razantních změn," uvedla dramaturgyně Adéla Vondráková.

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Československou filmovou muzikálovou komedii v minulosti převedly do divadelní podoby i další scény, třeba příbramské Divadlo A. Dvořáka nebo plzeňské Divadlo J. K. Tyla.

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Film Dáma na kolejích natočil režisér Ladislav Rychman v roce 1966 podle scénáře Vratislava Blažka. Autory písní jsou Jiří Bažant, Vlastimil Hála a Jiří Malásek. Příběh se na rozdíl od předchozího filmu těchto autorů z roku 1964, Starců na chmelu, který byl určen především mladšímu publiku, obracel spíše ke střední generaci. Řidičku tramvaje v něm ztvárnila Jiřina Bohdalová, jejího manžela Radoslav Brzobohatý a boxera Bedřicha František Peterka.

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