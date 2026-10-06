Filmový muzikál Dáma na kolejích se ocitá na jevišti. Vizuálně odkazuje k 60. letům

Divadlo Na Fidlovačce nabídne scénickou podobu hudební komedie Dáma na kolejích. Divadelní adaptace v režii Lukáše Pečenky a s choreografií Ivany Hannichové bude mít premiéru 15. října. Inscenace se opírá o původní stejnojmenný filmový muzikál Vratislava Blažka, přináší známé melodie i několik nových, které pro Divadlo Na Fidlovačce napsali Petr Malásek a Václav Kopta.
"Nechceme vzít divákům, kteří znají film, jejich oblíbené melodie. Možná jim střihneme trochu novější kabát, ale pouze jemně. A navrch přihodíme několik autorských melodií, které by mezi ostatní měly krásně zapadnout," sdělil režisér Lukáš Pečenka.
Ve známém filmovém příběhu řidička tramvaje Marie Kučerová při jedné z rutinních cest Prahou natrefí na svého manžela v objetí s jinou ženou. Z cesty po vyježděných kolejích pražského centra se stává nepředvídatelné putování plné velkých gest i komických zvratů, smutku i humoru. Marie přemýšlí, jestli má plakat, nebo se naštvat se, dělat, že se to nestalo, či svést boj o muže, o rodinu a poslední zbytky důstojnosti.
Pečenka se rozhodl příběhu ponechat jeho typickou podobu a ke spolupráci přizval scénografa Jozefa Huga Čačka, který vytvořil scénu vizuálně odkazující k 60. letům. Hlavní roli řidičky tramvaje ztvární Vendula Příhodová, jejího manžela Ivan Lupták a boxera a soka v lásce Lukáš Rous. Dvojici našeptávačů řidičky si zahraje Milan Peroutka v alternaci s Petrem Kolmanem a Martin Überall.
"Dámu na kolejích je poměrně jednoduché si zamilovat. Možná může na první pohled působit jako taková jednoduchá muzikálová legrácka, ale je mnohem přemýšlivější a je v ní skryta spousta vtipů, významů i krás. I proto jsme se nechtěli s režisérem Lukášem Pečenkou pouštět do nějakých razantních změn," uvedla dramaturgyně Adéla Vondráková.
Československou filmovou muzikálovou komedii v minulosti převedly do divadelní podoby i další scény, třeba příbramské Divadlo A. Dvořáka nebo plzeňské Divadlo J. K. Tyla.
Film Dáma na kolejích natočil režisér Ladislav Rychman v roce 1966 podle scénáře Vratislava Blažka. Autory písní jsou Jiří Bažant, Vlastimil Hála a Jiří Malásek. Příběh se na rozdíl od předchozího filmu těchto autorů z roku 1964, Starců na chmelu, který byl určen především mladšímu publiku, obracel spíše ke střední generaci. Řidičku tramvaje v něm ztvárnila Jiřina Bohdalová, jejího manžela Radoslav Brzobohatý a boxera Bedřicha František Peterka.
Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí
U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.
Zmar Čechů ve Wembley. Odstartoval ho Coufalův nepochopitelný vlastní gól
Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0:3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým nadále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
Denemarková na veletrhu kritizovala ministry kultury. Její projev sklidil ovace
Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí, literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková.
Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy
Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.
Okamura jde proti slibům Babišova ANO. Cenu hypoték vláda neovlivní, říká šéf SPD
Slova šéfa SPD Tomia Okamury se znovu dostávají do rozporu s plány premiéra Andreje Babiše (ANO). Tentokrát jde o levnější hypotéky, což je klíčový předvolební slib nejsilnějšího vládního hnutí i jeho koaličních spojenců. Okamura teď prohlásil, že levnější hypotéky Babišova vláda ovlivnit nemůže.