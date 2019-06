Nic takového jsme ještě nepodnikli. Farma v jeskyni chystá sedmihodinové divadlo

Není čas na romantiku, vzkazuje režisér a zakladatel mezinárodně uznávaného souboru Farma v jeskyni Viliam Dočolomanský.

Nezávislé divadlo, které mnohokrát získalo například Cenu Alfréda Radoka či Evropskou cenu nové divadelní reality, si ve své sedmnáctileté historii nikdy nevybíralo snadná témata. V posledních letech Farma v jeskyni "jde" po tom nejaktuálnějším: inscenace nazvaná Informátoři se zabývá korporátním lobbingem, Navždy spolu řeší mezigenerační propast a titul Útočiště vychází z příběhů tibetských uprchlíků.

Tři představení se tento pátek a neděli spojí v happening Noc ve městě, který se odehraje v prostorách pražského Centra současného umění Dox a potrvá sedm hodin. "Nikdy jsme nic takového nepodnikli, je to šílenství," říká o propojení tří inscenací, z nichž každá je pro účinkující fyzicky i psychicky extrémně náročná, Viliam Dočolomanský, třiačtyřicetiletý režisér původem z Liptovského Mikuláše a synovec slavného slovenského herce Michala Dočolomanského.

Aktuálně.cz: V sedmnáctileté historii Farmy v jeskyni máte teprve rok stálou scénu, kterou jste získali v Centru současného umění Dox. Že byste konečně byli doma prorokem?

Měli jsme štěstí i na začátku. Už druhý rok naší existence nás přichýlilo Švandovo divadlo, nabídlo nám prostor svého studia v Preslově ulici. To byla výrazná pomoc. Bohužel jsme to museli opustit a pak jsme kočovali. Ale takový osud má mnoho nezávislých souborů.

S Doxem jsme začali spolupracovat už před pěti lety, protože jsme programově spřízněni, zajímají nás aktuální sociální témata. Ředitel Leoš Válka si nás vybral jako rezidenční soubor pro multifunkční prostor Dox+. To spojení je pro nás zásadní. Máme stálé místo, kde hrajeme a zkoušíme, máme sklad, kancelář. Už se nemusíme cítit jako nežádoucí hosté. Jsme tady respektovaní a vítaní.

Vystudoval jste režii klasické činohry na JAMU, poté jste nějaký čas působil v kamenných divadlech. Proč jste "zběhl" k nejisté existenci nezávislého souboru?

Od mládí jsem měl velmi mnoho zájmů. Fascinovala mě hudba, to trvá dodnes. Vážně jsem uvažoval, že budu studovat hudební kompozici, ale nedostal jsem se na konzervatoř. Vzali by mě na klavírní interpretaci, ale to jsem dělat nechtěl. Tak jsem šel na gympl, tam jsem se náhodou dostal k práci s tanečnicemi.

Měl jsem průpravu, protože na zušce v Liptovském Mikuláši, kde jsem vyrůstal, byl velmi pokrokový taneční obor. Na tu dobu dělali současné směry. Takže nejvíc mě přitahovala hudba nebo pohyb a já si myslel, že to musí být jedno, nebo druhé. Teprve později mi přátelé poradili, abych to spojil. Tak jsem začal objevovat hudbu v pohybu a ve scénickém divadelním tvaru.

Jak se z touhy po tanci nebo hudbě vylíhla režie na JAMU?

Vedle jiných věcí jsem také hrál divadlo a psal jsem už na základní škole divadelní hry. Také jsem hodně četl. Cítil jsem, že povolání režiséra by mohlo být pro mě, ale už na JAMU jsem zjistil, že jen interpretace textu mi nestačí. Jsem vděčný, naučil jsem se toho velmi mnoho. Brzy jsem ale pochopil, že si musím založit vlastní soubor. Hostování jednou tady, podruhé tam v tom mainstreamovém systému člověku nedovolí naplnit víc jak 40 procent vlastních vizí. Od začátku mě to táhlo k vlastnímu souboru, kde bych objevil vlastní jazyk vyprávění. To mi přinesla Farma v jeskyni.

Dá se říct, že prostřednictvím našeho divadla komponuji hudební kompozici. Je to založené na přesné synchronizaci mezi všemi složkami od performerů, hudebníků, techniků, videosložky - všechno musí jít v jednom tvaru a naladění se na sebe.

Zároveň mi ale vlastní soubor přinesl o mnoho víc organizačních starostí. Nezávislé divadlo v tak malé zemi, jako je Česká nebo Slovenská republika, může mít kolik chce ocenění, stejně si musím mnoho věcí sám zajistit, kontrolovat, řešit. Za svobodu platím větším vypětím a nasazením, bez kterého to nejde.

Prvním představením Farmy v jeskyni byly Sonety temné lásky. O co šlo?

Byl to první nezávislý projekt, o kterém jsem si myslel, že to tím možná skončí. Posbíral jsem skupinku lidí, odjeli jsme do Andalusie po stopách básníka Federika Garcíi Lorky. Tam z toho vzniklo první představení, které přerostlo v trvalou tvorbu Farmy v jeskyni.

Vaše představení prý inspirovalo první české vydání Lorkových sonetů?

První překlad udělal Lumír Čivrný, který v té době už nežil. Ale my jsme u studentů španělštiny iniciovali nový, modernější překlad. Myslím, že od Čivrného byl přeložen jen jeden sonet.

Když porovnáte sonety s vašimi posledními třemi inscenacemi, které budou součástí Noci ve městě, vidíte velký rozdíl?

Určitě. Sonety byly romantickým pohledem na svět, na život, jak je umělec a vlastně kdokoliv bezbranný vůči lásce. Inscenace, které budou na Noci ve městě, vznikaly z potřeby zaměřit se na to, co se děje teď a tady. Na to, co nás ovlivňuje a co se buď bojíme vidět, nebo co společnost schovává. Inscenace Informátoři je o skrytých kriminálních praktikách korporací. Vycházeli jsme z faktů, které jsme se dozvěděli od aktivistů a lidí, kteří korporátní lobbing monitorují.

Druhým tématem je strach ze stárnutí a umírání. V představení Navždy spolu řešíme obrovskou generační propast mezi mladými a staršími lidmi. Z toho pramení velké neštěstí a smutek: v nitru je člověk stále stejný, i když zestárne. Má stejné touhy, je zvědavý, chce mít sex, chce milovat a být milován. Jen to tělo vypadá jinak. Kde je problém? V permanentním mediálním obraze, kterému věříme. Na všech reklamách pro seniory vystupují čtyřicátníci, kteří mají uměle nabílené vlasy, aby - panebože - nevypadali staře. To nás vede k sebeodmítání.

Poslední inscenací je Útočiště, které vznikalo z rozhovorů s utečenci. S mladými lidmi, kteří za velmi dramatických podmínek utíkali ve věku mezi 13 a 25 lety přes Himálaje. To jsou příběhy a situace, o kterých se neměl nikdo dozvědět. V našem xenofobním, středoevropském prostředí to nechceme poslouchat.

To vypadá na depresivní Noc ve městě.

Naopak. To, že máme odvahu zjišťovat, co se děje, nám dává i možnosti a šanci hledat řešení. Když nezavíráme oči a dokážeme si předávat i témata, která nejsou úplně příjemná, je to impulz k tomu, aby každý mohl udělat nějaký drobný krok k někomu, nebo sám k sobě.

Naše inscenace nejsou na nějakou intelektuální depresi, ale jsou to dynamická, energická představení. Ve velmi svižném rytmu, s významovými složkami, které dokážou diváka vtáhnout, aniž by dopředu věděl, o čem to bude.

Mám zkušenost, že když představení Farmy v jeskyni skončí, diváci zůstanou chvíli potichu. Z toho pohybu, jak vstávají po potlesku ze židlí, je vidět, že si něco odnášejí. Jejich stav se změnil. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé, kdyby diváci v tom rozpoložení ještě chvíli zůstali spolu…

Tak proto vznikla Noc ve městě?

To byl jeden důvod. Za druhé jsem chtěl zjistit, jaké nové souvislosti se po shlédnutí všech tří inscenací začnou otevírat, a třetím důvodem je DOX. Je to fascinující labyrint různých architektonických zákoutí a prostorů, kterým diváky provedeme.

Farma v jeskyni je pověstná fyzickém vypětím při každém představení. Můžou herci trojité vystoupení vůbec přežít?

Nikdy jsme nic takového nepodnikli, je to šílenství. Jedna performerka Hana Varadzinová je ve všech třech představeních. Velmi výrazná performerka, která je v souboru od začátku. Mnozí ji berou za emblém Farmy v jeskyni. Ona je výjimečně silný člověk, fyzicky i psychicky. To je při představení důležité, aby člověk připravil svou mysl. Když ta je rozhodnutá, tělo bude následovat.

Když člověk není rozpolcený na toho, kdo se snaží a toho, kdo sám sebe pozoruje, když se scelí, sjednotí sám sebe, potom to plné angažování nebere energii, ale naopak ji dává. K úbytku energie dochází, právě když člověk není plně a celistvě zaangažovaný. Navíc když jsou diváci napojení, vrací energii a performery to nabíjí. Člověk je v tomto zázračný, dokáže neuvěřitelné věci.

Farma v jeskyni staví na pohybu, gestech, hudbě, ale jen málo na textu. Proč?

Slovo neodmítáme, ale důležitější je akce, která je zacílená, přesná. Pravdivější. Na úrovni slova se mnohem snáz falšuje, na úrovni těla to tak snadné není. Umíme sice klamat tělem, ale jen do určité míry. Myslím, že diváci poznají, kdy je pohyb jen všeobecný, takové tralala tanyny, a kdy je zacílený, má vnitřní přesvědčení. Mysl musí být zaostřená. Naše představení není interpretace fikce. Vždy se inspirujeme reálnými životními příběhy, zkušenostmi. Pohyb performerů je rozjímáním nad tím, co se skutečně stalo.

Tělo má schopnost zachytit to, co nedokážeme popsat slovy. Na určité úrovni tomu rozumíme, pokud se nenecháme zastavit myslí, která nám říká: ‚Počkat, proč on teď dělá tohle?‘ To není zajímavá otázka. Zajímavá otázka je: ‚Věřím tomu, co on dělá? Souzním s tím? Promlouvá to ke mně?‘