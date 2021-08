Do Síně slávy Národního divadla byl uveden František Němec

Do Síně slávy Národního divadla vstoupil člen její činohry František Němec. Symbolicky ho tam uvedl ředitel první scény Jan Burian při pondělním tradičním setkání na úvod sezony v historické budově. Cenu pro umělce do 35 let dostali první sólista baletu Patrik Holeček, členka činohry Jindřiška Dudziaková a sólista opery Lukáš Bařák.

"Přeji vám všechno nejlepší a hlavně bouřlivé aplausy, protože větší odměny se vám stejně nedostane," vzkázal na závěr děkovné řeči František Němec. Osmasedmdesátiletý herec je podle vedení instituce obdařen mimořádnou inteligencí, empatií, ironickým humorem i dokonalou řemeslnou technikou. Po ukončení studií na pražské DAMU získal angažmá v Městských divadlech pražských. Poté přišlo Národní divadlo, kam se dostal i díky předchozímu hostování jako Faust ve stejnojmenné inscenaci. A když režisér Miroslav Macháček pro historickou budovu připravoval Shakespearova Hamleta, nabídl hlavní úlohu právě Němcovi. Související Kritizoval ředitele. V Národním divadle předčasně skončí šéf činohry Špinar Ten tu pak odehrál spoustu rolí: Bricka v dramatu Tennesseeho Williamse Kočka na rozpálené plechové střeše, podnikatele Lopachina v Čechovově Višňovém sadu, Valmonta v Hamptonově adaptaci dramatu Nebezpečné vztahy, Robespierra v Büchnerově dramatu Dantonova smrt či dirigenta Furtwänglera v Harwoodově dramatu Na miskách vah, za což roku 1998 získal Cenu Thálie. Z poslední doby Národní divadlo připomíná Němcovu roli ministerského předsedy Anthonyho Edena v Morganově Audienci u královny. Tanečník Patrik Holeček, který nyní obdržel cenu pro umělce do 35 let, působí v baletním souboru Národního divadla od roku 2014. Demisólistou byl jmenován v roce 2017, o dva roky později se stal sólistou. Nevídaně přímý a rychlý postup v profesní hierarchii korunoval letos v dubnu, kdy byl jmenován prvním sólistou. Ztvárňuje Oněgina, postavy princů, milovníků i Louskáčka. Svůj umělecký projev uplatňuje nejen v klasickém baletu, ale také v širokém spektru soudobého tanečního divadla a moderních choreografiích. Podle vedení divadla je příkladem nového, univerzálního tanečníka 21. století. Související Jan Burian: Z vedení katedry DAMU neodstoupím, jeden pedagog přeruší výuku Jindřiška Dudziaková se na jevišti Národního divadla objevila ještě jako studentka DAMU v Pýše a předsudku režírované Danielem Špinarem. Do angažmá nastoupila hned po škole v květnu 2018 a její první úlohou byla Megéry v inscenaci Vítejte v Thébách. Je druhou nejmladší členkou souboru. Mezi její role patří Zuza v Kouzelné zemi v režii Jana Mikuláška, role v Proslovu k národu v režii Petry Tejnorové, výrazně se spolupodílela na telefonické inscenaci Linka: Makropulos a svou účastí podpořila také audioprojekt Jiřího Austerlitze Ty v mém domě či Jiřím Havelkou zfilmovaného Očitého svědka. Barytonista Lukáš Bařák je podle vedení divadla jedním z nejslibnějších českých pěvců nastupující generace. Na jevišti první scény debutoval v březnu 2017 jako Indián ve Smetanově Prodané nevěstě. Následovaly role Brabantského šlechtice ve Wagnerovu Lohengrinovi, Moralese v Bizetově Carmen, Masetta v Mozartovu Donu Giovannim a Marulla ve Verdiho Rigolettovi. Od srpna 2020 je sólistou Opery Národního divadla a Státní opery. V nové sezoně se diváci mohou těšit na jeho Guglielma v Mozartově opeře Così fan tutte.