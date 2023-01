Divoká hra, ve které nejde jen o karty. Slovácké divadlo uvádí oceněnou komedii

Kolem party kamarádů, kteří se každou neděli scházejí v restauraci a hrají poker, se točí komedie Dealer's Choice současného anglického dramatika Patricka Marbera. Tuto sobotu její premiéru uvede Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Divák dostane jistou dávku humoru, zároveň by pokerová hra měla působit věrně, říká Pavel Šupina, který ztvárnil číšníka Mugsyho.

Po sobotní premiéře ve Slováckém divadle následují nejbližší reprízy 16., 19., 21. a 28. ledna. Hru prvně roku 1995 uvedlo londýnské Národní divadlo, získala cenu deníku Evening Standard za nejlepší komedii.

Podle Pavla Šupiny bylo zkoušení intenzivní, tvůrci inscenace do dvou hodin vměstnali 100 stran textu. "Pro nás je to komplikované nejenom herecky, textově, výrazově, ale také technicky. Protože máme balíčky přesně namíchané tak, aby vycházely. Když jsou nějaké tmy, tak si je přehazujeme. Rozdáváme karty na stůl, dáváme tam žetony. Ale snažíme se to udělat tak, aby to bylo pravdivé. Takže všechny karty ukazujeme divákům," popisuje Šupina průběh pokerové partie.

Setkání u hazardní hry je pro každého z protagonistů různým způsobem zásadní. Jednoho dne se mezi nimi objeví záhadný profesionální hráč pokeru. Spolu s ním ostatní začínají divokou hru, v níž zdaleka nepůjde jen o karty.

Vztahy mezi jejími účastníky se podle Pavla Majkuse, který ztvárnil majitele restaurace Stephena, vyjevují postupně. "Je tam hodně věcí, které jsou dořečené, ale i věci, které jsou napovězené. Myslím si, že to bude na divákovi, jak si to potom domyslí dál," říká Majkus.

Podle něj se diváci mohou těšit i na suchý britský humor. "Jde o to, jak jsme to rozklíčovali, jestli jsme to pochopili správně. I diváci nám hodně pomohou odpovědět na otázku, jestli je pointa tam, kde si myslíme my, že by být měla. Není to od začátku do konce komedie, ale jsou tam místa, která jsou velice vtipná už při prvním čtení," líčí.

Kromě něj a Šupiny se obecenstvu dále představí Jiří Hejcman, Jakub Zelinka, Pavel Hromádka nebo Ondřej Kokorský. Režíruje Mikoláš Tyc, jenž před dvěma lety ve Slováckém divadle připravil úspěšnou komedii Perfect Days. "Po celou dobu mě zkoušení velice bavilo díky skvělé a silné herecké sestavě, ostrým dialogům a příjemné atmosféře. Přál bych si znát takový podnik, jaký máme na scéně, chodil bych tam na sklenku whisky a na partičku pokeru," poznamenává režisér.

Komedii z angličtiny přeložila Dana Hábová. Dramaturgii ve Slováckém divadle obstarala Iva Šulajová, hudbu Jakub Kudláč a výpravu Marek Cpin. K odborné spolupráci tvůrci přizvali Petra Šilhavíka.

