Divadlo ve virtuální realitě. 3D brýle divákům po Praze rozváží taxi

Pražská divadla hledají novou cestu k divákům. Od pondělí to zkouší prostřednictvím projektu Brejlando, který využívá VR neboli virtuální realitu. Jako první nabízí hru Hamleti. Půl roku po spuštění internetové videotéky Dramox a nedlouho poté, co česká první scéna začala točit filmy, jde o další snahu vykompenzovat divákům, že divadla jsou kvůli pandemii již rok zavřená.

Jana Plodková, Petr Čtvrtníček a další herci jsou Hamleti v představení pražského Divadla Na zábradlí. Původní autorský pokus režiséra Jana Mikuláška a dramaturgyně Dory Viceníkové se celý odehrává v šatně a zachycuje herecké ideály, rutiny, deziluze, touhy a vzpomínky, kterými žije divadelní zákulisí. Hamleti jsou výpovědí o životě s chameleonskou profesí herce.

Představení z roku 2015 teď autoři pro potřeby virtuální reality zkrátili o dobrou třetinu, se dvěma přestávkami trvá necelých 60 minut. Na upravené scéně, několika prvky typické pro práci scénografa Marka Cpina, ho natočila 360stupňová kamera.

Na dotek hercům

Prostor Hamletů je uzavřený, hlediště po nasazení 3D brýlí nevidíme. Pocit virtuální přítomnosti v otřískané herecké šatně, která už zažila mnohé, je tak perfektní. Stejně jako iluze fyzické blízkosti herců, kteří na sebe berou role, vzpomínají, vyznávají se, přou a hořekují.

Pro diváky může být lákadlem už možnost mít známé tváře Čtvrtníčka, Plodkové či Jiřího Vyorálka "na dosah". Pro start projektu nazvaného Brejlando tedy byli Hamleti, divadlo o divadle vměstnané do zákulisí, logická volba.

VR verze sice působí trochu jako výtah z obsáhlejšího originálu, i tak ale patří mezi delší zážitky, které zatím virtuální realita nabízí. Dokumentární snímky anebo takzvané imerzivní podívané dosud cílily hlavně na stopáž kolem 10 až 15 minut.

Důvodem je jednak technologicky komplikované natáčení v exteriérech, jednak pohodlí VR setu - po 60 minutách bude mít divák pravděpodobně otlačené čelo a ocení přestávky, které přerušují ponor do hereckého zákulisí. Jinak by člověku mohlo být i nevolno.

Výhodou vztahu VR a divadla je kontinuální herecká akce rozmístěná kolem prostorové kamery. Filmový střih totiž ve virtuální realitě často působí problematicky. V prostředí, ve kterém přihlížíme dění, případně ho sami ovlivňujeme, montáž rušivě upomíná na jiné médium - je to autorská volba přicházející z jiného světa než toho, jehož iluzi vytváří VR set.

1:00 Projekt Brejlando jako první nabízí hru Hamleti z pražského Divadla Na zábradlí. | Video: Jan Čermák

Divadelních inscenací, jež využívají virtuální realitu, je zatím poměrně málo. Hru s prostorem si tak tvůrci teprve zkoušejí. Stejně jako v případě okouzlení zvukovými efekty v počátcích rozhlasu nebo experimentů s 3D technologiemi při natáčení filmů si v tomto ohledu projde jistým přetížením.

Autoři by se měli vyhnout tomu, aby diváka ve VR brýlích nutili pořád se otáčet kolem dokola a "prodávat" tím prostorový zážitek. Zdá se, že i Brejlando si touto fází teprve musí projít.

Cenově to není pro každého

Kromě práce s médiem ale o úspěšnosti projektu mohou rozhodnout přízemnější skutečnosti. VR vybavení je drahé, i vzhledem k logistice jsou tak limity hlavně finanční.

Zapůjčit si brýle domů lze na webu ode dneška za 899 korun, kdo chce dvoje, zaplatí 1399 korun. Brejlando tedy rozhodně není pro každého. Podle tvůrců má brýle ještě v den objednávky vpodvečer doručit kurýr firmy Liftago, další den dopoledne si je zase vyzvedne.

Služba zatím funguje jen v Praze. Teoreticky umožňuje vidět jedno představení víckrát, brýle však mají nabitou baterii jen na dvě hodiny.

Projekt vznikl ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru - pražských divadel, magistrátu a společnosti Brainz Studios. Společně s Hamlety začíná Brejlando rovnou nabízet i hudební představení Perníková chaloupka z Divadla Minor. Účinkuje v něm zpěvačka Monika Načeva a prověří, jak bude koncept fungovat s mladšími diváky, stejně jako zvukovou stránku virtuální reality, která měla u Hamletů jisté rezervy.

V nabídce by dále mělo přibýt Ucho uváděné Divadlem na Vinohradech, muzikál Elefantazie s Tomášem Klusem z Divadla ABC, Pusťte Donnu k maturitě! od Divadla pod Palmovkou a Společenstvo vlastníků od souboru Vosto5.

Představení se zpravidla natáčí tak, že uprostřed jeviště stojí kamera, kolem níž se pohybují herci. Divák tak má pocit, že mluví a hledí přímo na něj. Jiné to může být u původní inscenace, kterou přímo pro Brejlando vytváří Švandovo divadlo. Dostupná by měla být na podzim. Do té doby chtějí tvůrci přidávat dvě novinky měsíčně.

Žánrová různorodost i ochota pražských divadel vykročit vstříc novým formám působí každopádně slibně.