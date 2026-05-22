Divadlo Semafor uvede oceňovanou autorskou inscenaci o Evě Pilarové

Zpěvačka a herečka Městského divadla Zlín Petra Králová uvede autorskou inscenaci EVA! k poctě Evě Pilarové v pražském Divadle Semafor, kde Pilarová na začátku své kariéry působila. Představení 31. května je vyprodané, pro velký zájem diváků se plánuje jeho návrat na stejné místo na podzim, řekla mediální zástupkyně zlínského divadla Pavla Evjáková.
Králová inscenaci uvedla před rokem, za svůj výkon byla v širší nominaci na cenu Thálie. Získala také nominaci odborné poroty magazínu Musical-opereta v kategorii nejlepší ženský výkon, nominovaná byla i inscenace.
"Uvedení EVY v divadle Semafor je pro mě dalším plněným snem. Evu nejen hraji a zpívám, ale tvořila jsem ji i scenáristicky a produkčně," uvedla Králová. Dodala, že je pro ni velkou ctí, že může závěr inscenace zpívat v šatech slavné zpěvačky. Šaty jí daroval manžel Pilarové Jan Kolomazník, který nebude na uvedení EVY v Semaforu chybět. "Celý večer završíme slavnostním přípitkem po představení," uvedla Králová.
Hudební inscenace EVA! není klasickým životopisným portrétem, ale osobní výpovědí o vztahu k ikoně české kultury. Králová chtěla udělat představení o Pilarové již před lety, za jejího života to však nestihla. "Setkaly jsme se osobně před léty, zpívala jsem na vernisáži jejích fotografií. Bylo to velmi podnětné a inspirující setkání. Až teď po letech mám ale pocit, že bych si při svých dosavadních hereckých a pěveckých zkušenostech mohla troufnout na tohle krásné i nelehké autobiografické téma zpěvačky, které je mi tak blízké," uvedla Králová. Charisma a pěvecké umění Pilarové obdivovala od dětství.
Inscenace EVA! má za sebou přes 50 repríz. Plánovaná jsou další uvedení na nadcházející rok. "Máme obrovskou radost, že si EVA! našla své diváky. Dokud budou chtít chodit s námi sdílet tenhle příběh, budeme ho s láskou hrát dál," uvedla Králová.
Zpěvačka Eva Pilarová disponovala výjimečným sopránem s velkým rozsahem, ale také dokonalou intonací a frázováním. Zemřela 14. března 2020 ve věku 80 let.
