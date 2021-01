Divadlo na Vinohradech čeká rekonstrukce, vznikne nová scéna pro 300 lidí

V pražském Divadle na Vinohradech vznikne nová scéna pro zhruba 300 diváků. Vybudována bude v podzemí při plánované kompletní rekonstrukci divadla, říká předseda magistrátního výboru pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.

Rekonstrukce by mohla začít v divadelní sezoně 2023/2024, trvat má několik let. Důvodem oprav je špatný technický stav jeviště i samotné budovy. Divadlo na Vinohradech bylo otevřeno 24. listopadu 1907, nikdy nebylo kompletně opraveno.

"Každé velké divadlo má druhou scénu. Divadlo na Vinohradech má sice studiovou scénu, ale ta je malá," říká Wolf.

Nová scéna bude vyhloubena pod volným prostranstvím, které je za budovou divadla v Římské ulici a kde nyní parkují auta. Podle dřívějších plánů měla být pod současným jevištěm a hledištěm. "To ale kdysi narazilo na politický nesouhlas, protože jako ekonomicky výhodnější se ukázala varianta za divadlem v Římské ulici," doplňuje Wolf. Na novou scénu by se mělo chodit skrze historickou budovu.

Náklady na výstavbu nejsou zatím známy. Zahrnuta by ale měla být do celkové rekonstrukce divadla, která má začít zhruba za 2,5 roku. Podle Wolfa by všechny práce, tedy rekonstrukce i stavba nové scény, mohly vyjít až na dvě miliardy korun.

Nyní divadlo hledá projektanta oprav. Projekt by mohl být dokončen v příštím roce, následně divadlo vybere stavební firmu. Konečná cena bude známá až poté.

Celková rekonstrukce by měla trvat dva až tři roky. Jen oprava samotného jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík a jež nikdy neprošlo zásadní rekonstrukcí, zabere dva roky.

Kromě jeviště je nutné opravit mimo jiné elektroinstalaci, sociální zařízení, ale také výzdobu včetně fresek a fasády.

Divadelní soubor by při rekonstrukci měl být zachován. "Bude hodně hrát zájezdová představení a bude hostovat v Hudebním divadle v Karlíně a na některé ze scén Národního divadla," doplňuje Jan Wolf z magistrátu.

Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907, jako první uvedlo hru Godiva od Jaroslava Vrchlického.