Divadlo na Vinohradech čeká kompletní rekonstrukce. Soubor bude hrát v Radiopaláci

Soubor Divadla na Vinohradech začne hrát na náhradní scéně v Radiopaláci od soboty 24. října. Prvním kusem, který zde divákům představí, bude inscenace Past na myši. Soubor bude v bývalém kině Květen působit přibližně tři roky. Důvodem stěhování je kompletní rekonstrukce historické budovy divadla z roku 1907, která by měla začít v listopadu.
Vinohradské divadlo je příspěvkovou organizací pražského magistrátu, který rekonstrukci organizuje. Cena kompletní opravy je 1,66 miliardy korun bez DPH.
Vedení divadla nazvalo své dočasné útočiště Divadlem na Vinohradské. "Nové pražské divadlo vzniklo rozsáhlou úpravou prostorů bývalého kina Květen, divákům nabídne příjemný, i když komornější prostor ve stylu art deco z 20. let 20. století. V současné době probíhají v novém divadelním sále dokončovací práce, instaluje se osvětlovací a zvuková aparatura," popsala mluvčí divadla Zuzana Paulusová.
Sál v Radiopaláci na adrese Vinohradská 40 je menší než v domovském divadle. Jeho kapacita je asi 370 diváků, sál na náměstí Míru má zhruba 620 míst. Všechny inscenace je proto potřeba scénograficky upravit. Zároveň chce divadlo na podzim uvést premiéru komedie Eugena Ionesca Nosorožec.
"Od ledna 2027 plánujeme postupně přejít k pravidelnému režimu denního hracího plánu. Do konce 119. sezony bychom rádi nazkoušeli a uvedli ještě čtyři další premiéry, o kterých budeme včas informovat," doplnila Paulusová.
Mluvčí upozornila, že po celou divadelní sezonu 2026/2027 bude soubor v Radiopaláci takzvaně v záběhu. Požádala proto diváky o pochopení, pokud bude docházet ke změně programu. Aktuální informace naleznou diváci na webu divadla.
V divadle na náměstí Míru odehrál soubor poslední představení 19. června. Poté začalo postupné stěhování hlediště a jednotlivých pracovišť do Radiopaláce. Kompletně přestěhováno musí být do konce října, kdy historickou budovu převezmou stavebníci.
Důvodem kompletní opravy je špatný technický stav budovy i interiérů. Například jeviště z roku 1926, jehož autorem je František Křižík, se nikdy nerekonstruovalo. Opravu bude mít na starosti konsorcium GG AVERS Divadlo tvořené firmami Geosan Group a Avers. Součástí zakázky je oprava budovy včetně fasády a vnitřní výzdoby, výměna elektroinstalací a renovace sociálních zařízení. Projekt zahrnuje i vybudování scény pro 150 až 200 diváků včetně nového zázemí v podzemí pod volným prostranstvím v Římské ulici.
Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907 a prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Vinohradské divadlo je největší čistě činoherní scénou v ČR.
Policie nacvičuje kontroly na hranici se Slovenskem, prověří auta i vlaky
Bezpečnostní složky zahájily ve středu ráno cvičení zaměřené na znovuzavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Zapojili se do něj policisté, celníci a příslušníci aktivních záloh. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá, například v Hodoníně se na bývalém hraničním přechodu tvořila jen menší fronta nákladních či osobních aut.
ŽIVĚ Írán v odvetě zaútočil na americkou základnu v Jordánsku, ropa zdražuje
Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery.
Do kampaně ANO se zapojil Zeman. Po kandidátce do Senátu chtěl jeden slib
V baště hnutí STAN se snaží uspět v senátních volbách kandidátka hnutí ANO Andrea Brzobohatá. Žena, která kvůli zákeřnému meningokokovi přišla o obě nohy. V pondělí si povolala na pomoc v kampani kolínského rodáka exprezidenta Miloše Zemana i vicepremiéra Karla Havlíčka.
Rybičky 48 vyjedou na podzimní turné po klubech a kulturácích. Jako před 25 lety
V rámci FACE TO(ur) FACE kapelu čeká čtyřiadvacet zastávek, které je zavedou na místa, kde se během její pětadvacetileté historie psaly důležité kapitoly jejího příběhu. Návrat ke kořenům doprovodí vydání speciálního EP a retro stylizace celé šňůry.