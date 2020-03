Divadla se stěhují na virtuální jeviště. Diváci jsou solidární, peníze zpět nechtějí

Akrobat se nechal vymrštit do vzduchu takzvaným teeterboardem, udělal ladný přemet a bezpečně dopadl vedle dvou zadýchaných kolegů. Tím skončilo jedno z nejnáročnějších čísel inscenace Memories of Fools. Umělci se na moment zastavili a „hodili“ úsměv do hlediště.

Byla to divně prázdná chvilka, protože nikdo netleskal. Cirk La Putyka hrál před prázdným sálem jen pro kamery. Zvláštní atmosféru bez odezvy zažil jako jedno z prvních českých divadel, která v době karantény přecházejí do on-line režimu a oslovují diváky po internetu. Nabídka virtuálních představení, archivních záznamů a jiných jevištních výstupů je den ode dne bohatší, divadelníci jsou podle svého kreativní. Herci brněnského Divadla Husa na Provázku se každý všední den na Facebooku střídají ve čtení příznačné klasiky - Boccacciovy knihy Dekameron, tedy středověkých příběhů, jež si v ústraní vypráví malá urozená společnost v čase moru. Čapek přehání Předčítání české literatury se zase věnují herci pražského Divadla pod Palmovkou. "Tohle je trošku přikrášlené," komentuje Tomáš Dianiška ve videu zveřejněném na Facebooku kapitolu z knihy Jak se dělá divadlo, ve které Karel Čapek paroduje moresy herců. Jan Ťoupalík z Moravského divadla Olomouc v začínajícím facebookovém seriálu Odmaturuj s MDO pro změnu přibližuje ruskou klasiku. "Oněgine, zbytečně, hlupáku, vyzval si svůj osud na páku," zpívá Ťoupalík romanticky a doprovází se na kytaru, oblečen do kostýmu Evžena Oněgina, postavy, kterou v olomouckém divadle hraje druhou sezónu. S obdivuhodným nasazením své dovednosti nabízí také choreograf a zakladatel mezinárodně uznávaného tanečního souboru 420people Václav Kuneš. Dvakrát denně na Facebooku vede půlhodinový pohybový workshop, v 10.30 česky a odpoledne od 17. hodiny v angličtině. "Tělo má větší smysl pro koordinaci, než si myslíme," říká choreograf v závěru jedné lekce, které si lze pustit i zpětně. Domácí úkoly Pražský experimentální prostor NoD tento týden spustil pravidelný live stream pojmenovaný Nodflix. Uvádí upravené živé reprízy svých inscenací i ty, které vznikly "přímo pro potřeby virové pandemie". V pátek večer to bude improvizační duel Kopajda s Vojtou, ve kterém vystoupí stand-up komici Bořek Joura a Martin Dědoch. Související Cirk La Putyka slaví výročí. Na jevišti ale stát nemůžu, říká principál Rosťa Novák Pravidelně "vysílá" i novocirkusový Cirk La Putyka. Pořad nazvaný Homework má ambici celovečerního programu. Každou středu a neděli živě či potom ze záznamu mohou diváci sledovat svéráznou talkshow, naposledy s principálem Rosťou Novákem mladším, který si k živému videochatu pozval artisty z La Putyky. "Někdy mi chybí dětské publikum. Na rozdíl od dospělých jsou strašně upřímní, hned víš, na čem jsi, jestli je bavíš," svěřuje se Jiří Kohout, komik a někdejší člen dětského divadla Drak. Svůj Homework prokládá Rosťa Novák videosestřihy z různých představení La Putyky a napříště slibuje videa od dalších "cirkusáků". Například od dívčí skupiny Holektiv, k jejichž finanční podpoře v průběhu pořadu vedle dalších souborů vyzval. Cirk La Putyka chystá i záznamy svých představení, ve středu 1. dubna od 20 hodin to bude pět let stará inscenace Family. Divadla na dně Všechny divadelní on-line pořady lze vidět zdarma. Přesto jsou diváci často vybízeni, aby přispěli jakoukoli částkou, a tím podpořili divadla, z nichž mnohá se octila v existenční tísni. "Hned, jak přišlo první opatření, zákaz akcí nad 100 účastníků, bylo jasné, že to bude pro řadu divadel likvidační. Samozřejmě to divadelníci respektují, není doba na setkávání lidí v divadlech, ale zejména nezávislá scéna je úplně na dně. Především jednotlivci, herci na volné noze často žijí z měsíce na měsíc a teď jsou závislí na svých rodinách," říká teatrolog a překladatel Michal Zahálka. Lenka Havlíková (vpravo) je ředitelka pražského Divadla X10 a místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel. | Foto: ČTK Jeho slova potvrzuje Lenka Havlíková, místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel České republiky. "Nejsou to jen herci, ale také technici nebo produkční. V nezávislém sektoru nikdo nepracuje jako zaměstnanec, každý je OSVČ. Navíc mají velmi nízké příjmy. Z 15 tisíc měsíčně si těžko našetří nějakou rezervu," vysvětluje Havlíková. Podle ní není řešením, aby si umělci hledali náhradní přivýdělek. Naopak je důležité, aby stát podpořil jednotlivé organizace nezávislého sektoru, které potom mohou vyplácet "své lidi". Jinak může být ohrožena celá část divadelní tvorby. Rozpočet ministerstva kultury na letošní rok je 15,25 miliardy korun, z toho do živého umění jako divadla, hudby či tance jde 177,45 milionu - tedy 0,01 procenta ze státního rozpočtu. Nejpostiženější jsou hudební produkce Nadějně vypadá vládou schválena podpora pro OSVČ, která zahrne i pracující v kultuře. "Kdyby měli dostávat 15 tisíc, to by určitě pomohlo," uznává Lenka Havlíková. Velkou otázkou jsou však dotace a granty. Ty letošní ještě divadla neobdržela, zároveň už mají náklady s chystanými, ale nerealizovanými projekty. O něco méně ohroženou skupinou než nezávislé soubory jsou příspěvková divadla zřizovaná státem či městem. Jejich zaměstnanci by měli dostat 80 procent mzdy od státu a zbytek od zřizovatelů. Související Zaorálek chce na záchranu kultury 1,5 miliardy korun, povolí odklady v grantech Někde uprostřed je ještě třetí skupina soukromých komerčních divadel. I ta někdy využívají grantů a podpory měst, díky orientaci na většinového diváka se mohou snáz opírat o podporu sponzorů. Asociace nezávislých divadel spolupracuje s Institutem umění - Divadelním ústavem. Společně s pražskými vysokými školami DAMU a VŠE připravují metodiku, aby co nejpřesněji popsali ztráty v kulturní oblasti způsobené karanténou. Už minulý týden předali ministerstvu kultury výsledek dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 532 respondentů z oblasti divadel, galerií, filmu, literatury či hudby. Z něj vyplývá, že divadla jsou hned za hudbou nejpostiženější oblastí. Dej dar a vyhraj roli Diváci jsou se svými divadly, která ze dne na den přišla o možnosti výdělku, solidární. Je to vidět na sbírkových platformách jako Darujme.cz nebo iniciativě #kulturažije, spolupracující s webem Donio.cz. Desítky divadel si tam "otevřely" crowfundingové sbírky, kde nabízejí své on-line pořady nebo streamy například prostřednictvím internetové televize Mall.tv. Dejvické divadlo v Praze, kterému se dosud podařilo nasbírat rekordních 271 tisíc korun, v rámci #kulturažije nabízí záznam představení Černá díra. Kromě virtuálního programu mohou divadla motivovat diváky k daru ještě bonusy navíc. Například vylosovaný dárce, který podpoří Divadlo Vosto5, získá roli v představení Společenstvo vlastníků. Taneční divadlo Ponec zase slibuje lekce tance. Divadla nabízejí i vouchery, například přes portál GoOut, které si diváci mohou vyměnit za lístky později, až karanténní opatření pominou. Lidé si však těžkou situaci divadel uvědomují a jsou solidární i jinak: nežádají zpět peníze za propadlé vstupenky. "Máme stále častější ohlasy od diváků, kteří nás sami kontaktovali s tím, že se vzdávají nároku na výměnu vstupenek za neodehraná představení a vstupné za ně nám chtějí darovat," říká Jaroslav Panenka, mluvčí pražského Divadla Kalich. "Takové reakce počítáme v řádu desítek a stále nám chodí další. Nebo se diváci rozhodli koupit pro sebe a své blízké dárkové poukazy s možností pozdějšího výběru termínu. Každá taková podpora má pro nás jakožto nedotovanou scénu cenu zlata," dodává.