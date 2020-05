Opravdu živé interview. Divadlo uvede hru o nejbohatším Čechovi Kellnerovi

Brněnské divadlo Feste připravuje inscenaci o nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi, majoritním vlastníkovi skupiny PPF. Premiéra se uskuteční 24. června v prostoru Industra. "Jedná se o vůbec první divadelní počin směrem k této velmi diskutované osobě," říká režisér Jiří Honzírek.

Hru nazvanou Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem napsal Roman Sikora. V inscenaci, která v době nouzového stavu vznikala prostřednictvím videokonferencí, účinkují Ondřej Novák a Vanda Klestilová.

Podle divadelníků se v posledních letech ve společnosti konečně začíná diskutovat o obrovské moci oligarchů, a to i kvůli veřejnému angažmá premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, jenž do politiky vstupoval jako majitel skupiny Agrofert. Babiš firmu později převedl do svěřenského fondu.

Podnikatelů, kteří v první polovině 90. let minulého století začali bohatnout díky privatizaci státního majetku, je však více, upozorňuje divadlo Feste. Jedním z nich je i Petr Kellner, jenž se vyhýbá médiím. Veřejnost má o něm jen málo informací, jeho aktivity jsou ale rozkročené na třech kontinentech a jmění dle odhadů časopisu Forbes čítá okolo 370 miliard korun.

Skupina PPF investuje do mnoha odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství nebo média. Působí v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.

Feste je nezávislé profesionální divadlo, které se zaměřuje hlavně na sociální a politická témata. Usiluje o rozvoj otevřené občanské společnosti. Pojítkem inscenací je hledání identity současného člověka. Soubor uvedl přes 40 inscenací, zpracovával témata islámu, romské otázky nebo hazardu. K moderním a soudobým českým dějinám se divadlo vyjadřovalo v inscenacích Osmdesátdevět, Havel píše Husákovi a Dr. Emil Hácha či naposledy v Diagnóze Masaryk o Janu Masarykovi, která měla premiéru letos v lednu.