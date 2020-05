Divadlo Continuo začne hrát v červnu, program zahájí vizuální básní

Divadlo Continuo v červnu po koronavirových omezeních otevře své sídlo Švestkový Dvůr v Malovicích na Prachaticku. Příští měsíc nabídne čtyři představení, z toho dvě premiéry.

Pod názvem Ostrovy připravuje divadlo i tradiční letní titul, který bude uvádět od 6. do 13. srpna v krajině kolem Malovic.

Program otevře 13. června inscenace nazvaná Hic sunt dracones. "Vizuální báseň s prvky magické obrazivosti, absurdity a grotesknosti. Dávní kartografové věřili, že v odlehlých koutech světa žijí draci a fantastické obludy. V inscenaci, spojující fyzické, loutkové a výtvarné divadlo, vznikají v propojení lidského těla a materiálu neznámé krajiny, nepoznané bytosti a nepředstavitelné příběhy," popisuje produkční divadla Zuzana Bednarčiková.

Další premiérou bude 19. června titul How Things Go. Chystá ho autorské duo Baumann / Henderson. Inscenaci kombinující tanec a fyzické divadlo volně inspirovaly film The Way Things Go, postavy ze seriálů Pat a Mat nebo komici Charlie Chapman a Buster Keaton.

Díky spolupráci s festivalem Tanec Praha čeká diváky ve Švestkovém dvoře 13. června titul pro dětské publikum Svět z papíru Mirky Eliášové a 27. června rodinné představení Legorytmus souboru Tyhle. Premiéry se uskuteční v divadelním sále, představení z festivalu Tanec Praha venku.

Divadlo chystá i letní představení. Letos bude po čtyřiadvacáté a členové souboru ho vytvoří s 20 dalšími umělci. Letošní inscenaci nazvali Ostrovy a osmkrát ji sehrají v krajině okolo Malovic.

Divadlo Continuo vzniklo roku 1992. Tvoří v usedlosti Švestkový Dvůr v Malovicích u Netolic na Prachaticku. Pohyb, tanec a fyzické herectví kombinuje s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výtvarnou stylizací. Nejvíc se do povědomí zapsalo projekty Kratochvílení na jihočeském zámku Kratochvíle.