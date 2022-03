Divadlem roku se stal spolek Jedl, uspěl také Dianiška s hrou o Špinarové

Divadlem roku se na nedělním udílení Cen divadelní kritiky, dříve známých jako Ceny Alfréda Radoka, stal tvůrčí spolek Jedl. Výsledky byly oznámeny v pražském Švandově divadle.

Za nejlepší inscenaci organizátoři označili Vassu Železnovovou podle Maxima Gorkého, kterou v režii Jana Friče uvedlo pražské Národní divadlo. "S nadhledem, sebeironií, ale také empatií shrnuje polistopadové třicetiletí," napsala o ní kritička Marie Reslová na Aktuálně.cz.

Spolek Jedl bodoval ještě dvakrát. David Prachař dostal za ztvárnění švédského spisovatele Augusta Strindberga cenu pro nejlepší mužský herecký výkon v inscenaci Manželská historie, díky níž byl pak klavírista Emil Viklický oceněn za nejlepší divadelní hudbu. "Žárliveckou imaginací štvaného Strindberga hraje Prachař jako křehkou bytost, rozpolcenou mezi smyslnými představami a lpěním na měšťáckém paternalismu," uvedlo Aktuálně.cz.

V kategorii mužský herecký výkon kritici rovněž ocenili Joachima Bäckströma za titulní roli v opeře Peter Grimes od Benjamina Brittena, kterou uvedlo brněnské Národní divadlo. "Bäckströmova kombinace hudebního výrazu, herectví a pěvecké disciplíny o třídu přesahovala ostatní účinkující," konstatoval na Aktuálně.cz kritik Boris Klepal.

Nejlepší scénografii vytvořili Jakub Kopecký pro Bratry naděje, režírované Janem Jirků v pražském Divadle Minor, a Josef Lepša. Ten se podílel na inscenaci Petra Formana nazvané Muž dvojhvězdy. Uvedlo ji Jihočeské divadlo České Budějovice na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Několikrát bodovala hra Špinarka od Tomáše Dianišky. Markéta Matulová za titulní roli dostala cenu talent roku i sošku pro nejlepší ženský herecký výkon. Inscenace, kterou Dianiška napsal a v jehož režii ji uvedlo ostravské Divadlo Petra Bezruče, dostala také sošku za nejlepší poprvé uvedenou českou hru.

"Dianiška umí vyprávět, záleží mu na tom, aby se publikum bavilo. Také ve Špinarce mistrně střídá až brutálně groteskní gagy se scénami, v nichž jeho hrdinové dojmou i otrlé publikum," zhodnotila kritička Marie Reslová.

Dianiška je členem hereckého souboru pražského Divadla pod Palmovkou, jako autor a herec ale spolupracuje s několika pražskými scénami. "Velice mě baví moderní československé dějiny. Když budu cynický, řeknu, že Špinarová je ideální představitelka postavy, která prochází divokým 20. stoletím," uvedl před loňskou premiérou Špinarky. "Její turbulentní život nabízí po dramatické stavbě skvělý oblouk. Je to jako psát komiksový film o zrodu superhrdiny. Je to story talentované osobnosti, kterou nechápavá společnost zničí. V případě Špinarové naštěstí jenom na pár let," dodal.

Divadelní spolek Jedl stojí na dlouhodobé spolupráci režiséra Jana Nebeského a herců Lucie Trmíkové s Davidem Prachařem. Existuje od roku 2011, zaměřuje se na autorské, alternativní a nezávislé divadlo, přičemž propojuje divadelní scénu s dalšími uměleckými oblastmi.

Ve 30. ročníku Cen divadelní kritiky, udílených na základě ankety časopisu Svět a divadlo, hlasovalo 73 kritiků. V neoceňované kategorii pro největší zážitek ze zahraničního divadla se jako první umístila inscenace Transverse Orientation řeckého choreografa a režiséra Dimitrise Papaioannoua, kterou představil festival Tanec Praha. "Je sledem nezapomenutelných obrazů: absurdních, spojujících nízké a vysoké, hnus s krásou, ponor do meditace s groteskou," napsal o ní kritik Roman Vašek.