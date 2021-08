Cirkusové městečko na kopci. Letní Letná začala poctou starým americkým filmům

Salónně oblečený, pihatý artista před dekorací jak vystřiženou z hollywoodských studií si sebevědomě stoupne na kraj jeviště a teatrálně prohlásí: „Jmenuji se James Brown, je mi 28 let a za 24 hodin umřu.“

Je teplý, srpnový večer a divákům v šapitó lehce a příjemné zamrazí v zátylku. Romantické smyčce z reproduktoru gradují, začíná představení francouzského Cirque Le Roux.

Inscenací nazvanou Deer in The Headlights současně odstartovala Letní Letná, přehlídka, která si za 17 let už vychovala publikum, pro něž je léto spojené s cirkusem stejně samozřejmě, jako že se za teplých dnů chodí na zmrzlinu. Letošní 18. ročník je navíc po střídmějším loňském, což způsobila pandemie, znovu bohatý na zahraniční hosty.

Kromě Cirque Le Roux se na akci, která potrvá do 31. srpna, představují ještě tři soubory z evropské novocirkusové velmoci Francie: Les Filles du Renard Pâle vystupují s provazochodeckým představením, divoká devítičlenná Compagnie 100 Issues přidává k akrobaciím i tanec a čtveřice akrobatů Cirque La Compagnie si mezi bláznivými čísly zpívá.

K vyhledávaným na Letné patří i nejlepší česká novocirkusová díla v produkci La Putyky, Losers Cirque Company a menších uskupení, jako jsou Bratři v tricku nebo Cirkus TeTy. Hlavním "tahákem" v kategorii pro nejmenší bude hradecké Divadlo Drak s klaunérií Do hajan!, ve které má tatínek opravdu hodně práce s tím, aby dvě děti uložil k spánku.

Slávy se nedočká

V honosném domě uprostřed lesů se potkávají tři dospělí sourozenci. Roland je policajt, který se ještě nedostal k pořádnému případu, Bea řídí prestižní módní časopis a prosťáček Tibou zůstal na krku Rolandovi a jeho výstřední ženě Nancy. Sourozenci mají nazítří smutnou povinnost: pohřbít zesnulou matku. Do domu smutku s Beou přijíždí ještě James Brown, hollywoodský herec, kterému se slibně rozjíždí kariéra. Jak už ale diváci vědí, filmové slávy se už nedočká.

Inscenace Deer in The Headlights čili Jelen v záři reflektorů, jak to legrační češtinou přeloží Philip Rosenberg, představitel Jamese, skládá poctu počátkům americké kinematografie. Akrobaté jsou i skvělými komiky a filmovou stylizaci si užívají. Jako v černobílých němých groteskách gestikulují k divákům, přehnané grimasy doprovázejí i hlasovým projevem.

1:18 Inscenaci Deer in The Headlights uvádí Letní Letná s přestávkami až do konce srpna. Foto: Lukáš Bíba | Video: Letní Letná

Filmové odkazy propojují s cirkusovým klaunstvím, jen místo červeného nosu a obrovských bot mají dámy nalepené husté řasy a střídají výstřední kostýmy. Také jejich protějšky si užívají styl glamour - pomádu ve vlasech, naleštěné boty, pláště i bílé košile.

Glanc neztrácejí ani při pozemní akrobacii, stojkách a přemetech, které vynalézavě zapojují do příběhu. Rozruch způsobí noční návštěvník, který údajně srazil autem na cestě jelena. Jak se ale ukáže, ve skutečnosti přijel za Rolandovou ženou Nancy. Následují komické noční výměny v ložnicích, přetahování, rvačky a než přijde výstřel, i jedno nečekané něžné vzplanutí. To vše se stává záminkou ke stále odvážnějším artistickým kouskům.

K finále patří série na lidské hrazdě. Dva muži visí hlavou dolů, nohama se odrážejí od stropu a za ruce drží akrobatky, jež vymršťují do salt a piruet. Druzí dva je dole chytají do náručí a znovu vyhazují do vzduchu.

Jelen střídá slona

Cirque Le Roux, jejichž představení již celosvětově vidělo okolo 50 tisíc diváků, do Prahy přijel podruhé. Před pěti lety na Letní Letné uvedl Elephant In The Room, v jehož stylu letošní novinka pokračuje. Je stejně skvělá, komická i dojemná. Jen k zakladatelské čtveřici, kterou vedle Rosenberga tvoří ještě Lolita Costetová, Yannick Thomas a Gregory Arsenal, přibyli dva artisté Valerie Benoitová a Mason Ames.

Inscenaci Deer in The Headlights, což je rčení označující moment ochromení strachem, budou na Letní Letné hrát s přestávkami až do konce srpna.

Od prvního festivalového večera mohou diváci spatřit také provazochodkyni Johanne Humbletovou s představením Résiste divadla Les Filles du Renard Pâle. Pod širým nebem začíná po setmění, protože proti noční obloze nejlépe vynikne akrobatčina situeta. Také výrazný hudební a světelný doprovod je podmanivější.

Na muziku, kombinující živý zpěv a dunivý syntezátorový zvuk, akrobatka hodně reaguje. Na laně tančí úsporně, musí si vystačit s omezeným rejstříkem pohybů, které nevyvedou tělo z rovnováhy.

Humbletová je ale vynalézavá. Kromě klasických dovedností, jako je leh, stojka a rozštěp, pracuje s nakloněným lanem a rovnovážnou tyč používá též coby hrazdu. Když ji ve svislé poloze zafixuje o lano, naznačí i pole dance.

Je to úžasná, dokonale vyvážená show. Na Letní Letné bude k vidění jen šestkrát, naposledy v úterý 17. srpna.