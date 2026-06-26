Činohru Národního divadla povede do roku 2034 duo SKUTR

Tandem Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tedy tvůrčí duo SKUTR, umělecky povede činoherní soubor pražského Národního divadla (ND) do roku 2034. S Kukučkou a Trpišovským se na tom dohodl budoucí generální ředitel ND Martin Glaser, který nastoupí v srpnu 2028. Změny se dotknou uměleckého vedení baletního souboru ND, v jehož čele stane Mário Radačovský. Za ND o tom informoval mluvčí Tomáš Staněk.
Glaser, dosud ředitel Národního divadla Brno, své nejbližší spolupracovníky oznamuje postupně. Pokračování spolupráce s uměleckými šéf Kukučkou a Trpišovským označil za správnou volbou pro rozvoj činohry. "V tvůrčím dialogu jsme se shodli na prioritách pro příští období - zejména pokud jde o péči o soubor a nastavování programové vize Nové scény," řekl Martin Glaser.
"Cítíme příležitost rozvíjet v úzké spolupráci s novými uměleckými řediteli společnou vizi Národního divadla - instituce pro 21. století s mezinárodním přesahem. Chceme pokračovat v naší dosavadní práci, která se opírá o herecký soubor a širokou dramaturgii," uvedlo duo SKUTR.
V čele baletu ND vystřídá polského tanečníka a choreografa Filipa Barankiewicze dosavadní šéf baletního souboru Národního divadla Brno Radačovský. Do Prahy se má přemístit spolu s Glaserem. Radačovský se tento týden v Praze zúčastnil pietního aktu při uložení ostatků legendárního tanečníka Vlastimila Harapese do hrobu na pražském Slavíně.
Již dříve Glaser ve své umělecké koncepci představil Jiřího Heřmana jako uměleckého ředitele Opery ND a dirigenta Roberta Kružíka jako hudebního ředitele ND. Vedle činohry, opery a baletu má ND soubor Laterny magiky. Jejím uměleckým šéfem je mim, režisér a pedagog Radim Vizváry.
Glaser zvítězil na podzim 2025 ve výběrovém řízení na post generálního ředitele s Koncepcí rozvoje Národního divadla pro období 2028 až 2034. V srpnu 2028 vystřídá dosavadního ředitele Jana Buriana, který stojí v čele ND od roku 2013.
Glaser klade důraz na kontinuitu uměleckého vedení, stabilitu stálých uměleckých souborů a dlouhodobě čitelný umělecký profil jednotlivých scén. ND vidí v mezinárodním kontextu jako moderní veřejnou kulturní instituci v silném mezinárodním ukotvení.
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