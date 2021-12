Činoherní klub přestává uvádět McDonaghovu hru, agentura žádá černošského herce

Činoherní klub v Praze po deseti letech dočasně stahuje z repertoáru hru Ujetá ruka od současného irského dramatika Martina McDonagha. Nové smluvní podmínky žádaly, aby jednu postavu hrál černoch, což divadlo není schopné splnit. Informaci zveřejnilo ve čtvrtek. Autorská práva se nedávají na celou dobu uvádění, musejí se obnovovat.

Ujetá ruka v režii Ondřeje Sokola byla v Činoherním klubu prvně uvedena v lednu 2011, pouhých sedm měsíců po premiéře na Broadwayi. Tři roky nato následovala obnovená pražská premiéra.

Ve smlouvě prodlužující autorská práva se teď nově objevila podmínka, podle níž "držitelé licence musejí zajistit, aby herec hrající Tobyho byl potomkem černošských Afričanů nebo černošských obyvatel Karibiku". Agentura chce vybraného herce písemně schválit.

Tobyho původně hrál Domingos Correia, který se narodil v Angole, ale žil v Praze a mluvil česky. Nyní působí v diplomatických službách v zahraničí, a tak ho nahradil Ondřej Sokol se začerněným obličejem a parukou s kudrlinkami.

Na Západě se praxi, kdy se běloši maskují za černochy, říká blackface. Protože byla historicky spojená se zesměšňovaným černých bílými, divadla i filmová studia od ní upouštějí.

Činoherní klub uvedl, že novou smluvní podmínku v současné době není schopen splnit, a proto uvádění pozastavuje. "Přestože tomuto požadavku ze strany autora rozumíme, trvání na něm v našich končinách a našem kontextu a nadto v divadle - umění, jehož estetika prostředí i postavy představuje, hraje, nikoli jimi skutečně je - nechápeme," napsala pražská scéna.

Věří, že se "opravdu jedná o pozastavení, a nikoli stažení inscenace z repertoáru a že se nám podaří najít vhodného herce nebo se domluvit s agenturou zastupující autora na možném řešení", doplnila.

V Ujeté ruce pistolník Carmichael hraný Markem Taclíkem přijíždí do amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi trampové násilím strčili pod vlak. Protagonista zažívá bizarní peripetie s recepčním v podání Martina Fingera i dvojicí podvodníčků, z nichž jednoho hrál právě Correia a později Sokol.

V rozhovoru pro Frekvenci 1 se ke kauze vyjádřil také ředitel divadla Vladimír Procházka. "Je to podmínka, kterou si dává autor, a proti autorově vůli je každý bezmocný," konstatoval.

Podle něj se problém může týkat i klasiky. "Othella pravděpodobně budou moci hrát jen černí herci, což v anglosaském kontextu je úžasné, v Americe i Anglii je spousta vynikajících černých herců. Ale agentury a ti lidé, kteří se o to starají, trochu zapomněli na to, že ve střední Evropě a na východ od střední Evropy lidi černé pleti, kteří by měli hereckou kvalifikaci, která by je opravňovala k tomu, hrát velké dramatické úkoly, prostě nejsou," dodává Procházka, který se obává, že publikum bude o tento typ her ochuzeno. Považuje to za "diskriminaci opačným způsobem".