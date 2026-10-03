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Divadlo

Ceny Thálie za činohru získali Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Oceněn byl i Nárožný

ČTK
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V sobotu 3. října večer si Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře odnesla Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna pražského Činoherního klubu. Cena za nejlepší mužský výkon v činohře míří do pražského Divadla X10 pro Stanislava Majera za jeho deset různých rolí v inscenaci Amadoka. Cenu udělovanou Hereckou asociací si umělci převzali při slavnostním večeru v Národním divadle.

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Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře si v sobotu 3. října v Národním divadle převzala Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna pražského Činoherního klubu.Foto: ČTK – Deml Ondřej
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Lucie Žáčková při přebírání ceny poděkovala za to, že může dělat hereckou práci, hrát krásné role a setkávat se s úžasnými lidmi. Porotci uvedli, že příběh Anny vypráví s mimořádnou citlivostí a zároveň lehkostí od okamžiků štěstí a optimismu až k úplnému pádu. Její nasazení označili za výjimečné a v tuzemsku málokdy viděné herectví, které se dotkne každého.

Stanislav Majer uvedl, že získanou skleněnou plastiku umístí do herecké šatny Divadla X10, kde panuje kolektivní energie a herci se tam řídí heslem "Jeden za všechny, všichni za jednoho". Cenu mu předala herečka Simona Lewandowska, která už v předstihu dostala ocenění pro mladého umělce do 33 let.

Stanislav Majer, herec, Ceny Thálie 2026
Herec Stanislav Majer převzal Cenu Thálie v kategorii za nejlepší mužský výkon v činohře za výkon v inscenaci Amadoka pražského Divadla X10.Foto: ČTK – Deml Ondřej

V inscenaci Amadoka vytváří Majer desítku různorodých postav, které jsou důležitými hybateli tří tragických příběhů o pohnuté minulosti i současnosti Ukrajiny. Jeho výkon je podle poroty pozoruhodný nejen v hereckých proměnách a koncentraci, ale také v lehkosti, s jakou představuje celou škálu rolí od primitivního agresora, přes zasloužilého unaveného soudruha až po veselou bezstarostnou dívku.

V činohře měly šanci na ženskou trofej ještě Pavla Beretová z pražského Národního divadla za roli Hedy v inscenaci Heda Gablerová a také Markéta Holcmanová z Městského divadla Zlín za titulní úlohu v inscenaci Nora.

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Z jejich mužských kolegů pak mohli uspět také Filip Kaňkovský, který v Národním divadle ztvárnil manžela Hedy Gablerové Tesmana, a Miloslav König z Divadla Na zábradlí. Ten byl nominovaný za roli Karla Oveho Knausgaarda v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž, jež mu loni vynesla Cenu divadelní kritiky.

Cenu Thálie za muzikál obdržela Natálie Tichánková, a to za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita z programu Moravského divadla Olomouc. Dojatá Tichánková děkovala při přebírání ceny domovskému divadlu za muzikálový Olymp, kterým podle ní Evita bezpochyby je. Prozradila, že v počátku zkoušení tohoto muzikálu v žertu říkala, že za něj přiveze Thálii, a nakonec se to skutečně stalo. Podle poroty v roli argentinské ikony Evy Perónové opět dokázala, že rozporuplné ženské hrdinky jsou její doménou. Bravurně zvládla pěveckou, hereckou i pohybovou složku role, vynikající jsou zejména její výstupy s imaginárním průvodcem dějem příběhu jménem Che.

Za nejlepší mužský muzikálový výkon byl letos oceněn Marco Salvadori, který ztvárnil Nicholase Wintona v inscenaci Winton Městského divadla Brno. Cenu označil za obrovské uznání a své díky směřoval do brněnského Městského divadla, které podle něj přistupuje k divadlu s láskou i profesionalitou. "Děkuji i Nicholasi Wintonovi za to, že ukázal, že dobro nemusí být hlasité," řekl. Porotci o Salvadorim uvedli, že v postavě Wintona spojil suverénní pěvecký výkon s civilní hereckou přesvědčivostí, s níž přesně zachycuje vnitřní sílu i zranitelnost hlavní postavy.

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Herec a zpěvák Marco Salvadori převzal Cenu Thálie za nejlepší mužský muzikálový výkon za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton (Městské divadlo Brno), a to s přihlédnutím ke ztvárnění role Enjolrase v inscenaci Les Misérables (Městské divadlo Brno).Foto: ČTK – Deml Ondřej

Za alternativní divadlo obdržela Cenu Thálie Miřenka Čechová ze souboru Spitfire Company za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna. Při přebírání ocenění zkritizovala chaos v oblasti financování kultury, pro nezávislé divadlo je podle ní současná situace destruující.

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Cenu Thálie v kategorii loutkového divadla si odnesla Diana Čičmanová za mimořádný jevištní výkon v nonverbální inscenaci Větroplaši Naivního divadla Liberec.

Za operu Cenu Thálie převzal Štefan Margita. Získal ji za roli Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna uváděném v pražském Národním divadle. Margita vyjádřil vděk za to, že na scéně Národního divadla vydržel jako sólista od 80. let až dodnes. Zároveň se omluvil nominovanému kolegovi Jiřímu Brücklerovi, že ho o cenu připravil.

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Štefan Margita si odnesl Thálii v kategorii opery za roli Logeho ve Wagnerově Zlatu Rýna (pražské Národní divadlo).Foto: ČTK – Deml Ondřej

Z operních pěvkyň letos Cenu Thálie převzala Magdalena Kožená. Porota ocenila její výkon v titulní roli inscenace Alcina v Národním divadle Brno. Na ceremoniál v Národním divadle nemohla přijet kvůli pracovním závazkům, ale v písemném vzkazu uvedla, že Thálie vnímá jako důležité ocenění práce umělců. Alcinu režiséra Jiřího Heřmana označila za vynikající inscenaci.

V kategorii baletu, tance a pohybového divadla ocenění získala Anna Yehová, narozená v Los Angeles, za titulní roli v inscenaci Giselle Národního divadla Brno. Výkon sólistky, která má japonské a tchajwanské kořeny, se podle porotců v romantické roli Giselle vyznačuje hloubkou, autenticitou a výjimečnou uměleckou hodnotou. Vyzdvihli i její technickou virtuozitu.

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Za muže byl ve stejné oblasti oceněn první sólista pražského ND, italský tanečník Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom. "Liliom je role, kterou opravdu miluji a pokládám ji za jednu z nejlepších ve své taneční dráze," řekl Rotolo při převzetí ceny. Dodal, že dílo mu umožnilo stát se lepším umělcem.

Za celoživotní mistrovství dostali Cenu Thálie operní pěvec Luděk Vele, baletní mistryně Nelly Danko a členka Studia Ypsilon Jaroslava Kretschmerová.

Cenu České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění získal třiaosmdesátiletý herec, klavírista a skladatel Miroslav Kořínek, Cenu za šíření divadelního umění obdržel provozovatel divadla Ungelt Milan Hein, Cenu za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla si odnesl principál souboru nového cirkusu Cirk La Putyka Rostislav Novák ml. a Cenu pro zahraničního umělce si odnesl slovenský režisér, herec a pedagog Emil Horváth.

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Thálii za celoživotní umělecké mistrovství si odnesla brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová.Foto: ČTK – Deml Ondřej

Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrželi brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý herec pražského Činoherního klubu Petr Nárožný. Osmdesátiletá Herfortová je celoživotně věrná brněnským divadlům. Během své kariéry ztvárnila přes 150 postav, většinu v Mahenově činohře a Městském divadle Brno. Zahrála si i v desítkách filmů, především televizních, a také v seriálech. Působila jako pedagožka na JAMU, kde vedla ateliér muzikálového herectví. Zvládá činoherní, operetní i muzikálové role v komediální i vážné poloze. Za výkon v roli Alžběty Anglické získala Cenu Thálie za rok 1995.

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Nejstarší z oceněných, osmaosmdesátiletý Petr Nárožný proslul vedle herectví jako komik a bavič. Absolvent pražské fakulty architektury začínal v pražském Semaforu. Desítky rolí ale ztvárnil na prknech Činoherního klubu, kde od roku 1980 působil 42 let. Zahrál si v řadě filmů a televizních seriálů, jeho charakteristický hlas také dokresluje večerníčky, například Mach a Šebestová.

"Děkuji mamince, že tady stojím. Svojí milované ženě Ivance, že už přes 50 let trpělivě snáší všechna moje předpremiérová klimakteria. Ladislavu Smočkovi, režisérovi a zakladateli Činoherního klubu," uvedl Nárožný. Rovněž zmínil, že už tři roky nehraje: „Jak vidíte, jsem tak trošku zmordován úrazy. Dělám besedy pro lidi a dělám to strašně rád. Mám díky nim pocit, že jednou nohou na tom jevišti, které znamená svět, pořád tak trochu stojím," dodal herec a komik, kterému publikum tleskalo vestoje.

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Herec Petr Nárožný obdržel Thálii za celoživotní umělecké mistrovství. Foto: ČTK – Deml Ondřej

Ocenění, která vyhlašuje Herecká asociace, se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů, tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června 2026.

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Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla.

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